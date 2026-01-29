Σάλος με τη δήλωση του προέδρου της Κολομβίας ότι ο Ιησούς είχε σεξουαλικές σχέσεις με τη Μαρία Μαγδαληνή

Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια της Τουρκίας (βίντεο)

Εκκλησίες κατηγορούν τον πρόεδρο για προσβολή της χριστιανικής πίστης μετά τα σχόλιά του για τη Μαρία Μαγδαληνή.

Οι εκκλησίες στην βαθιά χριστιανική Κολομβία αντέδρασαν με οργή στις δηλώσεις του προέδρου Γκουστάβο Πέτρο ότι ο Ιησούς Χριστός είχε σεξουαλικές σχέσεις.

Την Τρίτη, ο Πέτρο δήλωσε σε ομιλία του ότι ο Ιησούς «έκανε έρωτα […] ίσως με τη Μαρία Μαγδαληνή», την πιστή ακόλουθο των διδασκαλιών του. «Ένας άντρας σαν αυτόν δεν θα μπορούσε να υπάρχει χωρίς αγάπη», είπε ο πρόεδρος, προσθέτοντας ότι ο Ιησούς «πέθανε περιτριγυρισμένος από γυναίκες που τον αγαπούσαν, και ήταν πολλές».

Αν και η Κολομβία είναι συνταγματικά κοσμική, η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών της αυτοπροσδιορίζεται ως καθολική ή χριστιανική. Ο Ιησούς θεωρείται ευρέως ότι δεν παντρεύτηκε ποτέ και ότι έζησε μια αγνή ζωή.

Η Ευαγγελική Συνομοσπονδία της Κολομβίας, η οποία εκπροσωπεί τις ευαγγελικές και προτεσταντικές εκκλησίες, δήλωσε ότι οι δηλώσεις του Πέτρο «παραποιούν την ιστορική, βιβλική και θεολογική αλήθεια» και τον κατηγόρησε για «έλλειψη σεβασμού».

Η Επισκοπική Διάσκεψη της Καθολικής Εκκλησίας, από την πλευρά της, κάλεσε σε «σεβασμό, μη παρέμβαση και προστασία των ανθρώπων στις πεποιθήσεις τους» και προέτρεψε τους πολιτικούς να αποφεύγουν τις «θεολογικές» δηλώσεις.

Ο Πέτρο, πρώην αντάρτης, φοίτησε σε καθολικό σχολείο και έχει εκφράσει τον θαυμασμό του για τη «θεολογία της απελευθέρωσης» — μια σχολή χριστιανικής σκέψης που εστιάζει στην υπεράσπιση των φτωχών και των περιθωριοποιημένων.

Πηγή: Γαλλικό Πρακτορείο / ertnews.gr

