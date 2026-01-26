Τραγωδία στις Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 15 νεκροί από ναυάγιο φέρι

Το ναυάγιο φέρι στο οποίο επέβαιναν πάνω από 350 άνθρωποι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (τοπική ώρα) στις Φιλιππίνες στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους, ανακοίνωσε το λιμενικό σώμα του αρχιπελάγους αυτού της Ασίας, που διεξάγει επιχείρηση για τον εντοπισμό άλλων 18 επιβαινόντων στο σκάφος που αγνοούνται.

Το M/V Trisha Kerstin 3 εξέπεμψε σήμα κινδύνου περί τη 01:50 (τοπική ώρα), ενώ εκτελούσε δρομολόγιο από την πόλη Σαμποάνγκα, στη νήσο Μιντανάο, με προορισμό τη νήσο Χολό, στην επαρχία Σόλο, περίπου 150 χιλιόμετρα από εκεί.

Περί το μεσημέρι (τοπική ώρα) είχαν επιβεβαιωθεί 15 θάνατοι, 316 άνθρωποι είχαν διασωθεί και συνέχιζαν να αγνοούνται άλλοι τουλάχιστον 28, ανέφερε αξιωματικός του λιμενικού, ο Ρόμελ Ντούα.

«Αεροσκάφος του λιμενικού βρίσκεται εν πτήσει για να συμμετάσχει στην επιχείρηση» έρευνας και διάσωσης, ενώ «το ναυτικό και η πολεμική αεροπορία επίσης ανέπτυξαν μέσα στην περιοχή», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το ναυάγιο, μέσα στη νύχτα, έγινε κάπου πέντε χιλιόμετρα ανατολικά της νήσου Μπάλουκ-Μπάλουκ, στην επαρχία Μπασίλαν.

«Η δυσκολία είναι ο αριθμός των ασθενών που διακομίζονται εδώ. Έχουμε έλλειψη προσωπικού αυτή τη στιγμή», είπε στο AFP εκπρόσωπος των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών, η Ροναλίν Πέρες.

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από το λιμενικό εικονίζει επιζώντες καθώς ανασύρονται από το νερό και καθώς τους προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες. Σε άλλο οπτικό υλικό, που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, ακούει κανείς κραυγές ναυαγών που ζητούν απεγνωσμένα βοήθεια μέσα στο σκοτάδι.

«Δεν μπορούμε να πούμε ως αυτή τη στιγμή ποια ήταν η αιτία του ναυαγίου», σημείωσε ο κ. Ντούα, προσθέτοντας πως άρχισε να διενεργείται έρευνα. «Αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε στις επιχειρήσεις διάσωσης», συμπλήρωσε.

Σε ανακοίνωσή του το λιμενικό διαβεβαίωσε πως το πορθμείο δεν ήταν παραφορτωμένο, όπως συμβαίνει συχνά στις Φιλιππίνες.

