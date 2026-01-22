Γιατί η Κύπρος δεν πήγε στο Νταβός και πώς απάντησε στον Τραμπ για το Συμβούλιο Ειρήνης

Για πρακτικούς λόγους, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, δεν θα παραστεί σήμερα στο Νταβός για την υπογραφή της πράξης προσχώρησης στο Συμβούλιο για την Ειρήνη, δήλωσε την Πέμπτη ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, σημειώνοντας ότι, ως προς την ευρύτερη συμμετοχή στο Συμβούλιο για την Ειρήνη, γίνονται προσπάθειες στις Βρυξέλλες για διαμόρφωση μιας κοινής θέσης και στάσης.

Σημείωσε, παράλληλα, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία στηρίζει τις πρωτοβουλίες του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε σχέση με την ειρηνευτική διαδικασία στη Γάζα, και κάθε προσπάθεια η οποία αφορά στην ενίσχυση της θεμελίωσης της ειρήνης και της επίλυσης διαφορών, πάντοτε εντός του πλαισίου που θέτει το διεθνές δίκαιο και ο καταστατικός χάρτης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών.

Απαντώντας σε ερώτηση, είπε ότι υπάρχουν ζητήματα που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας, και κάποια ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν, σημειώνοντας ότι, μια διεθνής συμφωνία αυτού του είδους, του περιεχομένου και αυτής της εμβέλειας, υπό κανονικές περιστάσεις απαιτεί κάποιο χρονικό διάστημα για να αναλυθεί και να συζητηθεί.

Σε δηλώσεις του στα μέσα ενημέρωσης μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Κόμπος, αναφερόμενος στο Συμβούλιο για την Ειρήνη (Board of Peace), εξέφρασε «για άλλη μια φορά, θερμές ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ για την πρόσκληση σε έναν κλειστό κύκλο προσκληθέντων». Έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν μέρος αυτής της κλειστής ομάδας, πρόσθεσε. Σε ό,τι αφορά το τελετουργικό, ο Υπουργός ανέφερε ότι λήφθηκε εκ των υστέρων μια πρόσκληση απευθυνόμενη προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να παραστεί σήμερα στο Νταβός για την υπογραφή της πράξης προσχώρησης. «Ο Πρόεδρος δεν θα είναι στο Νταβός για λόγους που έχουν να κάνουν με άλλες υποχρεώσεις του ως εκ τούτου δεν ήταν πρακτικά δυνατό να συμμετάσχει», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία «στηρίζει κάθε προσπάθεια, η οποία αφορά στην ενίσχυση της θεμελίωσης της ειρήνης και της επίλυσης διαφορών, πάντοτε εντός του πλαισίου που θέτει το διεθνές δίκαιο και, φυσικά, ο καταστατικός χάρτης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών».

«Στηρίζουμε ακόμα περισσότερο τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί, και αυτό είναι κάτι που έχει γίνει ευθύς εξ’ αρχής, του Προέδρου Τραμπ στη σχέση με την ειρηνική διαδικασία στην Γάζα», είπε ακόμη. Υπενθύμισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία χαιρέτισε την υπογραφή της συμφωνίας αυτής, με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Σάρμ ελ Σέιχ, «καθώς επίσης και την πολύ πρόσφατη ανακοίνωση της μετάβασης στη δεύτερη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας για τη Γάζα». Διευκρίνισε ότι η αρχική προσέγγιση σε σχέση με το Board of Peace, αφορούσε τη λειτουργία του άμεσα για το ζήτημα της Γάζας, ως προς το οποίο υπήρξε η σχετική ρύθμιση σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ διά του ψηφίσματος 2803. «Ως εκ τούτου, η Κυπριακή Δημοκρατία προσεγγίζει αυτή την πτυχή, με ιδιαίτερα θετική προσέγγιση και είναι κάτι το οποίο συζητούμε με την αμερικανική πλευρά, και με φίλες και χώρες, ειδικότερα εντός και μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια», πρόσθεσε.

Σε ό,τι έχει να κάνει με την ευρύτερη συμμετοχή στο Συμβούλιο για την Ειρήνη, ο καταστατικός χάρτης του οποίου, του αποδίδει «μια ευρύτερη λειτουργία», είπε, αυτά είναι ζητήματα τα οποία προσεγγίζονται λαμβάνοντας υπόψη και τον ρόλο της Δημοκρατίας ως Προεδρία του Συμβούλιου της ΕΕ. «Γίνονται προσπάθειες στις Βρυξέλλες για διαμόρφωση μιας κοινής θέσης και στάσης ως προς τούτο, οι οποίες βρίσκονται εν εξελίξει και δεν έχουν στην ουσία κατάληξη μέχρι αυτή τη στιγμή» είπε ο κ. Κόμπος.

Σημείωσε ότι αυτή η στάση της Λευκωσίας «έχει επικοινωνηθεί προς την αμερικανική πλευρά».

«Δεν θεωρώ ότι μπορεί να υπάρξει η οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας εντύπωσης αντίφασης ως προς το ότι η πρόσκληση αυτή απευθύνθηκε προς την πλευρά μας και αφορούσε έναν περιορισμένο αριθμό κρατών», πρόσθεσε.

Τα ζητήματα της μετέπειτα εξέλιξης της κατάστασης με ένα δυναμικό τρόπο, με όσα συμβαίνουν στη Γροιλανδία μεταξύ άλλων, όπως ανέφερε, «δεν αναιρούν τη σημασία της πρόσκλησης και ως εκ τούτου θεωρούμε ότι προσεγγίστηκαν από την πλευρά μας με έναν πάρα πολύ προσεκτικό και ισορροπημένο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαραίτητες και εφαρμοστέες παραμέτρους». Σε κάθε περίπτωση, συνέχισε, «είναι προτιμότερο να έχεις να διαχειριστείς πολύπλοκα και λεπτά ζητήματα τέτοιας φύσεως παρά να έχεις αποκλειστεί εκ των προτέρων από μια τέτοια διαδικασία. Αυτό από μόνο του παραπέμπει στην επιτυχημένη προσπάθεια μας για αναβάθμιση του στάτους και της αντιμετώπισης της Κυπριακής Δημοκρατίας», ανέφερε.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο αν η Κυπριακή Δημοκρατία απάντησε αρνητικά σε σχέση με την συμμετοχή της το Συμβούλιο για την Ειρήνη, ο κ. Κόμπος επεσήμανε ότι αυτό το οποίο ο ίδιος ανέφερε είναι ότι δεν ήταν δυνατή η μετάβαση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. «Αυτό ήταν το συγκεκριμένο αυτή τη χρονική στιγμή. Σε ό,τι αφορά την ένταξη, εμείς επικοινωνήσαμε και επικοινωνούμε την βούληση μας ως προς το κομμάτι που αφορά τη Γάζα, δεδομένου του πώς προέκυψε το Συμβούλιο ως προς εκείνη την πτυχή, και του ιστορικού το οποίο περιέγραψα», είπε. Για τα ευρύτερα ζητήματα, υπάρχουν κάποια ερωτήματα, διευκρινίσεις που αναμένεται να επεξηγηθούν, ερωτήματα τα οποία αφορούν την ευρύτερη προσέγγιση της ΕΕ και ανησυχίες που μπορεί να υπάρχουν, πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν είναι πρόθυμες οι ΗΠΑ να πραγματοποιήσουν αυτόν τον διάλογο ή αν η μη μετάβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας σημαίνει αυτόματο αποκλεισμό από οποιαδήποτε συνέχεια στο Συμβούλιο Ειρήνης, ο Υπουργός σημείωσε ότι γίνονται επαφές και από την Κυπριακή Δημοκρατία και από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, και από την ίδια την ΕΕ στο θεσμικό της επίπεδο, «άρα είναι μια συλλογική προσπάθεια».

Σημείωσε ότι στο διμερές επίπεδο, «εμείς έχουμε με σαφήνεια επικοινωνήσει το πώς προσπαθούμε και προσπαθήσαμε να δημιουργηθούν αυτές οι προϋποθέσεις διαλόγου ουσίας επί των ζητημάτων αυτών».

Ανέφερε, επίσης, ότι «η ευκρίνεια του επίπεδου που αναζητείται ευλόγως δημοσιογραφικά δεν μπορώ να σας πω ότι υπάρχει αυτήν την χρονική στιγμή, όχι ως προς εμάς αλλά ως προς όλους τους συμμετέχοντες ακριβώς διότι είναι μια απόλυτα δυναμική κατάσταση». Πρέπει να σημειωθεί και να υπογραμμιστεί, πρόσθεσε, «ότι η προσέγγιση ενός τέτοιου θέματος με μια στατική λογική, μια λογική η οποία ξεκινούσε όταν λήφθηκε η πρόσκληση, αγνοώντας τα όσα μεσολάβησαν έκτοτε, είναι απλά μια έκφανση δογματισμού, μια προσέγγιση η οποία εδράζεται στην εκ των προτέρων τοποθέτηση αγνοώντας εξελίξεις. Το κατά πόσον αυτό συνιστά μια σκέψη μας, μια αμηχανία μας όπως μπορεί κάποιος να το ερμηνεύσει, αυτά είναι ερμηνείες σεβαστές, απορριπτέες δε, δεδομένου ότι ρόλος και ευθύνη μας είναι ακριβώς να προσεγγίσουμε τα πράγματα με την απαραίτητη και πολιτική τους βαρύτητα και σημασία, και όχι με μια προχειρότητα της εκ των προτέρων πρόχειρης απόρριψης ή έγκρισης του οτιδήποτε, χωρίς ακριβώς να λαμβάνουμε υπόψη τις εξελίξεις και τον δυναμικό χαρακτήρα των πραγμάτων».

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, είπε ότι υπάρχουν ζητήματα που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας, και κάποια ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν, σημειώνοντας ότι, μια διεθνής συμφωνία αυτού του είδους, του περιεχομένου και αυτής της εμβέλειας, υπό κανονικές περιστάσεις απαιτεί κάποιο χρονικό διάστημα για να αναλυθεί και να συζητηθεί. «Άρα προσπαθούμε να υπάρξει μια χρονική αποσυμπίεση, με αποτέλεσμα να υπάρχει απαραίτητη ευκρίνεια προς όλους μας για το πως ακριβώς προχωρούμε», πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι σε αυτό το Συμβούλιο «θέλουμε να συνεργαστούμε στο θέμα της Γάζας σε ό,τι αφορά στο γενικότερο πλαίσιο που θέτει ο Αμερικανός Πρόεδρος», προσθέτοντας ότι η Λευκωσία διαφοροποιεί το θέμα της Γάζας, «ακριβώς για τους λόγους που εξήγησα, υπάρχει το προηγούμενο, υπάρχει το στοιχείο που αφορά το (ψήφισμα) 2803». Πρόσθεσε ότι υπάρχει ακόμα μια παράμετρος, «για να προλάβουμε κάποιες σκέψεις, έχει ανακοινωθεί η συμμετοχή όλων σχεδόν των αραβικών χωρών, καθώς επίσης και του Ισραήλ, άρα, οι άμεσοι εμπλεκόμενοι - κάποιοι και εξ αυτών στηρίζονται και επικαλούνται το διεθνές δίκαιο στην προκειμένη περίπτωση - είναι εντός. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να είμαστε βασιλικότεροι του βασιλέως ως προς αυτό το ζήτημα». Επεσήμανε ωστόσο, ότι αυτή είναι μια προκαταρκτικού τύπου πρώτη τοποθέτηση εφόσον τα πράγματα παραμείνουν ως έχουν.

Ερωτηθείς αν υπάρχει ανησυχία σε σχέση με τη συμμετοχή της Τουρκίας και τον ρόλο που θα έχει, ο κ. Κόμπος είπε ότι δεν είναι θέμα ανησυχίας, «είναι θέμα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ως εκλιπούσα κατά τα άλλα για μερικούς, συμπεριλήφθηκε σε αυτές τις χώρες». Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μια άλλη παράμετρο «πάρα πολύ σοβαρά», πρόσθεσε, της ιδιότητας του κράτους-μέλους της ΕΕ, που ειδικά αυτήν την περίοδο, συμπεριλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. «Άρα αυτά έρχονται σε άλλη μια περίπτωση να αποδείξουν και να αναδείξουν την πραγματικότητα επί του εδάφους και τη διεθνή σκηνή σε ό,τι αφορά τη θέση και τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα, η οποία έχει την δυνατότητα παρουσίας, δυνατότητα την οποία έχουμε και εμείς κατόπιν της πρόσκλησης την οποία λάβαμε», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς κατά πόσον η απόρριψη της πρόσκλησης Τραμπ σε συνδυασμό με τη συμμετοχή της Τουρκίας ενδεχομένως να λειτουργήσει αρνητικά στο Κυπριακό, ο κ. Κόμπος επεσήμανε ότι επεξηγήθηκε η αδυναμία παρουσίας υπό τις περιστάσεις και για πρακτικούς λόγους, σημειώνοντας ότι υπάρχει ακόμη μία παράμετρος, ότι η κάθε χώρα έχει εσωτερικά τη δική της θεσμική διαδικασία ως προς το πως λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με την υπογραφή διεθνών συμφωνιών κτλ. Αν για αυτήν την κατάσταση απαιτείται μία άμεση τοποθέτηση, σημείωσε, αυτό είναι κάτι που θα δουν και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενδεχομένως να είναι κάτι που θα συζητηθεί απόψε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Εξάλλου ο Υπουργός ενημέρωσε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί εντός της ημέρας στις Βρυξέλλες όπου έχει συγκληθεί έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν ζητήματα γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής φύσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ