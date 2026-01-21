Στη Βουλή οι χορηγίες του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης: Ο Γενικός Λογιστής δεν κατέθεσε ονομαστικό κατάλογο με ποσά (φώτος)

Ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας δεν κατέθεσε τελικά τον ονομαστικό κατάλογο των χορηγών του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης με τα ποσά που έχει προσφέρει ο καθένας, όπως ανέμεναν οι βουλευτές στη σημερινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών.

Αντί για ονόματα και συγκεκριμένα ποσά, ο κ. Ανδρέας Αντωνιάδης απέστειλε στη Βουλή μόνο τα λογότυπα των χορηγών, χωρίς οποιαδήποτε αναφορά στα χρηματικά ποσά που κατέθεσε ο κάθε ένας.

Το θέμα του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης βρίσκεται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου μετά το ξέσπασμα του λεγόμενου σκανδάλου videogate, το οποίο οδήγησε την Πρώτη Κυρία, Φιλίππα Καρσερά, σε παραίτηση από την προεδρία της διαχειριστικής επιτροπής του Φορέα την περασμένη εβδομάδα. Η παραίτηση ήρθε ως αποτέλεσμα της έντονης πολιτικής και κοινωνικής πίεσης για διαφάνεια και λογοδοσία στη λειτουργία του Φορέα.

Υπενθυμίζεται ότι ερωτηθείς χθες από τον «Π» κατά πόσο προτίθεται να καταθέσει σήμερα στη Βουλή τον ονομαστικό κατάλογο των χορηγών του Φορέα, όπως απαιτούν οι βουλευτές, ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, Ανδρέας Αντωνιάδης, ο οποίος εκτελεί καθήκοντα ταμία στον Φορέα, απάντησε επί λέξει: «Θα κατατεθεί η οποιαδήποτε πληροφόρηση».