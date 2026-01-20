Τραμπ/Live: «Δίνουμε τεράστια ποσά για το ΝΑΤΟ αλλά αμφιβάλω αν θα μας στηρίξει σε κάποια ανάγκη»

Εντοπίστηκε σορός στον Βόσπορο - Εξετάζεται αν ανήκει στον αγνοούμενο Ρώσο κολυμβητή, Νικολάι Σβέτσνικοφ

Η οικογένεια έχει ενημερωθεί και αναμένεται να ληφθεί δείγμα DNA για την οριστική ταυτοποίηση.

Σορός εντοπίστηκε τις πρωινές ώρες στον Βόσπορο στην Κωνσταντινούπολη. Οι τουρκικές αρχές εξετάζουν αν ανήκει στον Ρώσο κολυμβητή Νικολάι Σβέτσνικοφ, ο οποίος αγνοείται από τις 24 Αυγούστου, μετά τη συμμετοχή του στον 37ο Διαηπειρωτικό Αγώνα Κολύμβησης του Βοσπόρου.

Η σορός εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Γαλατασαράι και ακτής Μπεμπέκ, έπειτα από ειδοποίηση πλοίου και ανασύρθηκε από δυνάμεις της Ακτοφυλακής. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα χαρακτηριστικά προσομοιάζουν με του αγνοούμενου αθλητή και αναφέρεται ότι φορούσε μαγιό.

Η οικογένεια έχει ενημερωθεί και αναμένεται να ληφθεί δείγμα DNA για την οριστική ταυτοποίηση. Οι έρευνες συνεχίζονται.

Πηγή: ΚΥΠΕ

