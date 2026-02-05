Η Ολομέλεια ψήφισε τους προϋπολογισμούς τεσσάρων ταμείων του κράτους για το 2026

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε για πρώτη φορά νομοσχέδια που αφορούν τους προϋπολογισμούς τεσσάρων Ταμείων του κράτους για το 2026, τα οποία εγκρίθηκαν ομόφωνα.

Με την ψήφιση του πρώτου νόμου εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) για το 2026, που προβλέπει δαπάνες ύψους €2.743.074.164. Ο προϋπολογισμός του Ταμείου είναι πλεονασματικός, καθώς τα συνολικά έσοδα υπολογίζονται σε €3.769.782.936. Τα έσοδα προέρχονται κυρίως από εισφορές ύψους €3.217.065.000, από εισπράξεις από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας για συμπλήρωμα της κατώτατης σύνταξης ύψους €34.451.000, από τόκους ύψους €225.916.292 και από άλλες εισπράξεις ύψους €292.350.644. Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αφορά την καταβολή συντάξεων (€2.172.611.000), ενώ προβλέπονται επίσης κονδύλια για άλλες παροχές (€114.352.000), ανεργιακό επίδομα (€70.904.000), αγορά υπηρεσιών από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (€9.426.000), διαχειριστικά και διοικητικά έξοδα (€4.568.480) και άλλες δαπάνες (€271.205.634).

Η Βουλή ενέκρινε επίσης τον προϋπολογισμό του Κεντρικού Ταμείου Αδειών για το 2026, με συνολικές δαπάνες €132.433.736 και έσοδα €144.319.048, που επίσης παρουσιάζει πλεόνασμα. Τα έσοδα θα προέλθουν κυρίως από εισφορές ύψους €140.036.010, τόκους €4.248.038 και άλλες εισπράξεις €35.000. Οι κυριότερες δαπάνες αφορούν καταβληθείσες άδειες (€124.590.000), αγορά υπηρεσιών από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (€815.500), σχέδιο επιχορήγησης άδειας εργοδοτουμένων (€936.000), σχέδιο επιχορήγησης λειτουργίας κατασκηνώσεων (€859.000), διαχειριστικά και διοικητικά έξοδα (€233.226), καθώς και αποθεματικό και μη προβλεπόμενες δαπάνες ύψους €5.000.000.

Παράλληλα εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Ταμείου για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε περίπτωση Αφερεγγυότητας Εργοδότη, ο οποίος προβλέπει δαπάνες €231.452 και έσοδα €33.287.400, παρουσιάζοντας σημαντικό πλεόνασμα. Τα έσοδα προέρχονται κυρίως από εισφορές (€27.417.936) και τόκους (€5.869.454). Οι δαπάνες αφορούν κυρίως πληρωμές λόγω αφερεγγυότητας εργοδότη (€150.000), αγορά υπηρεσιών από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (€56.000), διαχειριστικά και διοικητικά έξοδα (€15.452) και αποθεματικό €10.000.

Τέλος, η Ολομέλεια ενέκρινε τον προϋπολογισμό του Ταμείου για Πλεονάζον Προσωπικό για το 2026, ο οποίος προβλέπει δαπάνες €58.103.793 και έσοδα €180.819.059. Τα έσοδα προέρχονται από εισφορές (€165.168.286), τόκους (€15.583.048) και άλλες εισπράξεις (€67.725). Οι βασικές δαπάνες περιλαμβάνουν αποζημιώσεις λόγω πλεονασμού (€25.675.062), μεταφορά στο Ταμείο Προστασίας Δικαιωμάτων Εργαζομένων σε περίπτωση Αφερεγγυότητας Εργοδότη (€27.417.936), αγορά υπηρεσιών από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (€1.707.000), νομικά έξοδα (€730.000), διαχειριστικά και διοικητικά έξοδα (€573.785) και αποθεματικό €2.000.000.

Οι συγκεκριμένοι προϋπολογισμοί κατατέθηκαν για πρώτη φορά στη Βουλή προς έγκριση, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Βουλής των Αντιπροσώπων και βάσει του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου.

Πηγή: ΚΥΠΕ