Τουρκία: Εξάρθρωση δικτύου κατασκοπείας με ιρανικές διασυνδέσεις - Στο επίκεντρο και η Κύπρος

Οι τουρκικές αρχές εξάρθρωσαν δίκτυο κατασκοπείας με διασυνδέσεις με το Ιράν, συλλαμβάνοντας έξι άτομα στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε πέντε επαρχίες της Τουρκίας.

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Daily Sabah, η επιχείρηση διεξήχθη από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Τουρκίας (ΜΙΤ) σε συνεργασία με αστυνομικές δυνάμεις. Το δίκτυο κατηγορείται ότι συγκέντρωνε ευαίσθητες στρατιωτικές και πληροφορίες ασφαλείας και ότι προετοίμαζε πιθανά σχέδια επιθέσεων, μεταξύ των οποίων και αναγνώριση της αεροπορικής βάσης Ιντσιρλίκ στα Άδανα.

Διαβάστε επίσης:

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το δίκτυο φέρεται να καθοδηγείτο από Ιρανούς αξιωματούχους πληροφοριών, τους Νατζάφ Ροσταμί, γνωστό με το προσωνύμιο «Χατζή», και Μαχντί Γεκεχ Ντεχγκάν, γνωστό ως «Ντόκτορ». Ο Ροσταμί φέρεται να ανέθεσε σε Τούρκο υπήκοο, κάτοικο της επαρχίας Βαν, τη στρατολόγηση ατόμων για τη μυστική φωτογράφιση και βιντεογράφηση γύρω από τη βάση Ιντσιρλίκ.

Η έρευνα φέρεται να αποκάλυψε επίσης ότι Ιρανός υπήκοος με έδρα την Άγκυρα φέρεται να σχεδίαζε τη μεταφορά οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών από την Τουρκία προς την κατεχόμενη Κύπρο και -σύμφωνα με τον ισχυρισμό - προς την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω εταιρειών που του ανήκαν. Οι δραστηριότητες αυτές φέρονται να καλύπτονταν ως εμπορικές συναλλαγές στον τομέα των drones.

Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, δύο από τους υπόπτους είχαν παρακολουθήσει εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Ιράν το καλοκαίρι του 2025, ενώ μέρος του σχεδιασμού αφορούσε και τη διακίνηση εξοπλισμού που σχετιζόταν με την Κύπρο.

Οι έξι ύποπτοι συνελήφθησαν σε επιχείρηση με επίκεντρο την Κωνσταντινούπολη και προφυλακίστηκαν με απόφαση δικαστηρίου, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της «απόκτησης απόρρητων κρατικών πληροφοριών για πολιτική ή στρατιωτική κατασκοπεία».

Κατά τις ίδιες πηγές, το δίκτυο χρησιμοποιούσε κρυπτογραφημένα μέσα επικοινωνίας με την κωδική ονομασία «Güvercin», ενώ η χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του καλυπτόταν μέσω εμπορικών συναλλαγών στον τομέα των μη επανδρωμένων συστημάτων.

Πηγές ασφαλείας αναφέρουν ότι η ΜΙΤ πραγματοποίησε εκατοντάδες επιχειρήσεις εντός και εκτός Τουρκίας το 2025, στοχεύοντας δίκτυα κατασκοπείας, ένοπλες οργανώσεις, χρηματοδότηση τρομοκρατίας και εγκληματικές δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο, στο πλαίσιο ενίσχυσης της επιχειρησιακής της δράσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ