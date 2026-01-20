Το Ευρωκοινοβούλιο «πάγωσε» την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ - ΗΠΑ

Την αναστολή της διαδικασίας επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ, αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά τις τελευταίες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία.

Συγκεκριμένα, οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν να αναβάλουν την επικύρωση μιας σημαντικής εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, μετά τις απειλές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών, όπως ανακοίνωσαν οι κύριες πολιτικές ομάδες την Τρίτη.

«Συμφωνία πλειοψηφίας»

Όπως μεταδίδει το γαλλικό BFM, η πρόεδρος της ευρωομάδας των σοσιαλδημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε «συμφωνία πλειοψηφίας» μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων για την αναστολή της επικύρωσης της συμφωνίας που συνήφθη με την Ουάσιγκτον πέρυσι το καλοκαίρι.

Σημειώνεται ότι το νομοθετικό όργανο της ΕΕ σχεδίαζε να ψηφίσει τις επόμενες εβδομάδες την κατάργηση των δασμών σε ορισμένα αμερικανικά προϊόντα, στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Φον ντερ Λάιεν: «Ακλόνητη και αναλογική» η απάντηση της ΕE

Σαφές μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλε νωρίτερα η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τονίζοντας ότι οι πρόσθετοι δασμοί με τους οποίους απειλεί την Ευρώπη ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «λάθος» και επισημαίνοντας ότι η εμπορική συμφωνία θα πρέπει να γίνει σεβαστή, ενώ ξεκαθάρισε ότι σε αντίθετη περίπτωση η απάντηση της Ευρώπης θα «ακλόνητη, ενωμένη και αναλογική».

Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι η Ευρώπη προετοιμάζει τη δική της στρατηγική ασφάλειας, μέρος της οποίας θα είναι η αναβάθμιση της στρατηγικής στην Αρκτική, όμως, είπε εμφατικά ότι στον «πυρήνα» της βρίσκεται η ελεύθερη βούληση λαών κυρίαρχης χώρας να αποφασίζουν για το μέλλον τους.

Υπενθυμίζεται ότι αυτή είναι η πρώτη επίσημη απάντηση της Ευρώπης στην νέα απειλή επιβολής δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ κατά κρατών μελών, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία.

Αύξηση δασμών μελετούν οι Βρυξέλλες - Πιέσεις από την Γαλλία

Σε πρώτη φάση, οι ευρωπαίοι ηγέτες θα μπορούσαν επίσης να αυξήσουν τους δασμούς τους σε μια σειρά αμερικανικών προϊόντων αξίας 93 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εν τω μεταξύ, η Γαλλία πιέζει για να προχωρήσει παραπέρα.

Την Τρίτη, ο Εμανουέλ Μακρόν επισήμανε μια «τρελή» κατάσταση, στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να χρειαστεί να χρησιμοποιήσει το εργαλείο της αντι-εκβίασης «για πρώτη φορά» εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών.

