Αρχηγός Αστυνομίας: «Η μείωση του ωραρίου έχει σκοπό να ενισχύσει την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Αστυνομίας»

Τη θέση ότι η εναρμόνιση του ωραρίου εργασίας των μελών της Αστυνομίας με αυτό της Δημόσιας Υπηρεσίας αποτελεί θεσμική υποχρέωση και όχι αιφνίδια απόφαση, εξέφρασε ο Αρχηγός της Αστυνομίας Κύπρου, Θεμιστός Αρναούτης, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών.

Στην αρχική του τοποθέτηση, ο Αρχηγός της Αστυνομίας απέτισε φόρο τιμής στον αδικοχαμένο αστυνομικό Γιώργο–Ιάσωνα Φαίδωνος, τονίζοντας ότι η σκέψη ολόκληρου του Σώματος βρίσκεται με την οικογένεια και τους οικείους του, υπογραμμίζοντας ότι η αποστολή της Αστυνομίας συνεχίζεται με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία.

Αναφερόμενος στο ζήτημα των ημεραργιών και του ωραρίου, ξεκαθάρισε ότι η εναρμόνιση δεν αποτελεί μονομερή πρωτοβουλία της ηγεσίας, αλλά διαχρονικό αίτημα των ίδιων των αστυνομικών και των συνδικαλιστικών τους εκπροσώπων. Υπενθύμισε ότι τον Μάιο του 2019, μετά από θεσμική διαβούλευση, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σταδιακή μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας από 40 σε 37,5 ώρες, απόφαση που επικυρώθηκε τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους από τη Βουλή και ψηφίστηκε σε σχετικό Κανονισμό.

Όπως υποστήριξε, η εφαρμογή του Κανονισμού υπήρξε μέχρι σήμερα αποσπασματική, δημιουργώντας ανισότητες μεταξύ προσωπικού γραφείου και προσωπικού βάρδιας, γεγονός που επηρέασε την επιχειρησιακή συνοχή και την αίσθηση δικαιοσύνης εντός του Σώματος. «Για λόγους που προκαλούν απορία, ο Κανονισμός δεν εφαρμόστηκε από προηγούμενες ηγεσίες, παρότι είχε εγκριθεί θεσμικά», ανέφερε.

Ο Αρχηγός της Αστυνομίας τόνισε ότι η σημερινή ηγεσία προχωρά στην εφαρμογή του, έστω και με καθυστέρηση, στο πλαίσιο συνολικής αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού της Αστυνομίας. Όπως ανέφερε, ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες που μελέτησαν ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού και επιχειρησιακής απόδοσης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η προσαρμογή των ωραρίων αποτελεί προϋπόθεση για μια σύγχρονη και αποτελεσματική Αστυνομία.

Υπογραμμίζοντας ότι οι αποφάσεις λήφθηκαν με γνώμονα τις επιχειρησιακές ανάγκες, τη δημόσια ασφάλεια, τη σωστή αξιοποίηση προσωπικού, τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, καθώς και τις αυξημένες απαιτήσεις ενόψει της κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, ξεκαθάρισε ότι η μείωση του ωραρίου για όσους εργάζονται με σύστημα βάρδιας αποσκοπεί αποκλειστικά στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και βιωσιμότητας του Σώματος.

«Ο εκσυγχρονισμός της Αστυνομίας δεν στρέφεται εναντίον των ανθρώπων της. Γίνεται για αυτούς και μαζί με αυτούς», ανέφερε , προσθέτοντας ότι μια σύγχρονη Αστυνομία οφείλει να προστατεύει τόσο τον πολίτη όσο και τον αστυνομικό.

Τέλος, σημείωσε ότι το θέμα βρίσκεται ενώπιον της Δικαιοσύνης και για τον λόγο αυτό δεν θα προχωρήσει σε περαιτέρω τοποθετήσεις ή απαντήσεις σε ερωτήσεις, εκφράζοντας την πλήρη εμπιστοσύνη του στους θεσμούς.