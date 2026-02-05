Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Έξω φρενών ο Φειδίας: Πώς απαντά για το σπίτι στη Λεμεσό - «Δεν μένω μέσα στο γραφείο, δέχομαι απειλές για τη ζωή μου» (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο κ. Παναγιώτου, επανέλαβε σε έντονο ύφος, ότι δεν διαμένει στο γραφείο του, και σημείωσε πως αυτό μπορεί να το αποδείξει μέσα από κάμερες.

Με νέο βίντεο απαντά ο ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, Φειδίας Παναγιώτου, μετά τον σάλο που ξέσπασε για το σπίτι του στη Λεμεσό.

Ο Ευρωβουλευτής απορρίπτει ότι διαμένει στο γραφείο του, και αναφέρει ότι ο ίδιος μένει σε διαμέρισμα με τη μέλλουσα γυναίκα του, ενώ αναφέρει πως από τότε που ανέβηκαν τα ποσοστά του κόμματος του «μας πολεμούν συνέχεια».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 

Σε άλλο σημείο απειλεί πως θα κινηθεί νομικά κατά όσων δημοσίευσαν αυτούσιο το ενοικιαστήριο έγγραφο και δηλώνει πως ο λόγος που κρατούσε κρυφή την διεύθυνση του γραφείου του, είναι επειδή λαμβάνει εκατοντάδες -όπως υποστηρίζει- απειλές κατά της ζωής του.  Τέλος επανέλαβε σε έντονο ύφος, ότι δεν διαμένει στο γραφείο του, και σημείωσε πως αυτό μπορεί να το αποδείξει μέσα από κάμερες.

Δείτε το βίντεο:

@fidiaspanayiotou

Απαντώ στις κατηγορίες ότι μένω στο γραφείο μου

♬ original sound - Fidias Panayiotou

 

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΦειδίας Παναγιώτου

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα