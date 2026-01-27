Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε πυραύλους στη θάλασσα εν μέσω συνομιλιών για τον στρατιωτικό ρόλο των ΗΠΑ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Επτά νεκροί σε δυστύχημα στη Ρουμανία με οπαδούς του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν στη Γαλλία - Σοκαριστικό βίντεο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στον βαν επέβαιναν σύμφωνα με πληροφορίες 10 άτομα που ήταν κυρίως από τον Σύνδεσμο Φίλων ΠΑΟΚ από την Κατερίνη, τη Νεάπολη και τον Επτάλοφο Θεσσαλονίκης.

Τραγικό θάνατο βρήκαν έξι Έλληνες φίλαθλοι του ΠΑΟΚ σε φριχτό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία κι ενώ ταξίδευαν για τη Λιόν για τον αγώνα της προσεχούς Πέμπτης (29/1) με τη γαλλική ομάδα.

Όπως μεταδίδουν ρουμανικά Μέσα Ενημέρωσης, ένα βανάκι Ελλήνων φιλάθλων συγκρούστηκε με φορτηγό στη Ρουμανία, στην περιοχή Τίμις, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό των έξι αλλά και του οδηγού του βαν. Η σύγκρουση των δύο οχημάτων ήταν σφοδρή και καταγράφηκε σε βίντεο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του βαν επιχείρησε να κάνει προσπέραση, πέφτοντας μετωπικά πάνω στο φορτηγό.

Την ίδια ώρα, οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι τρία ακόμη άτομα τραυματίστηκαν και διακομίσθηκαν σε νοσοκομεία. Οι δύο εξ αυτών βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τη ρουμανική ιστοσελίδα digi24.ro, το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70.

Το βαν που ερχόταν από την Ελλάδα και κατευθυνόταν προς τη Γαλλία, με δέκα επιβάτες, επιχείρησε να προσπεράσει στην εθνική οδό κοντά στην περιοχή Lugojelul, στην είσοδο του περιφερειακού δρόμου του Lugoj.

Τότε ήταν που συγκρούστηκε με μία βυτιοφόρο, με αποτέλεσμα να εκσφενδονιστεί στην αντίθετη κατεύθυνση, όπου έπεσε πάνω στο φορτηγό.

Τα ρουμάνικα μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν βίντεο με τη στιγμή του δυστυχήματος, στην περιοχή της Τιμισοάρα (ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΘΕΛΗΣΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΔΟΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ):

Πηγή: cnn.gr

Tags

ΕΛΛΑΔΑΘανατηφόροΠΑΟΚ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα