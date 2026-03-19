Άνοιξε και πάλι το πέρασμα της Ράφα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου

Το σημείο διέλευσης της Ράφα μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου άνοιξε και πάλι σήμερα, όπως μετέδωσε αιγυπτιακό κρατικό μέσο ενημέρωσης, για πρώτη φορά από τότε που έκλεισε από το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου κατά την έναρξη της ισραηλινοαμερικανικής επίθεσης κατά του Ιράν.

Το Al Qahera News, τηλεοπτικό δίκτυο που θεωρείται προσκείμενο στην αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών, μετέδωσε ότι το πέρασμα άνοιξε και πάλι «και προς τις δύο κατευθύνσεις» και δημοσιοποίησε αεροπορικές εικόνες που δείχνουν Παλαιστίνιους - κάποιοι εκ των οποίων είχαν λάβει ιατρική φροντίδα στην Αίγυπτο - να ετοιμάζονται να επιστρέψουν στη Γάζα και ασθενοφόρα να περιμένουν προκειμένου να μεταφέρουν Παλαιστίνιους ασθενείς που θέλουν να φύγουν από τον θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ