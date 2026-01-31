Υπάλληλοι, δισεκατομμυριούχοι, συνεργάτες: Η λίστα με τους πιθανούς συνεργούς του Έπσταϊν

Μία λίστα με τους πιθανούς συνεργούς του Τζέφρι Επστάιν έδωσε στο φως της δημοσιότητας το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο των τριών εκατομμυρίων εγγράφων που αποχαρακτηρίστηκαν την Παρασκευή (30/1).

Η λίστα αυτή περιλαμβάνεται σε ένα διάγραμμα που δημοσιεύθηκε και δείχνει τον στενό κύκλο του Επστάιν, ωστόσο αποκρύπτει ορισμένους στενούς συνεργάτες.

Το διάγραμμα δείχνει τα ονόματα και τις φωτογραφίες αρκετών γνωστών στενών συνεργατών του Έπσταϊν, συμπεριλαμβανομένης της καταδικασμένης συνεργάτιδας Γκισλέν Μάξγουελ και του Ζαν-Λικ Μπρουνέλ, ενός μοντέλου με μακροχρόνιους δεσμούς με τον Επστάιν, ο οποίος μάλιστα κατηγορήθηκε για βιασμό στη Γαλλία. Ο Μπρουνέλ αυτοκτόνησε σε γαλλική φυλακή το 2022.

Τα υπόλοιπα άτομα που κατονομάζονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ήταν γνωστοί υπάλληλοι του Επστάιν. Σε κανέναν εξ αυτών δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες στο πλαίσιο της έρευνας, αν και το έγγραφο δείχνει ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε θέσει στο «μικροσκόπιο» άτομα που βρισκόταν κοντά στον καταδικασμένο για σεξουαλικές κακοποιήσεις Επστάιν για πιθανή εμπλοκή, σύμφωνα με το CNNi.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης διέγραψε τα ονόματα και τις φωτογραφίες πέντε ακόμη ατόμων, συμπεριλαμβανομένης της βοηθού του Μάξγουελ και τεσσάρων υπαλλήλων του Επστάιν, μία εκ των οποίων αναφέρθηκε ως «φίλη/υπάλληλος».

Το παρόν έγγραφο απαριθμεί άλλους στενούς συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού σεφ του Έπσταϊν, πιλότων και του Πίτερ Λίστερμαν, ενός μοντέλου που περιγράφεται στο αρχείο ως μάρτυρας και μοντέλο «ατζέντης». Αναφέρεται επίσης ο Λέσλι Γουέξνερ, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας που προσέλαβε τον Επστάιν ως διαχειριστή της περιουσίας τους, ο οποίος έχει υποστηρίξει ότι διέκοψε τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν το 2007.

Να σημειωθεί πως, τα θύματα καταγγέλλουν πως το Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι «καλύπτει» ονόματα και λεπτομέρειες στα εκατομμύρια δημοσιοποιημένα έγγραφα.

Πηγή: cnn.gr