Προς «πάγωμα» οδεύει η επικύρωση της συμφωνίας ΕΕ – ΗΠΑ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Όπως έχει ανακοινωθεί, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Μπέρντ Λάνγκ (S&D) θα κάνει δηλώσεις γύρω στις 1630 τοπική ώρα (1730 ώρα Κύπρου) για τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ - ΗΠΑ, ενώ, σύμφωνα με την ενημέρωση, αναμένεται να εκδοθεί δελτίο Τύπου με διευκρινίσεις για τα επόμενα βήματα.

Προς «πάγωμα» φαίνεται να οδεύει η επικύρωση της συμφωνίας ΕΕ – ΗΠΑ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφού η αρμόδια Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου (INTA) αναμένεται να ανακοινώσει το απόγευμα της Τετάρτης πως δεν πρόκειται να προχωρήσει με ψηφοφορία  για τη συμφωνία την επόμενη εβδομάδα όπως αναμενόταν, σύμφωνα με ενημέρωση από την υπηρεσία Τύπου του θεσμού.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει επίσημα ακόμη υιοθετήσει θέση για την εμπορική συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ ή για τις πολιτικές σχέσεις ΕΕ – ΗΠΑ. 

Πηγή: ΚΥΠΕ

