Έρευνα Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά του Φειδία για διασπάθιση χρήματος – Καταγγελία για έπαυλη στη Λεμεσό που παρουσιάζεται ως γραφείο

Καταγγελία σε βάρος του Κύπριου ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου για διασπάθιση χρημάτων της ΕΕ άρχισε να διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», η έρευνα κατά του ευρωβουλευτή άρχισε μετά από καταγγελίες στην Αρχή κατά της Διαφθοράς πριν περίπου δύο μήνες. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι καταγγέλλοντες προσκόμισαν στοιχεία στην Αρχή κατά της Διαφθοράς, τα οποία φέρουν τον ευρωβουλευτή να έχει ενοικιάσει έπαυλη στη Λεμεσό την οποία βάφτισε «γραφεία», με μηνιαίο κόστος γύρω στις 5-6 χιλιάδες ευρώ. Μάλιστα οι καταγγελίες φέρουν τον ευρωβουλευτή να χρησιμοποιεί την έπαυλη ως παραθεριστική κατοικία και να πραγματοποιεί διάφορα πάρτι.

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς εξέτασε τις καταγγελίες κατά του ευρωβουλευτή και ακολούθως διαβίβασε τα στοιχεία στον Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μαζί με παρατηρήσεις από την έρευνα που η ίδια η Αρχή διεξήγαγε στην Κύπρο.

Σε ερώτηση που αποστείλαμε προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν υπήρξε προθυμία για σχολιασμό.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως μας λέχθηκε από την Αρχή κατά της Διαφθοράς, ξεκίνησε έρευνα για να διερευνήσει τις καταγγελίες κατά του ευρωβουλευτή.