Πρόταση νόμου για το κυκλοφοριακό - Τι συζητήθηκε σήμερα ενώπιον Επ. Μεταφορών

Στόχος είναι να γίνει για πρώτη φορά στην Κύπρο ένας νόμος "ομπρέλα" που να αφορά την καθημερινότητα των πολιτών, με έμφαση στο κυκλοφοριακό.

Η κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ξεκίνησε σήμερα τη συζήτηση επί της πρότασης νόμου που κατάθεσε στη Βουλή για το κυκλοφοριακό η Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Φωτεινή Τσιρίδου. 

Σε δηλώσεις τους μετά τη συνεδρία, η κ. Τσιρίδου ανέφερε πως στόχος είναι  να γίνει για πρώτη φορά στην Κύπρο ένας νόμος "ομπρέλα" που να αφορά την καθημερινότητα των πολιτών, με έμφαση στο κυκλοφοριακό.

Σημείωσε ότι αυτή η πρόταση προνοεί τη δημιουργία κέντρων διαχείρισης κυκλοφορίας σε κάθε επαρχία, δίνει δικαίωμα ρυμούλκησης οχημάτων που εμποδίζουν την ομαλή κυκλοφορία, ενώ εισάγονται λωρίδες προτεραιότητας, ζώνες ροής με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε καθορισμένες ώρες, σχολικές ζώνες προστασίας γύρω από κάθε σχολείο και τα κλιμακωτά ωράρια. Επίσης προνοεί η τηλεργασία που ήδη έχουν ψηφίσει να ενταχθεί κάτω από το πλαίσιο της αποσυμφόρησης των δρόμων και ανοιχτά δεδομένα για όλους τους πολίτες με συγκεκριμένους μετρήσιμους δείκτες.

Η κ. Τσιρίδου έκανε λόγο για "μάστιγα που ταλανίζει και βασανίζει χιλιάδες συμπολίτες μας καθημερινά στους δρόμους", σημειώνοντας πως "η πρόταση προτείνει να μπει τάξη εκεί όπου σήμερα υπάρχει χάος, κανόνες όπου σήμερα δεν υπάρχουν και πραγματικά ήταν θετικό το γεγονός ότι όλοι οι φορείς έχουν θέσει τις δικές τους έτσι σκέψεις για το ζήτημα».

«Έχουμε ζητήσει από όλους να στείλουν και γραπτώς τις δικές τους απόψεις. Στόχος είναι επιτέλους να γίνει για πρώτη φορά στην Κύπρο ο πρώτος νόμος ομπρέλα που αφορά την καθημερινότητα των συμπολιτών μας, με έμφαση ακριβώς στο κυκλοφοριακό», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

