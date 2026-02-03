Νέες προαγωγές στην Αστυνομία: Αλλαγές στη βαθμίδα των Υπαστυνόμων – Οι 45 που προάγονται

Νέες προαγωγές ανακοίνωσε το Αρχηγείο Αστυνομίας, με 42 άντρες και τρεις γυναίκες να προάγονται. Η απόφαση του Αρχηγού Αστυνομίας, τίθεται σε ισχύ από τις 29/01/2026.
Ο Αρχηγός Αστυνομίας, μετά από έγκριση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 17 (1) (5) του περί Αστυνομίας Νόμου του 2004 (Ν.73(Ι)/2004) και ο Κανονισμός 9 (7) (α) των περί Αστυνομίας (Προαγωγές) Κανονισμών του 2004 (Κ.Δ.Π. 214/2004) αποφάσισε την προαγωγή 45 μελών της Αστυνομίας βαθμού Υπαστυνόμου, στο βαθμό του Ανώτερου Υπαστυνόμου.
ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΟΙ ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ
- ΧΑΤΖΗΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κωνσταντίνος – Αναπλ. Ανώτερος Υπαστυνόμος
- ΑΝΔΡΕΟΥ Γεώργιος – Αναπλ. Ανώτερος Υπαστυνόμος
- ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ Παναγιώτης – Αναπλ. Ανώτερος Υπαστυνόμος
- ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Γιαννάκoς – Υπαστυνόμος
- ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ Σωκράτης – Αναπλ. Ανώτερος Υπαστυνόμος
- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Τάσος – Αναπλ. Ανώτερος Υπαστυνόμος
- ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ Φλώρης – Υπαστυνόμος
- ΜΑΝΩΛΗ Μιχάλης – Αναπλ. Ανώτερος Υπαστυνόμος
- ΙΑΣΩΝΟΣ Γεωργία – Υπαστυνόμος
- ΠΗΛΑΚΟΥΤΑΣ Χριστόδουλος – Υπαστυνόμος
- ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΪΖΟΥ Ελένη – Υπαστυνόμος
- ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Κυπριανός – Υπαστυνόμος
- ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Μαρίνος – Υπαστυνόμος
- ΑΝΔΡΕΟΥ Σταυριανή – Υπαστυνόμος
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γιάννης – Αναπλ. Ανώτερος Υπαστυνόμος
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ευθύμιος – Αναπλ. Ανώτερος Υπαστυνόμος
- ΜΕΛΑΝΙΔΗΣ Νεόφυτος – Υπαστυνόμος
- ΚΟΥΤΡΟΥΖΑΣ Περσέας – Υπαστυνόμος
- ΟΔΥΣΣΕΩΣ Οδυσσέας – Αναπλ. Ανώτερος Υπαστυνόμος
- ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ Δημήτριος – Υπαστυνόμος
- ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Μάμας– Υπαστυνόμος
- ΚΩΣΤΑ Κώστας – Υπαστυνόμος
- ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεώργιος – Αναπλ. Ανώτερος Υπαστυνόμος
- ΝΙΚΟΛΑΟΥ Νίκος – Υπαστυνόμος
- ΦΟΥΚΚΑΡΗΣ Γεώργιος – Αναπλ. Ανώτερος Υπαστυνόμος
- ΠΑΜΠΟΥ Κωνσταντίνος – Υπαστυνόμος
- ΚΟΥΛΟΥΝΤΗΣ Γεώργιος – Υπαστυνόμος
- ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ Γεώργιος – Υπαστυνόμος
- ΠΙΤΣΙΛΛΗΣ Ηρακλής – Υπαστυνόμος
- ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ Λένας – Υπαστυνόμος
- ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Άγγελος – Αναπλ. Ανώτερος Υπαστυνόμος
- ΜΗΝΑ Πέτρος – Αναπλ. Ανώτερος Υπαστυνόμος
- ΛΑΜΠΕΡΤΑΣ Χαράλαμπος – Υπαστυνόμος
- ΑΛΕΞΙΟΥ Αλέξανδρος – Υπαστυνόμος
- ΜΙΧΑΗΛ Κώστας – Υπαστυνόμος
- ΒΥΡΩΝΟΣ Βύρων – Αναπλ. Ανώτερος Υπαστυνόμος
- ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Κωστάκης – Αναπλ. Ανώτερος Υπαστυνόμος
- ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Δώρος – Υπαστυνόμος
- ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΣ Παντελής – Αναπλ. Ανώτερος Υπαστυνόμος
- ΚΡΕΟΥΖΟΣ Ηλίας – Υπαστυνόμος
- ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Παναγιώτης – Υπαστυνόμος
- ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Γιώργος – Υπαστυνόμος
- ΧΡΙΣΤΟΥ Χρυσόστομος – Υπαστυνόμος
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ανδρέας – Αναπλ. Ανώτερος Υπαστυνόμος
- ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ανδρέας – Υπαστυνόμος