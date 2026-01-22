Έπεσαν οι υπογραφές για το Συμβούλιο Ειρήνης: Συμμετείχαν μόλις 19 χώρες, Βουλγαρία και Ουγγαρία από την ΕΕ - Η Κύπρος απουσίαζε (βίντεο)

Απούσα η Κύπρος από το Συμβούλιο Ειρήνης που συγκάλεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι από περίπου 20 χώρες. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το «παρών» έδωσαν μόνο η Βουλγαρία και η Ουγγαρία, γεγονός που υπογραμμίζει τον περιορισμένο ευρωπαϊκό αποτύπωμα στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Ο Τραμπ, στην ομιλία του κατά την τελετή υπογραφής που πραγματοποιείται στο Νταβός, έστειλε το μήνυμα ότι «όλοι θέλουν να είναι στο Συμβούλιο Ειρήνης». Η τελετή υπογραφής ξεκίνησε με μια ανακοίνωση που καλωσορίζει τα ιδρυτικά μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης στη σκηνή.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη σημερινή μία «πολύ συναρπαστική μέρα, που ετοιμαζόταν εδώ και πολύ καιρό» και σημείωσε πως θα συνεχίσει «να συνεργάζεται με πολλούς άλλους, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών».

Εκτιμά ότι το Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να είναι «ένας από τους πιο σημαντικούς φορείς που δημιουργήθηκαν ποτέ» προσθέτοντας ότι είναι «τιμή» του που είναι πρόεδρος. «Θα λειτουργεί όμορφα... σχεδόν κάθε χώρα θέλει να είναι μέρος αυτού», λέει.

«Η συμφωνία για την Ουκρανία αποδείχθηκε πιθανώς η πιο δύσκολη»

«Έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή» δήλωσε και επανέλαβε πως έχει «διευθετήσει οκτώ πολέμους», ενώ συμπλήρωσε πως το τέλος ακόμη ενός (πολέμου) «έρχεται πολύ σύντομα».

Σχετικά με τον πόλεμο της Ουκρανίας, δήλωσε πως «αυτός που νόμιζα ότι θα ήταν εύκολος, τελικά αποδείχθηκε πιθανώς ο πιο δύσκολος. «29.000 άνθρωποι, κυρίως στρατιώτες, πέθαναν τον περασμένο μήνα» σημείωσε ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον «τρομερό» αριθμό. Συμπλήρωσε, πάντως, πως «σημειώνουμε μεγάλη πρόοδο» στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Σήμερα ο κόσμος είναι πλουσιότερος, ασφαλέστερος και πολύ πιο ειρηνικός από ό,τι ήταν μόλις πριν από ένα χρόνο» δήλωσε μεταξύ άλλων, ενώ αναφερόμενος στη Γάζα σημείωσε πως «ο πόλεμος στη Γάζα πλησιάζει πραγματικά στο τέλος του», αν και υπάρχουν κάποιες «μικρές φωτιές που πρέπει να σβήσουν».

Οι παγκόσμιες απειλές «υποχωρούν»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα πλήγματα στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ στον πόλεμο των 12 ημερών στο Ιράν, εκτιμώντας πως «εξαφάνισαν» την πυρηνική ικανότητα της χώρας.

«Το Ιράν θέλει να μιλήσει και θα μιλήσει» συμπλήρωσε ο Τραμπ.

Ο ίδιος εκτιμά πως οι απειλές για την Ευρώπη, την Αμερική και τη Μέση Ανατολή «πραγματικά υποχωρούν». «Μόλις πριν από ένα χρόνο ο κόσμος καιγόταν» προσθέτει.

Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Στην τελετή υπογραφής του νέου Συμβουλίου Ειρήνης από τον Ντόναλντ Τραμπ έδωσαν το «παρών» εκπρόσωποι από περίπου 20 χώρες.

Ανάμεσά τους είναι ηγέτες από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αργεντινή και την Παραγουάη.

«Μας τιμά πραγματικά η παρουσία σας σήμερα» είπε ο Τραμπ, όπως μεταδίδει το CNNi.

Από την ομάδα των ηγετών που συγκεντρώθηκαν στη σκηνή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως: «Κάθε ένας από αυτούς είναι φίλος μου... Μου αρέσει ο καθένας από αυτούς».

Στη συνέχεια, ευχαρίστησε όσους παρευρέθηκαν στην τελετή, συμπεριλαμβανομένου του πρώην πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ: «Σε ευχαριστούμε Τόνι που είσαι εδώ, το εκτιμούμε».

Αφού ολοκλήρωσε την ομιλία του, ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε εκπροσώπους από το Μπαχρέιν και το Μαρόκο για να «επικυρώσουν το Συμβούλιο Ειρήνης». Υπέγραψαν το καταστατικό, επικυρώνοντας το Συμβούλιο Ειρήνης. Ακολούθησαν τα υπόλοιπα μέλη.

Την πρόσκληση Τραμπ έχουν αποδεχθεί, σύμφωνα με την Washington Post μέχρι στιγμής οι εξής χώρες:

1. Αλβανία

2. Αίγυπτος

3. Αργεντινή

4. Αρμενία

5. Αζερμπαϊτζάν

6. Μπαχρέιν

7. Λευκορωσία

8. Ουγγαρία

9. Ινδονησία

10.Ισραήλ

11.Ιορδανία

12.Κόσοβο

13.Κουβέιτ

14.Μαροκο

15.Πακιστάν

16.Παραγουάη

17.Κατάρ

18.Σαουδική Αραβία

19.Τουρκία

20.Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

21.Ουζμπεκιστάν

22.Βιετνάμ

23.Καζακστάν

Πηγή: cnn.gr