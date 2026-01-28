Κατακεραυνώνει τον Φειδία και η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

«Απαράδεκτη, υποτιμητική και βαθιά στιγματιστική» χαρακτηρίζει με ανακοίνωσή της η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού τη δημόσια τοποθέτηση του Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου για ΑμέΑ, η οποία, σύμφωνα με την Επίτροπο «περιλάμβανε τη χρήση στιγματιστικού προσδιορισμού για άτομα με αναπηρία».

Η Επίτροπος σημειώνει ότι η τοποθέτηση αυτή «δεν συνιστά ατυχή έκφραση, ούτε μπορεί να δικαιολογηθεί ως σχήμα λόγου» και προσθέτει ότι «αναπαράγει στερεότυπα και στιγματισμό, ενισχύει τον κοινωνικό αποκλεισμό και προσβάλλει την αξιοπρέπεια ατόμων και παιδιών με αναπηρία». Επισημαίνει, δε, ότι «τέτοιες πρακτικές συμβάλλουν στην κανονικοποίηση των διακρίσεων και υπονομεύουν ευθέως τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία προστατεύονται τόσο από το εθνικό, όσο και από το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο».

Ακολούθως, η Επίτροπος αναφέρει ότι «η γλώσσα που χρησιμοποιεί κάθε άτομο διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση και αναπαραγωγή αντιλήψεων για τον κόσμο και για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, επηρεάζοντας στάσεις, στερεότυπα και σχέσεις εξουσίας», υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα την επίδραση που έχει η γλώσσα που χρησιμοποιούν πρόσωπα με θεσμική εξουσία ή αυξημένη επιρροή. «Με άλλα λόγια, η γλώσσα δεν αποτελεί απλώς μέσο έκφρασης, αλλά κρίσιμο εργαλείο άσκησης εξουσίας, με άμεσες συνέπειες στα ανθρώπινα δικαιώματα», αναφέρει.

Η Επίτροπος καταλήγει αναφέροντας ότι αποδοκιμάζει απερίφραστα κάθε έκφραση που προσβάλλει ή στιγματίζει άτομα με αναπηρία, ιδίως όταν αυτές επηρεάζουν παιδιά και νέους, διαμορφώνοντας κλίμα φόβου, σιωπής και αποκλεισμού. «Καλώ σε ουσιαστικό αναστοχασμό, τόσο σε ατομικό όσο και σε πολιτικό και θεσμικό επίπεδο, για τον τρόπο με τον οποίο εκφραζόμαστε, για τον τρόπο με τον οποίο παρεμβαίνουμε δημόσια και για τον τρόπο με τον οποίο χαράσσονται πολιτικές που αφορούν στα δικαιώματα και στην αξιοπρέπεια όλων, χωρίς εξαιρέσεις», αναφέρει κλείνοντας.

Πηγή: ΚΥΠΕ