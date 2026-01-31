Απάντηση Μασκ μετά τη δημοσιοποίηση email του στον Έπσταϊν: «Είχα αρνηθεί επανειλημμένα προσκλήσεις του»

Ο Έλον Μασκ δήλωσε ότι γνώριζε «πολύ καλά πως ορισμένη ηλεκτρονική αλληλογραφία» με τον Τζέφρι Έπσταϊν θα μπορούσε να παρερμηνευτεί και να χρησιμοποιηθεί για να πληγεί το όνομά του, απαντώντας σε χρήστη της πλατφόρμας X. «Κανείς δεν πίεσε περισσότερο από εμένα για να δοθούν στη δημοσιότητα τα αρχεία Έπσταϊν και χαίρομαι που αυτό τελικά συνέβη», έγραψε.

Ο δισεκατομμυριούχος υποστήριξε ότι είχε ελάχιστη επικοινωνία με τον Έπσταϊν και ότι είχε απορρίψει στο παρελθόν προσκλήσεις να επισκεφθεί το νησί του ή να ταξιδέψει με το αεροσκάφος που ήταν γνωστό ως «Lolita Express». Πρόσθεσε ότι εκείνο που τον ενδιαφέρει περισσότερο είναι να διωχθούν ποινικά «όσοι διέπραξαν σοβαρά εγκλήματα μαζί με τον Έπσταϊν».

Ο Μασκ έχει κατά καιρούς υποστηρίξει ότι απέρριψε επανειλημμένα προσκλήσεις του Έπσταϊν να επισκεφθεί κάποιο από τα δύο ιδιωτικά του νησιά – το Great St. James και το Little St. James – στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους, κοντά στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους. Το Little St. James έχει συνδεθεί με δεκαετίες κακοποίησης ανήλικων κοριτσιών και νεαρών γυναικών από τον Έπσταϊν.

Elon Musk has always told the truth about his interactions with Jeffrey Epstein.



In a 2019 interview, Elon said, “He tried repeatedly to get me to visit his island. I declined.”



More recently, responding to misleading headlines on 𝕏, he posted, “Epstein tried to get me to go… pic.twitter.com/oUbF5Nr9v9 — DogeDesigner (@cb_doge) January 31, 2026

Ωστόσο, σύμφωνα με τα έγγραφα, στις 13 Δεκεμβρίου 2013 ο Μασκ έστειλε email στον Έπσταϊν, γράφοντας ότι θα βρισκόταν στην περιοχή των Βρετανικών Παρθένων Νήσων και του Αγίου Βαρθολομαίου κατά τη διάρκεια των διακοπών και ρωτώντας αν υπήρχε «καλή εποχή για επίσκεψη». Δύο ημέρες αργότερα, ο Έπσταϊν απάντησε ότι η αρχή του νέου έτους θα ήταν κατάλληλη, προσθέτοντας πως «πάντα υπάρχει χώρος για εσένα». Ανήμερα των Χριστουγέννων, σε νέο email, ανέφερε ότι «το 2 ή το 3 θα ήταν τέλεια» και δήλωσε ότι θα πήγαινε να τον παραλάβει.

Κατά τη διάρκεια της έντονης σύγκρουσής του με τον Ντόναλντ Τραμπ πέρυσι, ο Μασκ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ο πρόεδρος καθυστερούσε τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν επειδή το όνομά του περιλαμβανόταν σε αυτά. Η αντιπαράθεση αυτή σηματοδότησε τη ρήξη ανάμεσα στον πρόεδρο και τον επιχειρηματία, ο οποίος στο παρελθόν συγκαταλεγόταν στους στενότερους συμβούλους του.

Τον Σεπτέμβριο, όταν το όνομα του Μασκ εμφανίστηκε σε ακόμη μία παρτίδα αρχείων, επιχείρησε εκ νέου να αποστασιοποιηθεί από τον Έπσταϊν. Σε ανάρτησή του στο X, υποστήριξε ότι «ο Έπσταϊν προσπάθησε να με πείσει να πάω στο νησί του και αρνήθηκα».

Αρχικά, ο Μασκ απάντησε πως θα έπρεπε να επιστρέψει στο Λος Άντζελες το βράδυ της 2ας Ιανουαρίου. Στη συνέχεια, όμως, ανέφερε ότι θα μπορούσε να αναβάλει την αναχώρησή του κατά μία ημέρα, ρωτώντας ευθέως: «Πότε πρέπει να πάμε στο νησί σου στις 2;».

Από την αλληλογραφία δεν προκύπτει με σαφήνεια αν ο Μασκ επισκέφθηκε τελικά κάποιο από τα νησιά του Έπσταϊν. Παρ’ όλα αυτά, τα email αποκαλύπτουν ένα επίπεδο επικοινωνίας μεταξύ των δύο ανδρών που δεν ήταν γνωστό μέχρι σήμερα, ιδίως στο φόντο των μεταγενέστερων προσπαθειών του Μασκ να συνδέσει δημόσια πολιτικούς και αντιπάλους του με τον Έπσταϊν.

Πηγή: Newmoney.gr