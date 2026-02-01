«Αποδεκτή πρόταση» αναμένει από το Ιράν ο Τραμπ - Κρίσιμη καμπή στα Στενά του Ορμούζ

«To Ιράν διαπραγματεύεται σοβαρά μαζί μας κι ελπίζω να κάνει πρόταση που θα είναι αποδεκτή», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που και ο ανώτατος διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Αλί Λαριτζανί, αναφέρεται σε πρόοδο. Ωστόσο, η προγραμματισμένη ναυτική άσκηση με πραγματικά πυρά από το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ ενώ σε απόσταση βολής βρίσκεται ο 5ος Αμερικανικός Στόλος που σταθμεύει στο Μπαχρέιν, διατηρεί τα σενάρια ανάφλεξης.

U.S. President Donald Trump on Iran:



Reporter: "Sir, could you give us on an update on where your thinking is right now with Iran? If you have made a final decision on what you wanna do?"



Trump: "I certainly can't tell you that, but we do have really big powerful ships heading… pic.twitter.com/QydzboCzkL — OSINT Digest (@Indowatchosint) February 1, 2026

Ερωτηματικά προκαλούν οι εκρήξεις σε δύο πόλεις στο νότιο Ιράν, ακριβώς στην είσοδο των στενών του Ορμούζ, που άφησαν συνολικά 6 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Η έκρηξη στο στρατηγικής σημασίας λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, με απολογισμό ένα κοριτσάκι τεσσάρων ετών νεκρό και 14 τραυματίες, αποδίδεται σε διαρροή αερίου ενώ η ίδια αιτία προβάλλεται και για το συμβάν, στην πόλη Αχβάζ, όπου πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Η Τεχεράνη διέψευσε ότι οι επιθέσεις είχαν στοχο τον αρχηγό του πολεμικού ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης. Το Ισραήλ αρνείται όποια ανάμειξη στις εκρήξεις.

One day before a planned naval drill by Iran in the Strait of Hormuz, an explosion tore through an apartment building Saturday in the Iranian port city of Bandar Abbas, which sits on the strait.



The blast killed a 4-year-old girl as local media footage purportedly showed a… pic.twitter.com/cpyzV8KKTQ — CBS News (@CBSNews) February 1, 2026

Ωστόσο αξιωματούχοι στο Ισραήλ μιλούν για κατάσταση επιφυλακής, όπως μετέδωσε η απεσταλμένη του ΕΡΤnews στο Τελ Αβίβ Αδαμαντία Λιόλιου ενώ την Παρασκευή, πραγματοποιήθηκε Συμβούλιο Ασφαλείας με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Με παρέμβασή του ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ επισημαίνει, μιλώντας σην ισραηλινή τηλεόραση ότι « ο τράμπ ποτέ δεν κάνει κενές απειλές και δεν θα απογοητεύσει τον λαό του Ιράν που διαμαρτύρεται κατά του καθεστώτος.

«Οι Φρουροί της Επανάστασης είναι σε κατάσταση πανικού», αναφέρει ανάρτηση από το στρατόπεδο του αμερικανού προέδρου, με υπενθύμιση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χαρακτηρίσει ως τρομοκρατική οργάνωση την επίλεκτη δύναμη του Ιράν.

Donald J. Trump Truth Social Post of Video 12:13 PM EST 01.31.26



President Trump posted video from @koshercockney of what is happening now in Iran:



"🚨HAPPENING NOW - Tehran



The IRGC are in panic mode, fully sh*tting their pants." pic.twitter.com/JBCCyczk1n — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 31, 2026

Το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars μεταδίδει ότι στις «ναυτικές βολές» στα Στενά του Ορμούζ εκτός από το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν θα συμμετέχουν δυνάμεις της Ρωσίας και της Κίνας. Οι δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης εκπαιδεύονται σε επιχειρήσεις ασύμμετρου πολέμου με ταχύπλοα για επιθέσεις σαμποτάζ καθώς και με θαλάσσια και εναέρια ντρόουν, επίσης αναφέρεται.

Ο αρχηγός του ιρανικού στρατού, Αμίρ Χαταμί, προειδοποίησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι οι δυνάμεις της χώρας του βρίσκονται σε υψηλή επιφυλακή και επέμεινες ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν μπορεί να εξαλειφθεί.

Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν ξεκαθάρισε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν επιδίωξε ποτέ πόλεμο, οι ηγέτες των ΗΠΑ, του Ισραήλ και της Ευρώπης εκμεταλλεύτηκαν τα οικονομικά προβλήματα του Ιράν, υποκίνησαν αναταραχές και παρείχαν στον λαό τα μέσα για να «διαμελίσουν το έθνος», ωστόσο κατηγόρησε τους ηγέτες των ΗΠΑ, του Ισραήλ και της Ευρώπης ότι «εκμεταλλεύτηκαν τα οικονομικά προβλήματα του Ιράν, υποκίνησαν αναταραχές και παρείχαν στον λαό τα μέσα για να διαμελίσουν το έθνος».

Σε εξέλιξη είναι πρωτοβουλία του Κατάρ για αποκλιμάκωση.

