Αλί Χαμενεΐ: Μια αμερικανική επίθεση θα πυροδοτούσε έναν περιφερειακό πόλεμο

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε σήμερα ότι οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση κατά της χώρας του θα πυροδοτούσε "έναν περιφερειακό πόλεμο", τη στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να προσφύγει στη βία κατά της Τεχεράνης.

"Οι Αμερικανοί οφείλουν να ξέρουν ότι αν ξεκινήσουν έναν πόλεμο, αυτή τη φορά θα είναι ένας περιφερειακός πόλεμος", σημείωσε ο Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις στο Ιράν, σύμφωνα με τις δηλώσεις του που επικαλέστηκε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν «μιλά σοβαρά» με τις ΗΠΑ, εκφράζοντας την ελπίδα πως η Τεχεράνη θα καταθέσει μια «αποδεκτή πρόταση», στο πλαίσιο των πιέσεων που ασκεί η Ουάσιγκτον.

Από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν τόνισε ότι ένα ενδεχόμενο ξέσπασμα πολέμου δεν θα ήταν «προς το συμφέρον ούτε του Ιράν ούτε των Ηνωμένων Πολιτειών». Σε συνομιλία που είχε με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, υπογράμμισε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «ουδέποτε επιδίωξε και δεν επιδιώκει πόλεμο», προσθέτοντας πως μια στρατιωτική σύγκρουση δεν θα ωφελούσε ούτε την περιοχή συνολικά.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ