Αυτά είναι τα αυτοκίνητα που κλέβονται πιο δύσκολα - Ο λόγος που οι σπείρες τα αποφεύγουν

Οι ιδιοκτήτες ηλεκτρικών αυτοκινήτων μπορούν να κοιμούνται λίγο πιο ήσυχοι από τους υπόλοιπους, καθώς για διάφορους λόγους οι σπείρες κλεφτών τα αποφεύγουν.

Παρά την έξαρση στις κλοπές αυτοκινήτων, στην πράξη αποδεικνύεται ότι το καλύτερο «αντικλεπτικό» σύστημα είναι το αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης των ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς για λόγους που θα αναλύσουμε παρακάτω, τα αυτοκίνητα με ηλεκτρικό κινητήρα δεν αποτελούν προτεραιότητα των κλεφτών.

Σύμφωνα με δεδομένα από τη Γαλλία για το 2025, το 54% των κλεμμένων αυτοκινήτων ήταν αμιγώς βενζινοκίνητα ή ντίζελ, το 36% ήταν υβριδικά, ενώ μόλις το 3% ήταν αμιγώς ηλεκτρικά.

Οι προηγμένες τεχνολογίες επιτήρησης, το πολύπλοκο λογισμικό ασφάλειας που φέρουν, τα συστήματα εντοπισμού GPS και το περιορισμένο δίκτυο αντιπροσώπων ορισμένων εταιρειών, βοηθούν στην αποτροπή της κλοπής των εν λόγω οχημάτων.

Παράλληλα, η περιορισμένη αγορά ανταλλακτικών καθιστά λιγότερο ελκυστική την κλοπή ηλεκτρικών οχημάτων. Παρακάτω ακολουθούν πιο αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους οι κλέφτες συνήθως αποφεύγουν ένα αυτοκίνητο με ηλεκτρικό σύστημα κίνησης.

1. Προηγμένα συστήματα ασφαλείας: Πολλά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπως αυτά της Tesla, είναι εξοπλισμένα με εξελιγμένα συστήματα επιτήρησης, όπως το Sentry Mode. Αυτή η δυνατότητα μετατρέπει το αυτοκίνητο σε κάμερα ασφαλείας, καταγράφοντας κάθε κίνηση γύρω από το αυτοκίνητο και ενημερώνοντας όσους πλησιάζουν πολύ κοντά ότι βιντεοσκοπούνται.

2. Σύνθετο λογισμικό ασφαλείας: Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι εξοπλισμένα με προηγμένο λογισμικό που δυσκολεύει τη μη εξουσιοδοτημένη είσοδο σε αυτά. Πολλοί κατασκευαστές συνεργάζονται με ειδικούς στον τομέα της κυβερνοασφάλειας για να εντοπίσουν και να διορθώσουν τυχόν τρωτά σημεία, κάνοντας ακόμα πιο δύσκολη την απόπειρα κλοπής.

3. Ευκολία παρακολούθησης: Χάρη στα ενσωματωμένα συστήματα GPS, είναι εφικτός ο γρήγορος εντοπισμός ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Παρόλο που οι κλέφτες μπορεί να προσπαθήσουν να απενεργοποιήσουν το GPS, κάτι τέτοιο είναι περίπλοκο και συχνά αναποτελεσματικό.

4. Περιορισμένη αγορά μεταπώλησης: Στις αγορές του εξωτερικού, όπου συχνά καταλήγουν να μεταπωλούνται τα κλεμμένα αυτοκίνητα, η έλλειψη υποδομής φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα καθιστά δύσκολη τη χρήση τους. Περιοχές όπως η Αφρική και η Μέση Ανατολή δεν διαθέτουν την υποδομή που απαιτείται για τη χρήση αυτοκινήτων τέτοιας τεχνολογίας, περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη μεταπώλησή τους.

5. Μικρή αγορά ανταλλακτικών: Η αγορά ανταλλακτικών για ηλεκτρικά οχήματα εξακολουθεί να αναπτύσσεται και πολλά αναλώσιμα αυτών εντοπίζονται εύκολα. Αυτό μειώνει το πιθανό κέρδος για κλέφτες, καθιστώντας τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα λιγότερο ελκυστικά για κλοπή.

6. Δυσκολία αποσυναρμολόγησης: Τέλος, η αποσύνδεση μηχανικών μερών όπως η μπαταρία ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου απαιτεί πολύ εξειδικευμένες γνώσεις και εξοπλισμό, ενώ είναι ταυτόχρονα και επικίνδυνη, συνθήκη που αποθαρρύνει ακόμη περισσότερο τους κλέφτες από το να ασχοληθούν με ένα ηλεκτρικό όχημα.

carandmotor.gr