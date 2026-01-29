Τραμπ: Ο Πούτιν συμφώνησε σε κατάπαυση του πυρός για μια εβδομάδα

Σε κατάπαυση του πυρός για μία εβδομάδα στην Ουκρανία λόγω πολικού ψύχους υποστηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι συμφώνησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Όπως μεταδίδουν οι New York Time, κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «ζήτησε προσωπικά» από τον πρόεδρο Πούτιν να μην εκτοξεύσει πυραύλους στο Κίεβο εν μέσω του «ψύχους» που σαρώνει την περιοχή.

Δήλωσε επίσης ότι ο Πούτιν συμφώνησε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν.

Η δήλωση του Τραμπ ήρθε μετά την ανακοίνωση του ειδικού απεσταλμένου του, Στιβ Γουίτκοφ, ότι οι πρόσφατες τριμερείς συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας και της Ουκρανίας είχαν σημειώσει «μεγάλη πρόοδο» και ότι νέες συνομιλίες αναμένονται σε μια εβδομάδα. Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν, όπως είπε, «στα εδαφικά».

Ο Γουίτκοφ συμπλήρωσε πως εκτιμά ότι «ο λαός της Ουκρανίας είναι αισιόδοξος και περιμένει ότι θα καταλήξουμε σε μια ειρηνευτική συμφωνία σύντομα».

