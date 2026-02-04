Στάρμερ για Ουκρανία: «Βάρβαρες και διεστραμμένες» οι ρωσικές επιθέσεις στον ενεργειακό τομέα

Δριμεία κριτική άσκησε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ στις σφοδρές ρωσικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας.

Οι ρωσικές επιθέσεις στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας τη νύχτα της Δευτέρας, χαρακτηρίστηκαν συγκεκριμένα από τον Βρετανό πρωθυπουργό «βάρβαρες» και «ιδιαίτερα διεστραμμένες».

Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές εν μέσω πολικού ψύχους, καθώς πάνω από 1.000 πολυκατοικίες στο Κίεβο έμειναν χωρίς θέρμανση την ώρα που η θερμοκρασία έπεσε στους -20 βαθμούς Κελσίου.

Οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να περάσουν τη νύχτα σε καταφύγια του μετρό, ενώ κάποιοι έστησαν σκηνές στις πλατφόρμες για να προστατευτούν από το τσουχτερό κρύο. Οι αρχές δημιούργησαν θερμαινόμενα κέντρα και εισήγαγαν περισσότερες γεννήτριες, καθώς οι μηχανικοί προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές και να αντιμετωπίσουν τις παρατεταμένες διακοπές ρεύματος. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν στο τέλος μιας εβδομαδιαίας παύσης που είχε ζητήσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Πούτιν «τήρησε τον λόγο του» και ότι επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου. Την Τετάρτη και την Πέμπτη, Αμερικανοί διαπραγματευτές θα συναντηθούν με Ρώσους και Ουκρανούς αξιωματούχους στο Άμπου Ντάμπι για να συζητήσουν την ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ.

Το πιο δύσκολο σημείο των συνομιλιών αφορά τις ρωσικές απαιτήσεις για την παράδοση της υπόλοιπης περιοχής του Ντονμπάς που δεν ελέγχει η Μόσχα.

Ωστόσο παρά τις αργές προόδους, η Ρωσία συνεχίζει την εισβολή στη γειτονική Ουκρανία, η οποία ξεκίνησε πλήρως τον Φεβρουάριο του 2022.

Με πληροφορίες από BBC