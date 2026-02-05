Στην Τουρκία 6-7 Φεβρουαρίου η Επίτροπος Διεύρυνσης Κος για ενίσχυση συνεργασίας

Στην Άγκυρα θα βρίσκεται στις 6 - 7 Φεβρουαρίου η Επίτροπος Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μάρτα Κος, ώστε να συζητήσει, σύμφωνα με την Κομισιόν, «την ενίσχυση της συνεργασίας ΕΕ–Τουρκίας σε θέματα περιφερειακής σταθερότητας και συνδεσιμότητας», συμπεριλαμβανομένης της Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ–Τουρκίας, «καθώς και για τη στήριξη προς τους πρόσφυγες, καθώς και ζητήματα εμπορίου και επενδύσεων, σε ένα μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η κ. Κος θα έχει συναντήσεις με τον Αντιπρόεδρο της τουρκικής Κυβέρνησης, Τζεβντέτ Γιλμάζ, τον Υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, τον Υπουργό Εμπορίου Ομέρ Μπολάτ και τον Υπουργό Οικονομικών, Μεχμέτ Σιμσέκ.

Στην ατζέντα θα βρεθούν περιφερειακά ζητήματα, η οικονομική και εμπορική συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ–Τουρκίας, καθώς και η στήριξη προς τους πρόσφυγες. Η Επίτροπος θα συζητήσει επίσης την Περιφερειακή Ατζέντα Συνδεσιμότητας, που αφορά τη διασύνδεση της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας, του Νότιου Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας.

Κατά την επίσκεψη της κ. Κος, θα υπογραφεί νέο δάνειο ύψους €200 εκατ. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), για τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Τουρκία που συμβάλλουν στην πράσινη μετάβαση. Η Επίτροπος θα επισκεφθεί ακόμη την τουρκική Εθνοσυνέλευση και θα συναντηθεί με μέλη της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ–Τουρκίας και της Επιτροπής Εναρμόνισης με την ΕΕ. Το πρόγραμμα της επίσκεψης θα ολοκληρωθεί με στρογγυλή τράπεζα με Τούρκους επιχειρηματίες, με αντικείμενο τις εμπορικές σχέσεις και τη συνδεσιμότητα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ