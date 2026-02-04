Ιαπωνία: Η «Σαναμανία» στα social media και η πορεία της Σαναέ Τακαΐτσι προς μια ιστορική εκλογική νίκη

Η τσάντα που κρατάει γίνεται ανάρπαστη, το ροζ στυλό της έχει γίνει viral και ακόμη και τα αγαπημένα της σνακ σημειώνουν εκρηκτική ζήτηση. Η 64χρονη Σαναέ Τακαΐτσι, πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, έχει πυροδοτήσει ένα πρωτοφανές φαινόμενο λαϊκής απήχησης – κυρίως στη νεολαία – που θα μπορούσε να της εξασφαλίσει μια σαρωτική εκλογική νίκη στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής.

Το φαινόμενο έχει αποκτήσει το όνομα «Σανακάτσου» ή «Σαναμανία», με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι η προσωπική της δημοτικότητα ενισχύει καταλυτικά τον κυβερνητικό συνασπισμό και διευκολύνει την υλοποίηση των δημοσιονομικών και οικονομικών της σχεδίων για την αναζωογόνηση της ιαπωνικής οικονομίας.

Δημοσκοπήσεις και πιθανή ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ο κυβερνητικός συνασπισμός θα μπορούσε να εξασφαλίσει έως και 300 έδρες στην Κάτω Βουλή των 465 εδρών, ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα, ειδικά αν ληφθεί υπόψη ότι ο προκάτοχός της παραιτήθηκε αφού έχασε τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κοινοβουλίου.

Η συνολική δημοτικότητα της Τακαΐτσι αγγίζει περίπου το 60%, ενώ η απήχησή της στους ψηφοφόρους κάτω των 30 ετών ξεπερνά το 90%, στοιχείο ιδιαίτερα ασυνήθιστο για την παραδοσιακά συντηρητική πολιτική σκηνή της Ιαπωνίας.

Από την πολιτική… στη μόδα και την κατανάλωση

Η επιρροή της πρωθυπουργού δεν περιορίζεται στην πολιτική. Η μαύρη δερμάτινη τσάντα που χρησιμοποιεί συχνά – αξίας περίπου 760 ευρώ – έχει γίνει τόσο δημοφιλής ώστε η αναμονή για την αγορά της φτάνει τους εννέα μήνες.

Ο Τακανόρι Κομπαγιάσι, διευθυντικό στέλεχος της εταιρείας Hamano που κατασκευάζει την τσάντα, επισημαίνει ότι ενώ παλαιότερα την αγόραζαν κυρίως γυναίκες 40–50 ετών, πλέον παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον από νεαρές γυναίκες 20 και 30 ετών, κυρίως λόγω της προβολής στα κοινωνικά δίκτυα.

Αντίστοιχη διαδικτυακή «τρέλα» καταγράφεται για το ροζ στυλό που χρησιμοποιεί στη Βουλή, αλλά και για τις ρυζογκοφρέτες με γεύση γαρίδας που καταναλώνει στις μετακινήσεις της με τρένο.

Κυριαρχία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η Σαναέ Τακαΐτσι έχει οικοδομήσει ένα ισχυρό ψηφιακό ακροατήριο, επισκιάζοντας τους πολιτικούς της αντιπάλους τόσο εντός του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP) όσο και στην αντιπολίτευση. Διαθέτει περίπου 2,6 εκατομμύρια ακόλουθους στο X, έναντι μόλις 64.000 του Γιοσιχίκο Νόντα, επικεφαλής του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα NHK, τα προσωπικά ποσοστά αποδοχής της είναι σχεδόν διπλάσια από εκείνα του ίδιου του κόμματός της.

Viral στιγμές και πολιτικά μηνύματα

Οι αναρτήσεις της ξεχωρίζουν στη συνήθως συγκρατημένη πολιτική κουλτούρα της Ιαπωνίας: βίντεο όπου παίζει ντραμς το κομμάτι Golden από τη σειρά του Netflix K-Pop Demon Hunters μαζί με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, ή στιγμιότυπα όπου τραγουδά στα ιταλικά το «Χρόνια Πολλά» στην Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Με την προκήρυξη πρόωρων εκλογών στις 19 Ιανουαρίου, η Τακαΐτσι χαρακτήρισε την αναμέτρηση άτυπο δημοψήφισμα για την ηγεσία και τις πολιτικές της, από τη δημοσιονομική επέκταση έως την ενίσχυση της άμυνας της Ιαπωνίας απέναντι στην αυξανόμενη στρατιωτική ισχύ της Κίνας.

Από ταπεινή καταγωγή στην κορυφή της εξουσίας

Σε προεκλογική ομιλία έξω από τον σταθμό Ακιχαμπάρα, η πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταπεινή της καταγωγή, μακριά από την πολιτική ελίτ. Κόρη αστυνομικού και εργαζόμενου σε αυτοκινητοβιομηχανία, δήλωσε ότι εμπνεύστηκε από τη Μάργκαρετ Θάτσερ, την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό της Βρετανίας.

Οι αμφιβολίες και το πολιτικό αποτύπωμα

Αναλυτές εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο οι νέοι ψηφοφόροι που την υποστηρίζουν θα προσέλθουν τελικά στις κάλπες, καθώς ιστορικά εμφανίζουν χαμηλότερη συμμετοχή. Ωστόσο, ακόμη και μια μετριοπαθής νίκη θα αποδείκνυε ότι η προσωπική της απήχηση έχει ήδη ανατρέψει την πτωτική πορεία ενός κόμματος με μακρά κυριαρχία στην εξουσία.

«Η δύναμη της προσωπικότητάς της φαίνεται να υπερβαίνει την πολιτική», σημειώνει ο Ντέιβιντ Μπόλινγκ, διευθυντής της The Asia Group.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ