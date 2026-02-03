Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Νέες προαγωγές στην Αστυνομία: Αλλαγές στη βαθμίδα των Υπαστυνόμων – Οι 45 που προάγονται

Η απόφαση του Αρχηγού Αστυνομίας, τίθεται σε ισχύ από τις 29/01/2026.

Ο Αρχηγός Αστυνομίας, μετά από έγκριση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 17 (1) (5) του περί Αστυνομίας Νόμου του 2004 (Ν.73(Ι)/2004) και ο Κανονισμός 9 (7) (α) των περί Αστυνομίας (Προαγωγές) Κανονισμών του 2004 (Κ.Δ.Π. 214/2004) αποφάσισε την προαγωγή 45 μελών της Αστυνομίας βαθμού Υπαστυνόμου, στο βαθμό του Ανώτερου Υπαστυνόμου.

ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΟΙ ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ

  • ΧΑΤΖΗΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κωνσταντίνος – Αναπλ. Ανώτερος Υπαστυνόμος
  • ΑΝΔΡΕΟΥ Γεώργιος – Αναπλ. Ανώτερος Υπαστυνόμος
  • ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ Παναγιώτης – Αναπλ. Ανώτερος Υπαστυνόμος
  • ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Γιαννάκoς – Υπαστυνόμος
  • ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ Σωκράτης – Αναπλ. Ανώτερος Υπαστυνόμος
  • ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Τάσος – Αναπλ. Ανώτερος Υπαστυνόμος
  • ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ Φλώρης – Υπαστυνόμος
  • ΜΑΝΩΛΗ Μιχάλης – Αναπλ. Ανώτερος Υπαστυνόμος
  • ΙΑΣΩΝΟΣ Γεωργία – Υπαστυνόμος
  • ΠΗΛΑΚΟΥΤΑΣ Χριστόδουλος – Υπαστυνόμος
  • ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΪΖΟΥ Ελένη – Υπαστυνόμος
  • ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Κυπριανός – Υπαστυνόμος
  • ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Μαρίνος – Υπαστυνόμος
  • ΑΝΔΡΕΟΥ Σταυριανή – Υπαστυνόμος
  • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γιάννης – Αναπλ. Ανώτερος Υπαστυνόμος
  • ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ευθύμιος – Αναπλ. Ανώτερος Υπαστυνόμος
  • ΜΕΛΑΝΙΔΗΣ Νεόφυτος – Υπαστυνόμος
  • ΚΟΥΤΡΟΥΖΑΣ Περσέας – Υπαστυνόμος
  • ΟΔΥΣΣΕΩΣ Οδυσσέας – Αναπλ. Ανώτερος Υπαστυνόμος
  • ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ Δημήτριος – Υπαστυνόμος
  • ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Μάμας– Υπαστυνόμος
  • ΚΩΣΤΑ Κώστας – Υπαστυνόμος
  • ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεώργιος – Αναπλ. Ανώτερος Υπαστυνόμος
  • ΝΙΚΟΛΑΟΥ Νίκος – Υπαστυνόμος
  • ΦΟΥΚΚΑΡΗΣ Γεώργιος – Αναπλ. Ανώτερος Υπαστυνόμος
  • ΠΑΜΠΟΥ Κωνσταντίνος – Υπαστυνόμος
  • ΚΟΥΛΟΥΝΤΗΣ Γεώργιος – Υπαστυνόμος
  • ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ Γεώργιος – Υπαστυνόμος
  • ΠΙΤΣΙΛΛΗΣ Ηρακλής – Υπαστυνόμος
  • ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ Λένας – Υπαστυνόμος
  • ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Άγγελος – Αναπλ. Ανώτερος Υπαστυνόμος
  • ΜΗΝΑ Πέτρος – Αναπλ. Ανώτερος Υπαστυνόμος
  • ΛΑΜΠΕΡΤΑΣ Χαράλαμπος – Υπαστυνόμος
  • ΑΛΕΞΙΟΥ Αλέξανδρος – Υπαστυνόμος
  • ΜΙΧΑΗΛ Κώστας – Υπαστυνόμος
  • ΒΥΡΩΝΟΣ Βύρων – Αναπλ. Ανώτερος Υπαστυνόμος
  • ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Κωστάκης – Αναπλ. Ανώτερος Υπαστυνόμος
  • ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Δώρος – Υπαστυνόμος
  • ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΣ Παντελής – Αναπλ. Ανώτερος Υπαστυνόμος
  • ΚΡΕΟΥΖΟΣ Ηλίας – Υπαστυνόμος
  • ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Παναγιώτης – Υπαστυνόμος
  • ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Γιώργος – Υπαστυνόμος
  • ΧΡΙΣΤΟΥ Χρυσόστομος – Υπαστυνόμος
  • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ανδρέας – Αναπλ. Ανώτερος Υπαστυνόμος
  • ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ανδρέας – Υπαστυνόμος

