Με ταξί χωρίς οδηγό από τον Σεπτέμβριο οι Βρετανοί

Αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει για τα πρώτα ρομποτικά ταξί χωρίς οδηγό στη Βρετανία, καθώς θα κυκλοφορούν στους δρόμους του Λονδίνου ήδη από τον Σεπτέμβριο.

Μάλιστα, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι σχεδιάζει να αλλάξει τους κανονισμούς κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026, ώστε να επιτρέψει στα ταξί χωρίς οδηγό να λειτουργούν στην πόλη.

«Υποστηρίζουμε την Waymo και άλλους φορείς εκμετάλλευσης μέσω των πιλοτικών προγραμμάτων μας για επιβατικά αυτοκίνητα και των κανονισμών υπέρ της καινοτομίας, ώστε να γίνουν τα αυτόνομα αυτοκίνητα πραγματικότητα στους βρετανικούς δρόμους» δήλωσε χαρακτηριστικά η υπουργός Τοπικών Μεταφορών Λίλιαν Γκρίνγουντ.

Μια πιλοτική υπηρεσία θα ξεκινήσει τον Απρίλιο, προκειμένου να δοκιμαστεί και να τελειοποιηθεί.

Όπως αναφέρεται το BBC, τα οχήματα της Waymo χειρίζεται αυτή τη στιγμή ένας οδηγός ασφαλείας, ο οποίος χαρτογραφεί τους δρόμους.

Αλλά όταν η υπηρεσία ξεκινήσει να απευθύνεται σε επιβάτες που πληρώνουν, δεν θα υπάρχει άνθρωπος στο τιμόνι.

Πιο ασφαλείς οι δρόμοι - Επιτακτικά τα αυστηρά πρότυπα ασφαλείας

Η Γκρίνγουντ δήλωσε ότι αναμένει ότι τα οχήματα χωρίς οδηγό θα κάνουν τους δρόμους της πόλης ασφαλέστερους.

«Γνωρίζουμε ότι, σε αντίθεση με τους ανθρώπους οδηγούς, τα αυτοματοποιημένα οχήματα δεν κουράζονται, δεν αποσπάται η προσοχή τους και δεν οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ» είπε.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι τα αυτόνομα οχήματα έπρεπε επίσης να πληρούν αυστηρά πρότυπα ασφαλείας, «συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από χάκερ και κυβερνοαπειλές» προτού επιτραπούν στους δρόμους του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι προδιαγραφές

Το όχημα Waymo χρησιμοποιεί τέσσερα συστήματα αισθητήρων για τη συλλογή δεδομένων από τον κόσμο γύρω του: lidar, όραση, ραντάρ και μικρόφωνο.

Ισχυρίζεται ότι αυτή η τεχνολογία, επιτρέπει τον εντοπισμό αντικειμένων σε απόσταση έως και τριών γηπέδων ποδοσφαίρου, εξασφαλίζοντας πλήρη επίγνωση του περιβάλλοντος σε 360 μοίρες. Επίσης αυτοί οι αισθητήρες εξασφαλίζουν ότι το αυτοκίνητο μπορεί να πλοηγηθεί με ασφάλεια και σε περιπτώσεις κακοκαιρίας (βροχή, ομίχλη).

Ένας ισχυρός υπολογιστής στο πορτμπαγκάζ επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα και προσδιορίζει τις ενέργειες και τις αντιδράσεις του αυτοκινήτου σε πραγματικό χρόνο.

Ένας εκπρόσωπος της Waymo δήλωσε ότι οι τιμές θα είναι «ανταγωνιστικές» αλλά «premium» και θα αυξάνονται σε περιόδους υψηλής ζήτησης.

Υπάρχουν όμως και ανησυχίες για αυτοκίνητα που δυσλειτουργούν, με αποτέλεσμα περιστασιακά να παγιδεύονται επιβάτες μέσα. Μια τεράστια διακοπή ρεύματος στο Σαν Φρανσίσκο οδήγησε τα αυτόνομα ταξί της Waymo να σταματήσουν να λειτουργούν στην πόλη.

