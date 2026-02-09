Ενεργειακό άνοιγμα της Άγκυρας σε πέντε χώρες: «Ενισχύεται η θέση της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο»

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η φιλοκυβερνητική Τουρκίγε παρουσιάζει συμφωνίες της Τουρκίας με Λιβύη, Πακιστάν, Σομαλία, Αίγυπτο και Σαουδική Αραβία, με έμφαση σε έργα ΑΠΕ, σεισμικές έρευνες και τον ρόλο της χώρας ως ενεργειακού διαδρόμου.

Σειρά ενεργειακών συμφωνιών με Λιβύη, Πακιστάν, Σομαλία, Αίγυπτο και Σαουδική Αραβία παρουσιάζει η τουρκική φιλοκυβενητική εφημερίδα Τουρκίγε, υποστηρίζοντας ότι οι υπογραφές «ενισχύουν τη θέση της Άγκυρας» στον ενεργειακό σχεδιασμό και την Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Τουρκία προβάλλεται ως κομβική χώρα τόσο λόγω πιθανού ενεργειακού δυναμικού στην Ανατολική Μεσόγειο όσο και ως διάδρομος μεταφοράς πόρων προς διεθνείς αγορές. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στη συμφωνία ύψους 2 δισ. δολαρίων με τη Σαουδική Αραβία για έργα ηλιακής ενέργειας συνολικής ισχύος 2.000 MW.

Η εφημερίδα αναφέρεται επίσης στην αναβάθμιση των σχέσεων με την Αίγυπτο, σημειώνοντας ότι οι συμφωνίες έχουν «αντανάκλαση και στην ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου», όπως υποστηρίζεται στο ίδιο ρεπορτάζ.

Για τη Λιβύη, γίνεται λόγος για επικείμενο γύρο αδειοδοτήσεων, με την Άγκυρα να προετοιμάζεται για συμμετοχή και υλοποίηση νέων ενεργειακών έργων. Παράλληλα, καταγράφεται πρόθεση για σεισμικές έρευνες το 2026 σε Πακιστάν, Σομαλία και Λιβύη, με πιθανή αξιοποίηση των ερευνητικών πλοίων Ορούτς Ρέις ή Μπαρμπαρός Χαϊρεντίν Πασά.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΤΟΥΡΚΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑΠΑΚΙΣΤΑΝΑΙΓΥΠΤΟΣΣΥΜΦΩΝΙΑΛΙΒΥΗΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑΣΟΜΑΛΙΑ

