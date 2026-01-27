Επτά νεκροί σε δυστύχημα στη Ρουμανία με οπαδούς του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν στη Γαλλία - Σοκαριστικό βίντεο

Τραγικό θάνατο βρήκαν έξι Έλληνες φίλαθλοι του ΠΑΟΚ σε φριχτό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία κι ενώ ταξίδευαν για τη Λιόν για τον αγώνα της προσεχούς Πέμπτης (29/1) με τη γαλλική ομάδα.

Όπως μεταδίδουν ρουμανικά Μέσα Ενημέρωσης, ένα βανάκι Ελλήνων φιλάθλων συγκρούστηκε με φορτηγό στη Ρουμανία, στην περιοχή Τίμις, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό των έξι αλλά και του οδηγού του βαν. Η σύγκρουση των δύο οχημάτων ήταν σφοδρή και καταγράφηκε σε βίντεο.

💥Timişoara’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 6 ölü, 3 yaralı!



📍Lugojel kasabası yakınlarındaki (E70) karayolunda meydana gelen ve 1 yolcu minibüsü, TIR ve iki otomobilin karıştığı feci kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.



🚨Timiş Polis… pic.twitter.com/6LZK7A3Ala — Romanya Haber (@romanya_haber) January 27, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του βαν επιχείρησε να κάνει προσπέραση, πέφτοντας μετωπικά πάνω στο φορτηγό.

Την ίδια ώρα, οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι τρία ακόμη άτομα τραυματίστηκαν και διακομίσθηκαν σε νοσοκομεία. Οι δύο εξ αυτών βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τη ρουμανική ιστοσελίδα digi24.ro, το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70.

Το βαν που ερχόταν από την Ελλάδα και κατευθυνόταν προς τη Γαλλία, με δέκα επιβάτες, επιχείρησε να προσπεράσει στην εθνική οδό κοντά στην περιοχή Lugojelul, στην είσοδο του περιφερειακού δρόμου του Lugoj.

Τότε ήταν που συγκρούστηκε με μία βυτιοφόρο, με αποτέλεσμα να εκσφενδονιστεί στην αντίθετη κατεύθυνση, όπου έπεσε πάνω στο φορτηγό.

Τα ρουμάνικα μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν βίντεο με τη στιγμή του δυστυχήματος, στην περιοχή της Τιμισοάρα (ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΘΕΛΗΣΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΔΟΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ):

Πηγή: cnn.gr