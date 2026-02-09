Βρετανία: Βουτιά της λίρας καθώς ο Στάρμερ παλεύει για την παραμονή του στην πρωθυπουργία

Αναταράξεις στις αγορές προκαλεί η πολιτική αστάθεια στη Βρετανία, με τη στερλίνα να υποχωρεί και το κόστος δανεισμού του βρετανικού Δημοσίου να αυξάνεται, καθώς ο Κιρ Στάρμερ δίνει μάχη για να παραμείνει στην πρωθυπουργία. .

Η παραίτηση του προσωπάρχη του Στάρμερ, Μόργκαν ΜακΣουίνι, την Κυριακή, αλλά και του διευθυντή επικοινωνίας του, Τιμ Άλαν σήμερα, πυροδότησε έντονη ανησυχία στους επενδυτές, ενισχύοντας τα σενάρια εσωκομματικής αμφισβήτησης του Βρετανού πρωθυπουργού από την αριστερή πτέρυγα των Εργατικών.

Σχετικά άρθρα:

Πίεση σε ομόλογα και νόμισμα

Οι αποδόσεις των βρετανικών 10ετών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν πάνω από το 4,54%, πλησιάζοντας τα υψηλότερα επίπεδα του έτους, εξέλιξη που μεταφράζεται σε ακριβότερο δανεισμό για το βρετανικό Δημόσιο.

Την ίδια ώρα, η στερλίνα κατέγραψε πτώση άνω του 0,5% έναντι του ευρώ, αγγίζοντας υψηλό δύο εβδομάδων για το ενιαίο νόμισμα.

Αναλυτές της Capital Economics προειδοποιούν ότι ενδεχόμενη κατάρρευση της κυβέρνησης Στάρμερ και απομάκρυνση της υπουργού Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς θα μπορούσε να προκαλέσει μια αντίδραση των αγορών παρόμοια με εκείνη όταν η πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Λιζ Τρας, είχε παρουσιάσει τον «μίνι προϋπολογισμό» με τις αποδόσεις των 10ετών ομολόγων να ξεπερνούν το 5% και τη λίρα να αποδυναμώνεται περαιτέρω.

Φόβοι για στροφή σε χαλαρότερη δημοσιονομική πολιτική

Σύμφωνα με την Capital Economics, εάν η ηγεσία των Εργατικών περάσει από τα χέρια του Στάρμερ σε πιο αριστερές δυνάμεις, οι αγορές θα προεξοφλήσουν χαλαρότερη δημοσιονομική πειθαρχία, υψηλότερες δαπάνες και αυξημένο δανεισμό. «Οι πιθανότητες γέρνουν προς υψηλότερες αποδόσεις ομολόγων και ασθενέστερη στερλίνα», σημειώνουν οι αναλυτές.

Η ειδική στη στρατηγική συναλλάγματος της Rabobank, Τζέιν Φόλεϊ, έκανε λόγο για «πολιτικά νεύρα» που πλήττουν το βρετανικό νόμισμα, τονίζοντας ότι οι αγορές παραμένουν ιδιαίτερα επιφυλακτικές απέναντι σε ενδεχόμενη αντικατάσταση του Στάρμερ με έναν πρωθυπουργό με πιο αριστερό προφίλ.

Η σκιά του σκανδάλου και οι επόμενες δοκιμασίες

Η κρίση πυροδοτήθηκε από αποκαλύψεις για τη σχέση του διορισμένου από τον Στάρμερ πρέσβη της Βρετανίας στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Ο ΜακΣουίνι παραιτήθηκε αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τη συμβουλή του προς τον Στάρμερ να διορίσει τον Μάντελσον στην πρεσβεία στην Ουάσιγκτον παρά τις γνωστές διασυνδέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή.

Παρότι ορισμένοι οικονομολόγοι επισημαίνουν ότι η άνοδος των αποδόσεων επηρεάζεται και από διεθνείς παράγοντες —όπως οι προσδοκίες για αυξημένες δαπάνες στην Ιαπωνία— οι αγορές παραμένουν εστιασμένες στις εξελίξεις στο Λονδίνο. Επικείμενες τοπικές εκλογές και μια αναπληρωματική κοινοβουλευτική αναμέτρηση στο Μάντσεστερ αναμένεται να αυξήσουν περαιτέρω την πίεση στον Στάρμερ.

Όπως σημειώνει ο επικεφαλής αγορών της ING, Κρις Τέρνερ, «η στερλίνα και τα βρετανικά ομόλογα θα συνεχίσουν να βρίσκονται υπό πίεση όσο οι αγορές εικάζουν αλλαγές προσώπων στα νούμερα 10 και 11 της Ντάουνινγκ Στριτ», σε ένα ήδη επιβαρυμένο περιβάλλον λόγω των προσδοκιών για μειώσεις επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας.

Πηγή: iefimerida.gr