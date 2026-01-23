Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Οι ΗΠΑ αποσύρουν την πρόσκληση στον πρωθυπουργό του Καναδά να ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης»

Νωρίτερα χθες, ο κ. Κάρνι δήλωσε, απαντώντας σε δηλώσεις του αμερικανού προέδρου, ότι ο Καναδάς «δεν υπάρχει χάρη στις ΗΠΑ».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό χθες Πέμπτη ότι αποσύρει την πρόσκληση την οποία είχε απευθύνει στον πρωθυπουργό του Καναδά, τον Μαρκ Κάρνι, να ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του.

«Παρακαλώ να θεωρήσετε την παρούσα επιστολή ειδοποίηση για την απόσυρση από μέρους του Συμβουλίου Ειρήνης της πρόσκλησής του προς εσάς να ενταχθείτε σε αυτό που θα είναι το πιο περίβλεπτο Συμβούλιο Ηγετών που υπήρξε ποτέ», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας μέσω Truth Social.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

