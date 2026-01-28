Amazon: Κόβει 16.000 θέσεις εργασίας παγκοσμίως, με φόντο την τεχνητή νοημοσύνη

Ο κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon προχωρά στην «περικοπή» 16.000 θέσεων εργασίας σε όλο τον κόσμο, χωρίς να διευκρινίζει ποιους εργαζόμενους αφορά, ενώ επικεντρώνει τις προσπάθειες του στην τεχνητή νοημοσύνη.

«Οι μειώσεις που εφαρμόζουμε σήμερα θα έχουν επίπτωση σε περίπου 16.000 θέσεις εργασίας σε όλη την Amazon, και καταβάλλουμε προσπάθειες για (…) να στηρίξουμε όλα τα πρόσωπα των οποίων η θέση εργασίας πλήττεται», δήλωσε η εταιρία σε μήνυμα προς τους εργαζομένους. Πρόσθεσε ότι, όπου είναι δυνατόν, θα προσφερθούν νέες θέσεις σε κάποιους εργαζόμενους.

Τον Ιούνιο, ο επικεφαλής της Amazon Άντι Τζάσι είχε κάνει γνωστή την πρόθεσή του να μειώσει τις μισθοδοτικές δαπάνες, εν μέσω κούρσας επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Ο Τζάσι είχε ανακοινώσει ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης «τα επόμενα χρόνια (…) θα μειώσει το προσωπικό γραφείου μας». Αυτό μεταφράστηκε, στα τέλη Οκτωβρίου, σε ένα πρώτο κύμα απολύσεων 14.000 εργαζομένων.

Η Μπεθ Γκαλέτι, αντιπρόεδρος και επικεφαλής ανθρωπίνων πόρων και τεχνολογίας, είχε προηγουμένως ισχυριστεί ότι οι περικοπές είναι ένα βήμα «για να συνεχίσουμε να προσλαμβάνουμε σε στρατηγικούς τομείς κλειδιά εντοπίζοντας παράλληλα άλλες ευκαιρίες για κατάργηση (θέσεων)» το 2026. «Όπως είχα δηλώσει τον Οκτώβριο, εργαστήκαμε για να ενισχύσουμε τον οργανισμό μας, μειώνοντας τα επίπεδα, αυξάνοντας τη λογοδοσία, και αίροντας τη γραφειοκρατία», δήλωσε σε νέο μήνυμά της προς τους εργαζομένους. «Ενώ πολλές ομάδες ολοκλήρωσαν τις οργανωτικές τους αλλαγές τον Οκτώβριο, άλλες ολοκληρώνουν το έργο αυτό μόλις τώρα», πρόσθεσε. «Ενώ συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε αλλαγές, θα συνεχίσουμε επίσης να προσλαμβάνουμε και να επενδύουμε σε στρατηγικούς τομείς και λειτουργίες που είναι απαραίτητοι για το μέλλον μας», υποστήριξε.

Ξεκινώντας το 2021, η θητεία του Άντι Τζάσι έχει ήδη σημαδευτεί από παρόμοια κίνηση, με την απόλυση άλλων 27.000 εργαζομένων τον Χειμώνα 2022-2023.

Πηγή: ΑΠΕ / AFP