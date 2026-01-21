Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στη Βουλή οι χορηγίες του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης: Ο Γενικός Λογιστής δεν κατέθεσε ονομαστικό κατάλογο με ποσά (φώτος)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το θέμα του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης βρίσκεται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου μετά το ξέσπασμα του λεγόμενου σκανδάλου videogate, το οποίο οδήγησε την Πρώτη Κυρία, Φιλίππα Καρσερά, σε παραίτηση από την προεδρία της διαχειριστικής επιτροπής του Φορέα την περασμένη εβδομάδα.

Ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας δεν κατέθεσε τελικά τον ονομαστικό κατάλογο των χορηγών του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης με τα ποσά που έχει προσφέρει ο καθένας, όπως ανέμεναν οι βουλευτές στη σημερινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών.

Αντί για ονόματα και συγκεκριμένα ποσά, ο κ. Ανδρέας Αντωνιάδης απέστειλε στη Βουλή μόνο τα λογότυπα των χορηγών, χωρίς οποιαδήποτε αναφορά στα χρηματικά ποσά που κατέθεσε ο κάθε ένας.

Υπενθυμίζεται ότι ερωτηθείς χθες από τον «Π» κατά πόσο προτίθεται να καταθέσει σήμερα στη Βουλή τον ονομαστικό κατάλογο των χορηγών του Φορέα, όπως απαιτούν οι βουλευτές, ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, Ανδρέας Αντωνιάδης, ο οποίος εκτελεί καθήκοντα ταμία στον Φορέα, απάντησε επί λέξει: «Θα κατατεθεί η οποιαδήποτε πληροφόρηση».

 

 

Tags

ΚΥΠΡΟΣ

