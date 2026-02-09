«Στεγνώνει» από καύσιμα η Κούβα: Παύει ο ανεφοδιασμός αεροσκαφών για έναν μήνα

Οι κουβανικές αρχές ενημέρωσαν τις αεροπορικές εταιρείες οι οποίες εκτελούν πτήσεις προς και από τη νήσο πως ο ανεφοδιασμός των αεροσκαφών τους με κηροζίνη θα ανασταλεί για τουλάχιστον έναν μήνα από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς Τρίτη (σ.σ. τοπική ώρα) εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης στη χώρα, δήλωσε χθες Κυριακή στο Γαλλικό Πρακτορείο στέλεχος ευρωπαϊκού αερομεταφορέα.

«Η κουβανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ειδοποίησε όλες τις εταιρείες πως θα γίνεται πλέον ανεφοδιασμός (...) με καύσιμο αεροσκαφών από την Τρίτη 10η Φεβρουαρίου στις 00:00», είπε το στέλεχος ευρωπαϊκής αεροπορικής εταιρείας, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Η Κούβα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με οξύτατη ενεργειακή κρίση μετά το τέλος του εφοδιασμού της με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, υπό πίεση της Ουάσιγκτον, καθώς και την αμερικανική απειλή για την επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών σε οποιαδήποτε χώρα πουλάει πετρέλαιο στη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση.

Η Νικαράγουα καταργεί το καθεστώς ταξιδιών απαλλαγμένων από την υποχρέωση θεωρήσεων διαβατηρίων για τους υπηκόους Κούβας

Οι αρχές της Νικαράγουας έβαλαν τέλος στα ταξίδια χωρίς υποχρέωση να εξασφαλίζονται θεωρήσεις διαβατηρίων για τους Κουβανούς, πολλοί από τους οποίους διέρχονταν από την επικράτεια του κεντροαμερικανικού κράτους στην προσπάθειά τους να μεταναστεύσουν στις ΗΠΑ. Η Μανάγουα επιβεβαίωσε την απόφαση με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε. Πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς ενήμερες για την κίνηση ανέφεραν πως η κυβέρνηση του προέδρου Ντανιέλ Ορτέγα προχώρησε στην κίνηση επειδή αντιμετώπιζε πίεση από την Ουάσιγκτον.

Οι ΗΠΑ--τόσο η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όσο και αυτή του δημοκρατικού προκατόχου του Τζο Μπάιντεν--κατηγορούν τον πρόεδρο Ορτέγα και τη συμπρόεδρο και σύζυγό του Ροσάριο Μουρίγιο ότι επέτρεπαν σε Κουβανούς και άλλους να διέρχονται ανεξέλεγκτα από το έδαφος της Νικαράγουας, διευκολύνοντας την παράτυπη μετανάστευση.

Η πίεση στη Μανάγουα ενισχύθηκε το τελευταίο διάστημα, μετά την αιχμαλώτιση από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, συμμάχου του Ντανιέλ Ορτέγα. Τον περασμένη μήνα η κυβέρνηση αυτού του τελευταίου αποφυλάκισε δεκάδες ανθρώπους, αφού η αμερικανική κυβέρνηση απαίτησε να αφεθούν ελεύθερα πάνω από 60 πρόσωπα που θεωρούσε πολιτικούς κρατούμενους. Η κίνηση καταγράφτηκε παράλληλα με τις αποφυλακίσεις κρατουμένων που η αντιπολίτευση και ΜΚΟ χαρακτήριζαν επίσης πολιτικούς από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας υπό την υπηρεσιακή πρόεδρο, τη Ντέλσι Ροδρίγκες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ