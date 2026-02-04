Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Στάρμερ για Ουκρανία: «Βάρβαρες και διεστραμμένες» οι ρωσικές επιθέσεις στον ενεργειακό τομέα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Πάνω από 1.000 πολυκατοικίες στο Κίεβο έμειναν χωρίς θέρμανση την ώρα που η θερμοκρασία έπεσε στους - 20 βαθμούς Κελσίου.

Δριμεία κριτική άσκησε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ στις σφοδρές ρωσικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας.

Οι ρωσικές επιθέσεις στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας τη νύχτα της Δευτέρας, χαρακτηρίστηκαν συγκεκριμένα από τον Βρετανό πρωθυπουργό «βάρβαρες» και «ιδιαίτερα διεστραμμένες».

Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές εν μέσω πολικού ψύχους, καθώς πάνω από 1.000 πολυκατοικίες στο Κίεβο έμειναν χωρίς θέρμανση την ώρα που η θερμοκρασία έπεσε στους -20 βαθμούς Κελσίου.

Οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να περάσουν τη νύχτα σε καταφύγια του μετρό, ενώ κάποιοι έστησαν σκηνές στις πλατφόρμες για να προστατευτούν από το τσουχτερό κρύο. Οι αρχές δημιούργησαν θερμαινόμενα κέντρα και εισήγαγαν περισσότερες γεννήτριες, καθώς οι μηχανικοί προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές και να αντιμετωπίσουν τις παρατεταμένες διακοπές ρεύματος. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν στο τέλος μιας εβδομαδιαίας παύσης που είχε ζητήσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Πούτιν «τήρησε τον λόγο του» και ότι επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου. Την Τετάρτη και την Πέμπτη, Αμερικανοί διαπραγματευτές θα συναντηθούν με Ρώσους και Ουκρανούς αξιωματούχους στο Άμπου Ντάμπι για να συζητήσουν την ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ.

Το πιο δύσκολο σημείο των συνομιλιών αφορά τις ρωσικές απαιτήσεις για την παράδοση της υπόλοιπης περιοχής του Ντονμπάς που δεν ελέγχει η Μόσχα.

Ωστόσο παρά τις αργές προόδους, η Ρωσία συνεχίζει την εισβολή στη γειτονική Ουκρανία, η οποία ξεκίνησε πλήρως τον Φεβρουάριο του 2022.

Με πληροφορίες από BBC

 

 

Tags

ΡΩΣΙΑΒΛΑΔΙΜΗΡ ΠΟΥΤΙΝΒΡΕΤΑΝΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑΟΥΚΡΑΝΙΑΚΙΡ ΣΤΑΡΜΕΡΟΥΚΡΑΝΙΚΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα