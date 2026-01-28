Με μήνυμα αξιοπρέπειας και συμπερίληψης η κοπή βασιλόπιτας του Κέντρου Παρέμβασης Πάφου

Με κεντρικό μήνυμα την ανάγκη δημιουργίας σωστών και ουσιαστικών δομών για μια κοινωνία ισότητας και σεβασμού, πραγματοποιήθηκε σήμερα η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας του Κέντρου Παρέμβασης Πάφου.

Το μήνυμα για τη νέα χρονιά είναι ξεκάθαρο, κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να ζει με αξιοπρέπεια, αυτονομία και σεβασμό. Η διαφορετικότητα δεν αποτελεί εμπόδιο, αλλά πλούτο που ενδυναμώνει ολόκληρη την κοινωνία. Στην εκδήλωση παρέστη ο Δήμαρχος Πάφου κ. Φαίδων Φαίδωνος, ο οποίος πραγματοποίησε την κοπή της βασιλόπιτας. Παρόντες ήταν επίσης ο κ. Λάκης Χριστοδούλου, Πρόεδρος του Ε.Σ.Σ.Ε.Π., η κα Άνθη Λεωνίδου, Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Πάφου, η λειτουργός του Ε.Σ.Σ.Ε.Π. Φανή Θεοφάνους , λειτουργοί του Δήμου Πάφου, η Πρόεδρος Τασούλα Γεωργιάδου και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Συνδέσμου για Άτομα με Αυτισμό, καθώς και γονείς, παιδιά και το προσωπικό του Κέντρου.

Η παρουσία όλων ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας, της κοινωνικής ευθύνης και της συλλογικής προσπάθειας για τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.

Το Κέντρο Παρέμβασης Πάφου εξέφρασε τις ευχαριστίες του σε όλους όσοι παρευρέθηκαν και στήριξαν με την παρουσία τους την εκδήλωση και ευχήθηκε η νέα χρονιά να φέρει υγεία, πρόοδο και ακόμη περισσότερα βήματα προς μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.