Τουρκία: Οκτώ νεκροί και 26 τραυματίες σε δυστύχημα με λεωφορείο στην Αττάλεια (βίντεο)

Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 26 τραυματίστηκαν σε δυστύχημα με λεωφορείο στην Αττάλεια, μεγάλη τουριστική πόλη στη νότια Τουρκία, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Αττάλειας.

«Οκτώ από τους συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους και 26 τραυματίστηκαν. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στα νοσοκομεία της περιοχής», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο κυβερνήτης Χουλουσί Σαχίν, χωρίς να διευκρινίσει αν ξένοι πολίτες βρίσκονται μεταξύ των εμπλεκομένων στο δυστύχημα.

The bus failed to make a turn and overturned into a ditch. At least 8 people were killed and 26 injured. Among the injured, there are passengers in a critical condition. pic.twitter.com/1LwAsziM9l — Globe Eye Network 👁️ 👁️ (@GlobeEyeNetwork) February 1, 2026

Το λεωφορείο, που μετέφερε 34 επιβάτες από τη Ραιδεστό (Τεκίρνταγ) προς την Αττάλεια, ανατράπηκε σήμερα το πρωί στις 10:20 (09:20 ώρα Κύπρου) σε αυτοκινητόδρομο που έγινε ολισθηρός λόγω της βροχής, διευκρίνισε ο κυβερνήτης.

Το επιβατικό λεωφορείο εκτελούσε το δρομολόγιο Τεκιρντάγκ-Αττάλεια, προσέκρουσε σε μπαριέρες και ανατράπηκε σε χαντάκι στην περιοχή Ντοσεμεάλτι.

«Υπήρχε επίσης ομίχλη. Πρόκειται για μια διασταύρωση όπου δεν πρέπει να πηγαίνεις γρήγορα, αλλά φαίνεται πως το λεωφορείο μπήκε με μεγάλη ταχύτητα», πρόσθεσε.

Ορισμένοι από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση, πρόσθεσε.

Ένας αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας και δύο εισαγγελείς για τη διακαστική έρευνα

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τούντς ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα για το δυστύχημα στην Αττάλεια και ότι οι έρευνες έχουν ανατεθεί σε έναν αναπληρωτή γενικό εισαγγελέα και δύο εισαγγελείς.

Σε δήλωσή του στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Τούντς ανέφερε τα εξής:

«Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους αγαπημένους των 8 πολιτών που έχασαν τη ζωή τους και των 26 που τραυματίστηκαν στο τραγικό δυστύχημα με λεωφορείο στην Αττάλεια, το οποίο μας λύπησε όλους βαθιά. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες πολίτες που λαμβάνουν θεραπεία. Έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα από την Εισαγγελία της Αττάλειας, με έναν αναπληρωτή γενικό εισαγγελέα και δύο δημόσιους εισαγγελείς να έχουν αναλάβει την υπόθεση. Η έρευνα διεξάγεται σχολαστικά.»

Συλλυπητήριο μήνυμα από τον πρόεδρο της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης

Ο πρόεδρος του τουρκικού κοινοβουλίου, Νουμάν Κουρτουλμούς, εξέδωσε συλλυπητήριο μήνυμα για τους νεκρούς του δυστυχήματος.

Σε μήνυμά του στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Kurtulmuş δήλωσε: «Προσεύχομαι στον Θεό για έλεος για τους πολίτες μας που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό ατύχημα που προκλήθηκε από την ανατροπή ενός επιβατικού λεωφορείου που ταξίδευε από το Tekirdağ στην Αττάλεια. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου και τις προσευχές μου για υπομονή στις οικογένειές τους και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

Πηγή: iefimerida.gr