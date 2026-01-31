Νέα έγγραφα Έπσταϊν: Εικόνες με τον πρίγκιπα Άντριου πάνω από γυναίκα - Αποκαλύψεις σοκ για Μπιλ Γκέιτς, Μασκ και Τραμπ

Νέο κύμα αντιδράσεων προκάλεσε η δημοσιοποίηση φωτογραφιών και εγγράφων από τον φάκελο του Τζέφρι Έπσταϊν στις Ηνωμένες Πολιτείες, στα οποία περιλαμβάνονται εικόνες που φέρονται να απεικονίζουν τον πρίγκιπα Άντριου σε αμφιλεγόμενες στιγμές με γυναίκα ξαπλωμένη στο πάτωμα. Στις φωτογραφίες, σύμφωνα με τις περιγραφές που συνοδεύουν το υλικό, διακρίνεται άνδρας που μοιάζει με τον πρώην δούκα της Υόρκης να σκύβει πάνω από γυναίκα, ενώ σε μία από τις εικόνες κοιτά απευθείας τον φακό.

Nέες εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα στο πλαίσιο των αρχείων Έπσταϊν φέρονται να απεικονίζουν τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ σκυμμένο στα τέσσερα πάνω από γυναίκα που είναι ξαπλωμένη στο πάτωμα

Στις τρεις εικόνες, άνδρας που φέρεται να είναι ο πρώην πρίγκιπας εμφανίζεται σκυμμένος πάνω από το άτομο που είναι ξαπλωμένο ανάσκελα, με τα χέρια απλωμένα.

Οι φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαοσύνης των ΗΠΑ δεν είναι σαφές πού τραβήχτηκαν οι εικόνες

Όπως και σε μεγάλο μέρος του υλικού που περιλαμβάνεται στα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν», δεν διευκρινίζεται πότε και πού τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες, ούτε παρέχονται πρόσθετες εξηγήσεις. Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη δέσμη εγγράφων είχε δημοσιοποιηθεί φωτογραφία του πρίγκιπα Άντριου σε ιδιωτική κατοικία, περιστοιχισμένου από γυναίκες, γεγονός που είχε ήδη προκαλέσει έντονη κριτική.

Τα νέα έγγραφα δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το οποίο ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες αποχαρακτηρίσεις, με στόχο την προστασία των θυμάτων και τη διασφάλιση ενεργών ερευνών. Ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, διευκρίνισε ότι έχουν αφαιρεθεί ή αλλοιωθεί προσωπικά δεδομένα θυμάτων, ιατρικοί φάκελοι, υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, καθώς και στοιχεία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν εν εξελίξει έρευνες. Τα πρόσωπα γυναικών, πλην της Γκισλέιν Μάξγουελ, έχουν θολωθεί, σε αντίθεση με εκείνα των ανδρών.

Φωτογραφία του Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ, ξαπλωμένου πάνω σε σειρά γυναικών, τραβηγμένη κατά τη διάρκεια επίσημης εκδήλωσης με μαύρη γραβάτα παρουσία της Γκισλέιν Μάξγουελ, δόθηκε στη δημοσιότητα στο πλαίσιο των αρχείων Έπσταϊν τον Δεκέμβριο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν ηλεκτρονικά μηνύματα που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και αφορούν επικοινωνία του πρίγκιπα Άντριου με τον Τζέφρι Έπσταϊν το 2010, λίγες ημέρες μετά τη λήξη του κατ’ οίκον περιορισμού του τελευταίου. Σε αυτά, ο τότε πρίγκιπας φέρεται να προσκαλεί τον Έπσταϊν σε δείπνο στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, κάνοντας λόγο για «πολλή ιδιωτικότητα», χωρίς να είναι σαφές αν η συνάντηση πραγματοποιήθηκε τελικά.

Στα αρχεία περιλαμβάνονται επίσης αναφορές σε άλλες γνωστές προσωπικότητες, όπως ο Μπιλ Γκέιτς, καθώς και σε μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Παράλληλα, καταγράφονται μαρτυρίες γυναικών που είχαν εργαστεί για τον Έπσταϊν στα τέλη της δεκαετίας του 1990, οι οποίες εκφράζουν επιφυλάξεις για αιτήματα που, όπως αναφέρουν, ξεπερνούσαν τα όρια επαγγελματικής συνεργασίας.

Ο πρίγκιπας Άντριου και ο Ντόναλντ Τραμπ έχουν επανειλημμένως αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες πράξεις. Ωστόσο, τα νέα στοιχεία αναζωπυρώνουν τη δημόσια συζήτηση γύρω από τις σχέσεις του πρώην δούκα της Υόρκης με τον Έπσταϊν, ειδικά υπό το φως παλαιότερων δηλώσεών του, σύμφωνα με τις οποίες είχε ταξιδέψει στις ΗΠΑ για να διακόψει τη φιλία τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα του FBI που περιλαμβάνεται στα αρχεία, οι αμερικανικές αρχές φέρονται να εκτιμούν πως ο πρίγκιπας Άντριου «δεν αποτελεί κεντρικό πρόσωπο» στην ποινική έρευνα. Παρ’ όλα αυτά, η μαζική δημοσιοποίηση των εγγράφων, την οποία ο Τοντ Μπλανς παρομοίασε σε όγκο με «δύο Πύργους του Άιφελ», επαναφέρει με ένταση ένα από τα πιο σκοτεινά και αμφιλεγόμενα κεφάλαια της υπόθεσης Έπσταϊν στη διεθνή επικαιρότητα.

Η εμπλοκή του Τραμπ και η καταγγελία για βιασμό

Στο επίκεντρο των αποκαλύψεων βρίσκεται το όνομα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο εμφανίζεται επανειλημμένα σε έγγραφα του FBI.

Ένα από τα πιο συζητημένα σημεία είναι μια εσωτερική αλληλογραφία του 2025, όπου καταγράφεται λίστα καταγγελιών που αφορούν τον Τραμπ και τη σχέση του με τον Έπσταϊν. Οι ίδιες οι αρχές ξεκαθαρίζουν ότι οι καταγγελίες αυτές είναι ανεπιβεβαίωτες, πολλές βασίζονται σε πληροφορίες από δεύτερο χέρι και σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπήρξε καν επικοινωνία με όσους τις υπέβαλαν.

Παρά τη σοβαρότητα του περιεχομένου, δεν υπάρχει καμία κατηγορία από τις αρχές κατά του Τραμπ για εγκλήματα που σχετίζονται με τον Έπσταϊν, κάτι που υπογραμμίζεται και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το ίδιο το Υπουργείο προειδοποιεί ότι στα αρχεία μπορεί να περιλαμβάνονται ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, οι οποίες δημοσιοποιούνται λόγω νομοθεσίας διαφάνειας και όχι επειδή κρίθηκαν αξιόπιστες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν και emails του 2011, τα οποία φαίνεται να συνδέονται με τη Γκισλέιν Μάξγουελ, πρώην σύντροφο και συνεργάτιδα του Έπσταϊν, η οποία έχει καταδικαστεί για εμπορία ανηλίκων. Σε αυτά, η Μάξγουελ και ο Έπσταϊν συζητούν στρατηγική αντιμετώπισης κατηγορίας από γυναίκα που εργαζόταν στο Mar-a-Lago, με αναφορές ακόμη και στο ενδεχόμενο εμπλοκής του Τραμπ. Τα στοιχεία αυτά συνδέονται με την υπόθεση της Βιρτζίνια Τζιούφρε, μιας από τις πιο γνωστές κατήγορους του Έπσταϊν.

Πέρα από τον Τραμπ, τα έγγραφα επαναφέρουν στο προσκήνιο τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, ο οποίος εμφανίζεται σε καταθέσεις του Έπσταϊν, χωρίς όμως να προκύπτουν νέες κατηγορίες. Ο Κλίντον έχει επανειλημμένα αρνηθεί κάθε εμπλοκή και υποστηρίζει ότι διέκοψε τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν πριν αποκαλυφθούν τα εγκλήματά του.

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο των αποκαλύψεων είναι ένα παλαιό προσχέδιο κατηγορητηρίου, σύμφωνα με το οποίο οι εισαγγελείς είχαν εξετάσει το ενδεχόμενο να κατηγορηθούν, μαζί με τον Έπσταϊν, και άλλα άτομα που φέρονται να διευκόλυναν τη δράση του.

Σοκ προκαλεί επίσης έγγραφο από τον φάκελο της υπόθεσης Έπσταϊν που αποκαλύπτει ότι μία γυναίκα κατηγορεί για βιασμό τον Ντόναλντ Τραμπ, όταν αυτή ήταν 13 ετών.

Στα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα την Παρασκευή το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για την υπόθεση, περιλαμβάνεται έντυπο του FBI, το οποίο καταγράφει την καταγγελία της γυναίκας η οποία αναφέρεται ως «Τζέιν Ντο». Είχε κάνει αγωγές στο παρελθόν κατά του Αμερικανού προέδρου, όμως τις απέσυρε λίγο πριν τις προεδρικές εκλογές του 2016.

Περίπου 3.200 έγγραφα, από τα 3,5 εκατ. που δόθηκαν στη δημοσιότητα, έχουν αναφορά στο όνομα του Τραμπ.

Σε ένα από αυτά, ο Έπσταϊν αναφέρει πως ήταν «θυμωμένος που ο Τραμπ ήταν εκείνος που πήρε την παρθενία της Τζέιν Ντο» και ότι στη συνέχεια την κακοποίησε και ο ίδιος. Οι περιγραφές αυτές ταυτίζονται με τις καταγγελίες που είχε διατυπώσει το θύμα στην αγωγή που είχε καταθέσει το 2016.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αρνηθεί στο παρελθόν τους ισχυρισμούς της γυναίκας. Η «Τζέιν Τζο» επρόκειτο να εμφανιστεί σε συνέντευξη Τύπου στο Λος Άντζελες τον Νοέμβριο του 2016, ωστόσο η εκδήλωση ακυρώθηκε αιφνιδιαστικά. Η τότε δικηγόρος της, Λίσα Μπλουμ, είχε δηλώσει ότι η πελάτισσά της φοβόταν υπερβολικά για να εμφανιστεί δημόσια.

Σοκ με τις αποκαλύψεις για Μασκ

Ερωτήματα προκαλούν οι αναφορές σε γνωστούς επιχειρηματίες, όπως ο Χάουαρντ Λάτνικ και ο Έλον Μασκ, οι οποίοι εμφανίζονται σε emails να συζητούν ταξίδια ή επαφές με τον Έπσταϊν, παρά τους ισχυρισμούς τους ότι είχαν αποστασιοποιηθεί από εκείνον.

Στην περίπτωση του Μασκ, τα έγγραφα δείχνουν ανταλλαγή emails το 2012 και το 2013, στα οποία ο Έπσταϊν προσπαθεί να κανονίσει ταξίδια στο ιδιωτικό του νησί. Σε μία από τις επικοινωνίες, ο Μασκ φέρεται να ρωτά ποια περίοδος θα είχε το «πιο άγριο πάρτι», ενώ σε άλλη απαντά ότι πιθανότατα θα ταξίδευε μόνος του με τη σύζυγό του. Δεν προκύπτει από τα έγγραφα αν ο Μασκ επισκέφθηκε τελικά το νησί, και οι εκπρόσωποί του δεν έχουν επιβεβαιώσει κάποια παρουσία.

Ο Μπιλ Γκέιτς

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν και οι αναφορές στον Μπιλ Γκέιτς. Οι φάκελοι περιλαμβάνουν στοιχεία που δείχνουν επανειλημμένες συναντήσεις και επικοινωνία του συνιδρυτή της Microsoft με τον Έπσταϊν, ακόμη και χρόνια μετά την πρώτη καταδίκη του τελευταίου το 2008. Ο Γκέιτς έχει παραδεχτεί ότι συναντήθηκε με τον Έπσταϊν, χαρακτηρίζοντας την επιλογή του «λάθος κρίση», ενώ έχει αρνηθεί οποιαδήποτε γνώση ή εμπλοκή σε εγκληματική δραστηριότητα.

Σε ένα από τα έγγραφα, ο Έπσταϊν έχει δημιουργήσει ένα προσχέδιο σε email για μια επιστολή που θα έστελνε στον Γκέιτς, όπου του έλεγε μεταξύ άλλων ότι χάρη σε αυτόν βρήκε λύσεις στα «σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα» που κόλλησε από «νεαρές Ρωσίδες» και έδινε στην σύζυγό του αντιβιοτικά για να μη κολλήσει και η ίδια.

Πηγή: protothema.gr / iefimerida.gr