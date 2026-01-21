Στην Αβάνα βρέθηκε ο Ρώσος Υπουργός Εσωτερικών στον απόηχο των απειλών Τραμπ

Ο Υπουργός Εσωτερικών της Ρωσίας Βλαντιμίρ Κολοκόλτσεφ συναντήθηκε με αξιωματούχους της Κούβας σε ένδειξη αλληλεγγύης μετά την προειδοποίηση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η κομμουνιστική κυβέρνηση του νησιού «είναι έτοιμη να πέσει».

Ο Τραμπ κάλεσε την Αβάνα να «κάνει μια συμφωνία», τη φύση της οποίας δεν αποκάλυψε, ή σε αντίθετη περίπτωση θα πληρώσει ένα τίμημα παρόμοιο με τη Βενεζουέλα, της οποίας ο ηγέτης Νικολάς Μαδούρο εκδιώχθηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις σε μια καταδρομική επίθεση.

«Εμείς στη Ρωσία το θεωρούμε αυτό ως μια πράξη απρόκλητης ένοπλης επιθετικότητας κατά της Βενεζουέλας», δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της Ρωσίας Βλαντιμίρ Κολοκόλτσεφ στην κρατική τηλεόραση Rossiya-1 για τις ενέργειες των ΗΠΑ.

«Αυτή η πράξη δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με κανέναν τρόπο και αποδεικνύει για άλλη μια φορά την ανάγκη να αυξηθεί η επαγρύπνηση και να ενοποιηθούν όλες οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση εξωτερικών παραγόντων», πρόσθεσε.

Την Τρίτη, ο Κολοκότσεφ συναντήθηκε με τον Κουβανό Πρόεδρο Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ, ο οποίος χαρακτήρισε την επίσκεψη ως «τεράστιας σημασίας», σύμφωνα με ανακοίνωση της κουβανικής κυβέρνησης.

Η επίσκεψη, ανέφερε η κυβέρνηση, έδειξε την «κατανόηση» της Ρωσίας για την κατάσταση της Κούβας και την «προθυμία της να βοηθήσει και να συνεργαστεί».

Η Ρωσία και η Κούβα, που βρίσκονται υπό δυτικές κυρώσεις, έχουν εντείνει τις σχέσεις τους από το 2022, με την απομονωμένη Μόσχα να αναζητά νέους φίλους και εμπορικούς εταίρους μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.

Ο Πρέσβης της Ρωσίας στην Αβάνα, Βίκτορ Κορονέλι, έγραψε στο X ότι ο Κολοκότσεφ βρισκόταν στην Κούβα «για να ενισχύσει τη διμερή συνεργασία και την καταπολέμηση του εγκλήματος».

Η Κούβα χρειάζεται όλη τη βοήθεια που μπορεί να λάβει καθώς παλεύει με τη χειρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων δεκαετιών και τώρα την πρόσθετη πίεση από την Ουάσινγκτον.

Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής της αποστολής των ΗΠΑ στην Κούβα, Μάικ Χάμερ, συναντήθηκε με τον επικεφαλής της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ στο Μαϊάμι την Τρίτη «για να συζητήσουν την κατάσταση στην Κούβα και την Καραϊβική», ανέφερε η πρεσβεία στο X.

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις αμερικανικές δυνάμεις που επιχειρούν στην Κεντρική και Νότια Αμερική και έχουν πραγματοποιήσει κατασχέσεις δεξαμενόπλοιων που μετέφεραν πετρέλαιο της Βενεζουέλας και επιθέσεις σε φερόμενα σκάφη διακίνησης ναρκωτικών.

