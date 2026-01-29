Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια της Τουρκίας (βίντεο)

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Τραμπ: Ο Πούτιν συμφώνησε σε κατάπαυση του πυρός για μια εβδομάδα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Όπως μεταδίδουν οι New York Time, κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «ζήτησε προσωπικά» από τον πρόεδρο Πούτιν να μην εκτοξεύσει πυραύλους στο Κίεβο εν μέσω του «ψύχους» που σαρώνει την περιοχή.

Σε κατάπαυση του πυρός για μία εβδομάδα στην Ουκρανία λόγω πολικού ψύχους υποστηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι συμφώνησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Όπως μεταδίδουν οι New York Time, κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «ζήτησε προσωπικά» από τον πρόεδρο Πούτιν να μην εκτοξεύσει πυραύλους στο Κίεβο εν μέσω του «ψύχους» που σαρώνει την περιοχή.

Δήλωσε επίσης ότι ο Πούτιν συμφώνησε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν.

Η δήλωση του Τραμπ ήρθε μετά την ανακοίνωση του ειδικού απεσταλμένου του, Στιβ Γουίτκοφ, ότι οι πρόσφατες τριμερείς συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας και της Ουκρανίας είχαν σημειώσει «μεγάλη πρόοδο» και ότι νέες συνομιλίες αναμένονται σε μια εβδομάδα. Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν, όπως είπε, «στα εδαφικά».

Ο Γουίτκοφ συμπλήρωσε πως εκτιμά ότι «ο λαός της Ουκρανίας είναι αισιόδοξος και περιμένει ότι θα καταλήξουμε σε μια ειρηνευτική συμφωνία σύντομα».

Πηγή: cnn.gr

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα