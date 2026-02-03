Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Βενεζουέλα: Η επιτετραμμένη των ΗΠΑ Ντόγκου μίλησε για τη «μετάβαση» στην υπηρεσιακή Πρόεδρο Ροδρίγκες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Παράλληλα, η κ. Ροδρίγκες ανακοίνωσε ότι ονόμασε τον πρώην υπουργό Εξωτερικών Φέλιξ Πλασένσια νέο επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής της Βενεζουέλας στις ΗΠΑ.

Η νέα επικεφαλής της διπλωματικής αντιπροσωπείας των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα Λόρα Ντόγκου συναντήθηκε χθες Δευτέρα για πρώτη φορά με την προσωρινή πρόεδρο της χώρας Ντέλσι Ροδρίγκες κι ανέφερε μέσω X ότι συζήτησε μαζί της για τη «μετάβαση», ακριβώς έναν μήνα μετά την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο σε επιχείρηση του αμερικανικού στρατού στο Καράκας.

   «Συνάντησα τη Ντέλσι Ροδρίγκες και τον Χόρχε Ροδρίγκες (σ.σ. αδελφό της προέδρου και πρόεδρο της Βουλής) για να επαναλάβω τις τρεις φάσεις που πρότεινε ο υπουργός (σ.σ. Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο) Ρούμπιο για τη Βενεζουέλα: σταθεροποίηση, οικονομική ανάκαμψη και συμφιλίωση, και μετάβαση».

   Παράλληλα, η κ. Ροδρίγκες ανακοίνωσε ότι ονόμασε τον πρώην υπουργό Εξωτερικών Φέλιξ Πλασένσια νέο επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής της Βενεζουέλας στις ΗΠΑ.

   Οι διπλωματικές σχέσεις των δυο κρατών είχαν διακοπεί το 2019.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΔΙΕΘΝΗΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα