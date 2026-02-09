Η συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ απαντά στις ειρωνείες του υπουργού Δικαιοσύνης: «Δεν είναι οχληρία η φωνή μας» - Τι αναφέρει για τον «αποκεφαλισμό» του Λοϊζίδη

Στις δημόσιες τοποθετήσεις του υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Φυτιρή περί θορύβου και οχληρίας από τους συντεχνιακούς απάντησε με γραπτή δήλωση η συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ, τονίζοντας ότι «η Αστυνομία δεν λειτουργεί ως στρατόπεδο ούτε οι αστυνομικοί είναι νεοσύλλεκτοι που απλώς εκτελούν εντολές».

Συγκεκριμένα, ο κ. Φυτιρής κλήθηκε από δημοσιογράφο κατά τη σημερινή διάσκεψη Τύπου να απαντήσει σε σχέση με αιχμές του κ. Λοϊζίδη για απειλές που δέχθηκε. Ο υπουργός Δικαιοσύνης απάντησε τα εξής:

«Δεν θέλω να κατεβάσω το επίπεδο! Νομίζω είναι μια πολύ σοβαρή διάσκεψη. Ο πολύς θόρυβος προκαλεί οχληρία και η οχληρία προκαλεί -πολλές φορές- αναστάτωση. Εγώ θα χαρώ πολύ αν μάθω από τον Αρχηγό της Αστυνομίας ότι ο κ. Λοϊζίδης υποβάλει αίτημα για να πάει σε μονάδα πρώτης γραμμής και να φύγει από εκεί που είναι, στο Αρχηγείο».

Μετά τις δηλώσεις του κ. Φυτιρή, η συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ εξέδωσε γραπτή δήλωση, τονίζοντας ότι «η συνδικαλιστική δράση και η δημόσια παρέμβαση αποτελούν μέρος της δημοκρατικής λειτουργίας και όχι πηγή αναστάτωσης».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη φερόμενη τηλεφωνική συνομιλία του υπουργού Δικαιοσύνης με τον πρόεδρο της συντεχνίας, κατά την οποία σύμφωνα με την ανακοίνωση, διατυπώθηκε η φράση περί «αποκεφαλισμού» του Νίκου Λοϊζίδη. Η συντεχνία χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη αναφορά απαράδεκτη, τονίζοντας ότι τέτοιες εκφράσεις δεν έχουν θέση σε ένα δημοκρατικό κράτος.

Η ανακοίνωση καταλήγει με την επισήμανση ότι η ΙΣΟΤΗΤΑ και ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των αστυνομικών, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να κάνουν πίσω από τον ρόλο που τους ανέθεσαν τα μέλη τους.

Αυτούσια η ανακοίνωση του Δ.Σ της Συντεχνίας Ισότητα

Η Αστυνομία δεν είναι Στρατόπεδο, ούτε οι Συνάδελφοι Νεοσύλλεκτοι:

Η Δημοκρατική Λογοδοσία ως Ασπίδα Απέναντι στην Οχληρία

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκύπριας Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, απαντώντας στις δημόσιες αναφορές του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κ. Κώστα Φυτιρή, τοποθετείται με τη νηφαλιότητα και τη σοβαρότητα που επιβάλλει ο ρόλος μας ως θεματοφυλάκων των δικαιωμάτων και των καλώς νοούμενων συμφερόντων των εργαζομένων στην Αστυνομία.

Συμμεριζόμαστε την επίκληση του κ. Υπουργού για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου στον δημόσιο διάλογο. Ωστόσο, υπενθυμίζουμε ότι το επίπεδο αυτό διασφαλίζεται μόνον όταν η πολιτική ηγεσία διακρίνει με σαφήνεια την ουσιώδη διαφορά μεταξύ της τυφλής στρατιωτικής πειθαρχίας και της ενσυνείδητης νομιμότητας που οφείλει να διέπει την Αστυνομία. Δυστυχώς, όταν η ηγεσία τυφλώνεται από εγωισμό και προσωπικές εμμονές, χάνει τη «μεγάλη εικόνα» της δημοκρατικής λειτουργίας.

Ως προς την αναφορά περί «οχληρίας», εάν ο κ. Υπουργός εννοεί τη θεσμική λειτουργία του Συνδικαλισμού, τον έλεγχο της Διοίκησης και την ανάδειξη των κακώς κειμένων, καθιστούμε σαφές: Τα Σώματα Ασφαλείας σε ένα ευρωπαϊκό Κράτος Δικαίου δεν λειτουργούν με όρους στρατοπέδου, ούτε απαρτίζονται από άβουλους νεοσυλλέκτους που αναμένουν σιωπηλά εντολές, στερούμενοι κριτικής σκέψης. Η φωνή των εργαζομένων δεν συνιστά πηγή αναστάτωσης, αλλά την αναγκαία δημοκρατική εγγύηση διαφάνειας και τη μόνη ασφαλιστική δικλείδα απέναντι σε νοοτροπίες που συγχέουν την πειθαρχία με την υποταγή.

Αναφορικά δε με τη δημόσια «ευχή» και την ειρωνεία του πολιτικού προϊσταμένου για συγκεκριμένη υπηρεσιακή μετακίνηση του Προέδρου του Κλάδου μας, κ. Νίκου Λοϊζίδη, στην «πρώτη γραμμή», οφείλουμε προς αποκατάσταση της αλήθειας να ενημερώσουμε τον κ. Υπουργό για τα αυτονόητα, τα οποία φαίνεται να αγνοεί: Ο κ. Λοϊζίδης έχει υπηρετήσει το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της θητείας του στην πραγματική, μάχιμη «πρώτη γραμμή», στελεχώνοντας επί σειρά ετών τη ΜΜΑΔ, στο Κλιμάκιο Πάταξης Λαθροθηρίας, αλλά και Αστυνομικούς Σταθμούς. Συνεπώς, υποδείξεις περί μαχιμότητας προς ανθρώπους που έχουν φθάσει τα όριά τους στο πεδίο, είναι εκτός κάθε πραγματικότητας.

Πέραν τούτου, είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε ότι η δημόσια ρητορική του κ. Υπουργού περί «επιπέδου» δεν συνάδει με τα πεπραγμένα του ιδιωτικά. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την Κυριακή, 1η Φεβρουαρίου 2026, με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Συντεχνίας μας, ο κ. Φυτιρής δήλωσε απερίφραστα ότι «αν ήταν ο Αρναούτης, θα αποκεφάλιζε τον Λοϊζίδη». Η αναφορά αυτή περί «αποκεφαλισμού» εκλεγμένου συνδικαλιστή, έστω και ως σχήμα λόγου, προδίδει μια νοοτροπία βαθιά αυταρχική, ξένη προς τον νομικό μας πολιτισμό και επικίνδυνη για ένα σύγχρονο δημοκρατικό κράτος.

Η «πρώτη γραμμή» για έναν εκλεγμένο εκπρόσωπο είναι ηθική και αξιακά αδιαπραγμάτευτη: Είναι το διαρκές χαράκωμα της υπεράσπισης της νομιμότητας, της αποτελεσματικότητας, της ισονομίας και της αξιοπρέπειας του κάθε Αστυνομικού. Σε αυτή την πρώτη γραμμή, ο κ. Λοϊζίδης, ο Κλάδος του και η ΙΣΟΤΗΤΑ βρίσκονται ήδη και θα παραμείνουν αμετακίνητοι, έχοντας ως μοναδικό οδηγό το Δίκαιο και την εντολή των χιλιάδων μελών τους, μακριά από «αποκεφαλισμούς», σκοπιμότητες και πρακτικές που παραπέμπουν σε άλλες, σκοτεινές εποχές.