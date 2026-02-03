Νέα καταγγελία κατά του Φειδία Παναγιώτου - Κατηγορείται για παραβίαση προσωπικών δεδομένων

Καταγγελία στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θα υποβάλει ο παρα-αθλητής, ο οποίος ζήτησε μέσω της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων να αφαιρεθεί το πρόσωπό του από το απολογητικό βίντεο του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου χωρίς ωστόσο να γίνει σεβαστό το αίτημα του.

Νέο γύρο αντιδράσεων προκάλεσαν οι δημόσιες τοποθετήσεις του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, με την Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) να προχωρά ένα βήμα παραπέρα, καταγγέλλοντας τον, όπως αποκαλύφθηκε στην στην εκπομπή «ALPHA Καλημέρα», αυτή τη φορά για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, μετά την άρνησή του να αφαιρέσει πρόσωπο αθλητή από απολογητικό βίντεο, παρά το σχετικό αίτημα.

Υπενθυμίζεται πως ήδη η Συνομοσπονδία, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αναπηρίας, έχει καταθέσει επίσημη καταγγελία ενώπιον της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, για τις προσβλητικές αναφορές του κ. Παναγιώτου σε άτομα με νοητική αναπηρία, αλλά και για τη μετέπειτα δημόσια διαχείριση του ζητήματος.

«Ως ΚΥΣΟΑ και αναπηρικό κίνημα, έχουμε πολιτικές επιδιώξεις και διεκδικήσεις. Διεκδικούμε ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι πολιτική διεκδίκηση κι όχι σκοπιμότητα. Δεν γίνεται να θεωρούμε πως έχουμε πολιτικές σκοπιμότητες, αν είναι δυνατόν. Δεν γίνεται να αποδίδεις τη διεκδίκηση και την προάσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε πολιτικές σκοπιμότητες, γιατί αμέσως αυτό το “συγγνώμη” που λες, το υποβιβάζεις. Ο παρα-αθλητής που από την πρώτη μέρα που το απολογητικό βίντεο βρίσκεται στον αέρα και ζήτησε μέσω της ΚΥΣΟΑ δημόσια να αφαιρεθεί το πρόσωπό του, κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει και σήμερα προβαίνει σε καταγγελία στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα».

Μιλώντας στην εκπομπή «ALPHA Καλημέρα», η πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ, Θέμις Ανθοπούλου, υπογράμμισε ότι οι παρεμβάσεις του αναπηρικού κινήματος δεν υπαγορεύονται από πολιτικές σκοπιμότητες, αλλά από τη θεσμική υποχρέωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τόνισε, μάλιστα, πως οι «συγγνώμες με ουρά» και η μη συμμόρφωση σε σαφή αιτήματα δεν πλήττουν μόνο αγώνες δεκαετιών, αλλά αγγίζουν ευθέως το κύρος και τη θεσμική ευθύνη του αξιώματος του ευρωβουλευτή.