Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Ιράν: Σε απεργία πείνας η έγκλειστη κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης του 2023, Νάργκες Μοχαμαντί

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Αρντακανί σημείωσε ότι η τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία της Μοχαμαντί με την οικογένειά της ήταν στις 14 Δεκεμβρίου και ότι ενημερώθηκαν για την απεργία πείνας της από έναν αποφυλακισμένο κρατούμενο.

Η Ιρανή ακτιβίστρια Νάργκες Μοχαμαντί, βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης του 2023, η οποία βρίσκεται φυλακισμένη από τον Δεκέμβριο, ξεκίνησε απεργία πείνας για να διεκδικήσει το δικαίωμά της να κάνει τηλεφωνικές κλήσεις, σύμφωνα με την δικηγόρο της οικογένειάς της στο Παρίσι.

Η δικηγόρος Σιρίν Αρντακανί δήλωσε στο AFP ότι η Μοχαμαντί, η οποία συνελήφθη κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας στην πόλη Μασάντ του ανατολικού Ιράν στις 12 Δεκεμβρίου, βρίσκεται σε απεργία πείνας εδώ και τρεις ημέρες. Πρόσθεσε ότι η Μοχαμαντί διεκδικεί το δικαίωμά της να κάνει τηλεφωνικές κλήσεις, να επικοινωνεί με τους δικηγόρους της στο Ιράν και να δέχεται επισκέψεις.

Η Αρντακανί σημείωσε ότι η τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία της Μοχαμαντί με την οικογένειά της ήταν στις 14 Δεκεμβρίου και ότι ενημερώθηκαν για την απεργία πείνας της από έναν αποφυλακισμένο κρατούμενο.

Πηγή: AFP,elnashra/ert

Tags

ΙΡΑΝΚΟΣΜΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα