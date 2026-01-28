Πώς τοποθετούνται τα κόμματα για τριμερή Χριστοδουλίδη – Έρχιουρμαν – Ολγκίν: Οι ανησυχίες, το «θετικό στοιχείο» και η αρνητικότητα

Διαφορετική είναι η ανάγνωση των κομμάτων για τη σημερινή τριμερή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν και την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνγκελα Ολγκίν.

Ο ΔΗΣΥ χαρακτηρίζει θετικό στοιχείο το γεγονός ότι συνεχίζεται η διαδικασία παρά την απουσία συγκεκριμένων βημάτων προόδου, ενώ το ΑΚΕΛ εκφράζει ανησυχία επειδή «διαφαίνεται επιβράδυνση της όλης διαδικασίας».

Από την πλευρά της, η ΕΔΕΚ ζητεί να εξεταστεί εάν οι πρόνοιες του λεγόμενου “κεκτημένου των διαπραγματεύσεων”, είναι συμβατές με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ενώ η ΔΗΠΑ αναφέρεται στην πρόταση πέντε σημείων του Προέδρου Χριστοδουλίδη, λέγοντας ότι «είναι σημαντικό να συμφωνούμε σε όσα έχουν ήδη συμφωνηθεί».

ΔΗΣΥ: «Κρίνεται θετικό το ότι η διαδικασία συνεχίζεται»

«Η κινητικότητα που καταγράφεται στο Κυπριακό πρέπει να αξιοποιηθεί με σοβαρότητα και υπευθυνότητα», αναφέρει σε σημερινή του δήλωση ο ΔΗΣΥ, που εξέδωσε μετά τη τριμερή συνάντηση των ηγετών με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνγκελα Ολγκίν.

«Παρά το γεγονός», τονίζει, «ότι στη σημερινή συνάντηση δεν καταγράφηκαν συγκεκριμένα βήματα προόδου, κρίνεται θετικό το ότι η διαδικασία συνεχίζεται».

«Για τον Δημοκρατικό Συναγερμό», υπογραμμίζει, «το Κυπριακό αποτελεί ύψιστο θέμα εθνικής προτεραιότητας».

«Όπως έχουμε επανειλημμένα τονίσει, συμπληρώνει, «βασική επιδίωξη της πλευράς μας είναι η επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, του διαπραγματευτικού κεκτημένου και των συγκλίσεων που έχουν επιτευχθεί».

Στο πλαίσιο αυτό, προσθέτει, «θεωρούμε ότι η συζήτηση για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης θα πρέπει να υπηρετεί αποκλειστικά και μόνο αυτόν τον στόχο και να συμβάλλει στη δημιουργία προϋποθέσεων για επανεκκίνηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας».

«Ο Δημοκρατικός Συναγερμός», αναφέρει, «παραμένει σταθερά προσηλωμένος στην επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την εξεύρεση λύσης που θα απελευθερώνει και θα επανενώνει την πατρίδα μας, χωρίς κατοχικά στρατεύματα, χωρίς αναχρονιστικές εγγυήσεις και χωρίς επεμβατικά δικαιώματα».

Ακολούθως σημειώνει ότι «απαιτείται συλλογική στρατηγική, συνέπεια και σταθερότητα θέσεων», τονίζοντας πως «αυτή είναι η ευθύνη μας απέναντι στην πατρίδα μας».

Ανησυχίες εκφράζει το ΑΚΕΛ

Για τη συνάντηση Ολγκίν με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων

«Οι πρώτες ενδείξεις μετά την κοινή συνάντηση της κυρίας Ολγκίν με τους ηγέτες των δυο κοινοτήτων οδηγούν στην εκτίμηση ότι δεν υπήρξε ουσιαστική πρόοδος που να οδηγεί σε διάρρηξη του αδιεξόδου με στόχο την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων», αναφέρει σε γραπτή δήλωση το ΑΚΕΛ. «Υπό την αίρεση επίσημης ενημέρωσης», τονίζει, «διαφαίνεται επιβράδυνση της όλης διαδικασίας, γεγονός ανησυχητικό».

Διαβάστε επίσης:

«Το ΑΚΕΛ», συμπληρώνει, «πιστεύει ότι είναι αναγκαία η εντατικοποίηση των επαφών και συναντήσεων τόσο ανάμεσα στους ηγέτες των δυο κοινοτήτων, όσο και ανάμεσα στους δυο διαπραγματευτές». Παρά τα προφανή εμπόδια και δυσκολίες, υπογραμμίζει, «ο στόχος της επανεκκίνησης ενός ουσιαστικού διαλόγου πρέπει να παραμείνει ως ο πρωταρχικός στόχος της κοινότητας μας».

Ακολούθως αναφέρει ότι «η ενίσχυση των προσπαθειών για επίτευξη αποτελέσματος αναφορικά με τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και ιδιαίτερα η διάνοιξη οδοφραγμάτων θα είναι υποβοηθητική, χωρίς ασφαλώς να υποκαθιστά την ανάγκη επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, από το σημείο που διακόπηκαν το 2017, με κατοχυρωμένο το σύνολο του διαπραγματευτικού κεκτημένου και με ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης για τα εναπομείναντα ζητήματα στη βάση του Πλαισίου Γκουτέρες».

ΕΔΕΚ: Οι συγκλίσεις να είναι συμβατές με το ευρωπαϊκό κεκτημένο

Απαιτείται η εξέταση της συμβατότητας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, όλων των λεγομένων «συγκλίσεων» στο Κυπριακό

«Μετά το αποτέλεσμα της τριμερούς συνάντησης για το Κυπριακό, η ΕΔΕΚ ζητεί τη σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου, όχι μόνο για ενημέρωση, αλλά κυρίως για συζήτηση της γκρίζας ζώνης του θέματος των λεγομένων “συγκλίσεων”», αναφέρει το κόμμα σε γραπτή ανακοίνωση.

Σημειώνει δε ότι «ο λαός θα πρέπει να γνωρίζει:

• Τι είναι αυτό που αποκαλείται «κεκτημένο των διαπραγματεύσεων» και αν σ’ αυτό περιλαμβάνονται «συγκλίσεις» του παρελθόντος και το πλαίσιο Γκουτέρεζ».

Αναφέρει επίσης ότι «η ΕΔΕΚ, ως κρίσιμο σημείο, ζητεί να εξεταστεί εάν οι πρόνοιες του λεγόμενου “κεκτημένου των διαπραγματεύσεων”, είναι συμβατές με το ευρωπαϊκό κεκτημένο».

«Η θέση της ΕΔΕΚ», καταλήγει, «είναι πως όποιες πρόνοιες δεν είναι συμβατές με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, να διαγράφονται».

ΔΗΠΑ: Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης θέτει πρόσθετες προϋποθέσεις

Απαίτηση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Δημοκρατικής Παράταξης, Αλέκου Τρυφωνίδη, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, να δείξει έμπρακτη αλληλεγγύη και να ασκήσει πίεση προς την Τουρκία, ώστε να προωθηθεί η επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό και να επιτευχθεί λύση με βάση τις αρχές της ΕΕ, ιδιαίτερα σε αυτή τη στιγμή κατά την οποία η Κύπρος προεδρεύει της Ένωσης.

Μιλώντας στην μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του Σίγμα, ο κ. Τρυφωνίδης υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο η ΕΕ να αποδείξει ότι η στήριξή της δεν είναι θεωρητική, αλλά ουσιαστική, ώστε να ξεπεραστούν τα αδιέξοδα και να προχωρήσει η ειρηνευτική διαδικασία.

Σχετικά με τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και την προσωπική απεσταλμένη του Γ.Γ. του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ο κ. Τρυφωνίδης τόνισε ότι ο Πρόεδρος προσήλθε με καλή και εποικοδομητική διάθεση, με στόχο να καλυφθούν οι όποιες ανησυχίες και να δημιουργηθεί γόνιμο έδαφος για ουσιαστικές συνομιλίες.

Με ευθύτητα και διαφάνεια ο ΠτΔ παρουσίασε ένα οδικό πλαίσιο πέντε σημείων, που καταγράφει τις συγκλίσεις και τις διαφωνίες τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική πτυχή του Κυπριακού, πριν από τη σύγκληση διασκέψεως υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, όπου θα ανακοινωθούν τα σημεία συμφωνίας – συγκλίσεις που έχουν επιτευχθεί και οι διαφωνίες που απομένουν.

Ο κ. Τρυφωνίδης επεσήμανε ότι είναι σημαντικό να συμφωνούμε σε όσα έχουν ήδη συμφωνηθεί, ενώ υπογράμμισε ότι ο Τουρκοκύπριος ηγέτης θέτει πρόσθετες προϋποθέσεις. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είπε ο κύριος Τρυφωνίδης, απάντησε επανειλημμένα, περιλαμβάνοντας ζητήματα όπως η πολιτική ισότητα, αποδεικνύοντας ποιος επιθυμεί πραγματικά τη συνέχιση των συνομιλιών και ποιος όχι.

Στο πλαίσιο της επικείμενης διασκέψεως, δήλωσε, η πρόθεση του Προέδρου Χριστοδουλίδη είναι καλή και εποικοδομητική, με στόχο την ανακοίνωση συμφωνίας για το άνοιγμα τεσσάρων οδοφραγμάτων (Κοκκίνων, Αθηαίνου, Λουρουτζίνας, Μιας Μηλιάς) και την ταυτόχρονη εφαρμογή μονομερών μέτρων υπέρ των Τουρκοκυπρίων, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Οι κινήσεις του Προέδρου κινούνται προς την άρση του αδιεξόδου και την επιστροφή σε ουσιαστικές συνομιλίες από το σημείο που είχαν διακοπεί στο Κραν Μοντάνα.