Έξω φρενών ο Φειδίας: Πώς απαντά για το σπίτι στη Λεμεσό - «Δεν μένω μέσα στο γραφείο, δέχομαι απειλές για τη ζωή μου» (βίντεο)

Με νέο βίντεο απαντά ο ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, Φειδίας Παναγιώτου, μετά τον σάλο που ξέσπασε για το σπίτι του στη Λεμεσό.

Ο Ευρωβουλευτής απορρίπτει ότι διαμένει στο γραφείο του, και αναφέρει ότι ο ίδιος μένει σε διαμέρισμα με τη μέλλουσα γυναίκα του, ενώ αναφέρει πως από τότε που ανέβηκαν τα ποσοστά του κόμματος του «μας πολεμούν συνέχεια».

Σε άλλο σημείο απειλεί πως θα κινηθεί νομικά κατά όσων δημοσίευσαν αυτούσιο το ενοικιαστήριο έγγραφο και δηλώνει πως ο λόγος που κρατούσε κρυφή την διεύθυνση του γραφείου του, είναι επειδή λαμβάνει εκατοντάδες -όπως υποστηρίζει- απειλές κατά της ζωής του. Τέλος επανέλαβε σε έντονο ύφος, ότι δεν διαμένει στο γραφείο του, και σημείωσε πως αυτό μπορεί να το αποδείξει μέσα από κάμερες.

Δείτε το βίντεο:



