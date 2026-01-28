Παρίσι: Άγνωστοι βανδάλισαν την γκαλερί όπου δουλεύει η φερόμενη νόθα κόρη του Πούτιν

Στο Παρίσι, άγνωστοι βανδάλισαν την γκαλερί τέχνης Galerie L, όπου εργάζεται η 22χρονη Ελιζαβέτα Κριβονόγκι, την οποία τα ΜΜΕ αποκαλούν νόθα κόρη του Πούτιν.

Οι άγνωστοι δράστες προκάλεσαν ζημιές στα παράθυρα του κτιρίου και έγραψαν με σπρέι γκράφιτι με πορτοκαλί μπογιά στην πρόσοψη και στα γειτονικά κτίρια. Μεταξύ των επιγραφών ήταν αντιρωσικά συνθήματα όπως «F*ck Putin», «Death to Putin» και «Putin is a killer».

Το περιστατικό συνέβη τη νύχτα της 27ης Ιανουαρίου στο 20ό διαμέρισμα του Παρισιού.

Εκτός από τις επιθέσεις εναντίον του Ρώσου δικτάτορα, στους τοίχους γράφτηκαν και συνθήματα που ζητούσαν «Δικαιοσύνη για τον Ελ-Χασάν». Αυτή η έκκληση αναφέρεται σε έναν 35χρονο άνδρα που πέθανε υπό μυστηριώδεις συνθήκες σε ένα αστυνομικό τμήμα της ίδιας περιοχής στα μέσα Ιανουαρίου.

Η Ελιζαβέτα Κριβονόγκι εργάζεται ως διευθύντρια στη Galerie L εδώ και αρκετούς μήνες. Νωρίτερα, έρευνες των ουκρανικών και διεθνών μέσων ενημέρωσης επιβεβαίωσαν ότι αποφοίτησε από την παρισινή σχολή πολιτιστικής διαχείρισης (ICART). Η γκαλερί στην οποία εργάζεται ειδικεύεται στην πειραματική τέχνη και εκθέτει έργα τόσο Ρώσων όσο και Ουκρανών καλλιτεχνών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Δεκέμβριο του 2025, Ουκρανοί δημοσιογράφοι κατάφεραν να μιλήσουν προσωπικά με την κοπέλα κοντά στην ίδια γκαλερί. Εκείνη την εποχή, δήλωσε ότι «δεν έχει καμία σχέση» με την πολιτική του πατέρα της, αλλά αρνήθηκε να καταδικάσει την επιθετικότητα της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας.

Επί του παρόντος, η αστυνομία του Παρισιού εντοπίζει τους εμπλεκόμενους στον βανδαλισμό και ερευνά εάν αυτή η επίθεση ήταν μια προμελετημένη ενέργεια εναντίον της οικογένειας του Ρώσου ηγέτη.

Πηγή: ertnews.gr