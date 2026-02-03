Νέες προαγωγές στην Αστυνομία: Αλλαγές στη βαθμίδα των Υπαστυνόμων – Οι 45 που προάγονται

Νέες προαγωγές ανακοίνωσε το Αρχηγείο Αστυνομίας, με 42 άντρες και τρεις γυναίκες να προάγονται. Η απόφαση του Αρχηγού Αστυνομίας, τίθεται σε ισχύ από τις 29/01/2026.

Ο Αρχηγός Αστυνομίας, μετά από έγκριση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 17 (1) (5) του περί Αστυνομίας Νόμου του 2004 (Ν.73(Ι)/2004) και ο Κανονισμός 9 (7) (α) των περί Αστυνομίας (Προαγωγές) Κανονισμών του 2004 (Κ.Δ.Π. 214/2004) αποφάσισε την προαγωγή 45 μελών της Αστυνομίας βαθμού Υπαστυνόμου, στο βαθμό του Ανώτερου Υπαστυνόμου.

