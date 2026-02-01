Αυξημένη προσέλευση στο Τρόοδος - Η Αστυνομία προχωρεί σε αποκοπές δρόμων

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Τουρκία: Οκτώ νεκροί και 26 τραυματίες σε δυστύχημα με λεωφορείο στην Αττάλεια (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το λεωφορείο ανατράπηκε σε αυτοκινητόδρομο που έγινε ολισθηρός λόγω της βροχής, διευκρίνισε ο κυβερνήτης.

Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 26 τραυματίστηκαν σε δυστύχημα με λεωφορείο στην Αττάλεια, μεγάλη τουριστική πόλη στη νότια Τουρκία, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Αττάλειας.

«Οκτώ από τους συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους και 26 τραυματίστηκαν. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στα νοσοκομεία της περιοχής», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο κυβερνήτης Χουλουσί Σαχίν, χωρίς να διευκρινίσει αν ξένοι πολίτες βρίσκονται μεταξύ των εμπλεκομένων στο δυστύχημα.

Το λεωφορείο, που μετέφερε 34 επιβάτες από τη Ραιδεστό (Τεκίρνταγ) προς την Αττάλεια, ανατράπηκε σήμερα το πρωί στις 10:20 (09:20 ώρα Κύπρου) σε αυτοκινητόδρομο που έγινε ολισθηρός λόγω της βροχής, διευκρίνισε ο κυβερνήτης.

Το επιβατικό λεωφορείο εκτελούσε το δρομολόγιο Τεκιρντάγκ-Αττάλεια, προσέκρουσε σε μπαριέρες και ανατράπηκε σε χαντάκι στην περιοχή Ντοσεμεάλτι.

«Υπήρχε επίσης ομίχλη. Πρόκειται για μια διασταύρωση όπου δεν πρέπει να πηγαίνεις γρήγορα, αλλά φαίνεται πως το λεωφορείο μπήκε με μεγάλη ταχύτητα», πρόσθεσε.

Ορισμένοι από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση, πρόσθεσε.

Ένας αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας και δύο εισαγγελείς για τη διακαστική έρευνα

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τούντς ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα για το δυστύχημα στην Αττάλεια και ότι οι έρευνες έχουν ανατεθεί σε έναν αναπληρωτή γενικό εισαγγελέα και δύο εισαγγελείς.

Σε δήλωσή του στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Τούντς ανέφερε τα εξής:

«Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους αγαπημένους των 8 πολιτών που έχασαν τη ζωή τους και των 26 που τραυματίστηκαν στο τραγικό δυστύχημα με λεωφορείο στην Αττάλεια, το οποίο μας λύπησε όλους βαθιά. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες πολίτες που λαμβάνουν θεραπεία. Έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα από την Εισαγγελία της Αττάλειας, με έναν αναπληρωτή γενικό εισαγγελέα και δύο δημόσιους εισαγγελείς να έχουν αναλάβει την υπόθεση. Η έρευνα διεξάγεται σχολαστικά.»

Συλλυπητήριο μήνυμα από τον πρόεδρο της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης

Ο πρόεδρος του τουρκικού κοινοβουλίου, Νουμάν Κουρτουλμούς, εξέδωσε συλλυπητήριο μήνυμα για τους νεκρούς του δυστυχήματος.

Σε μήνυμά του στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Kurtulmuş δήλωσε: «Προσεύχομαι στον Θεό για έλεος για τους πολίτες μας που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό ατύχημα που προκλήθηκε από την ανατροπή ενός επιβατικού λεωφορείου που ταξίδευε από το Tekirdağ στην Αττάλεια. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου και τις προσευχές μου για υπομονή στις οικογένειές τους και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

Πηγή: iefimerida.gr 

 

Tags

ΤΟΥΡΚΙΑδυστυχήματα

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα