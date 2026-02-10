Για πιθανό πλήγμα των ΗΠΑ ετοιμάζονται στο Ιράν: Καλυμμένες με χώμα οι είσοδοι στον πυρηνικό σταθμό του Ισφαχά (δορυφορικές εικόνες)

Όλες οι είσοδοι σηράγγων στο πυρηνικό συγκρότημα του Ισφαχάν στο Ιράν φαίνεται ότι έχουν θαφτεί κάτω από χώμα, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που επικαλείται το Institute for Science and International Security με έδρα την Ουάσινγκτον, το οποίο εκτιμά ότι η Τεχεράνη προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο πλήγματος ή επιδρομής από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ, ή και από τους δύο.

Το Ινστιτούτο που παρακολουθεί εδώ και χρόνια τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, αναφέρει ότι οι δορυφορικές εικόνες της Κυριακής δείχνουν πως δύο από τις εισόδους σηράγγων στο συγκρότημα του Ισφαχάν έχουν πλέον καλυφθεί ολοκληρωτικά με χώμα, ενώ η τρίτη, η βορειότερη είσοδος, εμφανίζει «επιπλέον παθητικά αμυντικά μέτρα». Σύμφωνα με την ίδια αξιολόγηση, δεν καταγράφεται πλέον δραστηριότητα οχημάτων στις εισόδους, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση ότι το σημείο έχει «κλειδώσει» επιχειρησιακά.

NEW: High resolution satellite imagery taken yesterday shows the extent to which Iran has covered the tunnel entrances at the Esfahan nuclear complex with soil. The middle and southern entrances are unrecognizable and fully covered in soil. The northernmost tunnel entrance which… pic.twitter.com/baYI2zCuN0 — Inst for Science (@TheGoodISIS) February 9, 2026

Ο οργανισμός εκτιμά ότι οι κινήσεις αυτές υποδηλώνουν ανησυχία της ιρανικής πλευράς για το ενδεχόμενο αεροπορικού πλήγματος ή επιχείρησης εδάφους, αποδίδοντας την επιλογή της επιχωμάτωσης στο σενάριο επίθεσης ή επιδρομής από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ισραήλ, ή και από κοινού. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «η επιχωμάτωση των εισόδων των σηράγγων θα βοηθούσε να απορροφηθεί μέρος της ισχύος ενός πιθανού αεροπορικού πλήγματος και θα καθιστούσε δύσκολη την πρόσβαση από το έδαφος, σε μια επιδρομή ειδικών δυνάμεων, για την κατάσχεση ή την καταστροφή τυχόν υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου που ενδέχεται να φυλάσσεται στο εσωτερικό». Στο ίδιο πλαίσιο, το ινστιτούτο διατυπώνει την εκτίμηση ότι το Ιράν θα μπορούσε να έχει μεταφέρει ευαίσθητα υλικά μέσα στις σήραγγες, επιχειρώντας να τα προστατεύσει.

Στην ανάλυσή του, το Institute for Science and International Security προσθέτει ότι «παρόμοιες προετοιμασίες είχαν παρατηρηθεί για τελευταία φορά τις ημέρες πριν από την καλοκαιρινή επιχείρηση των ΗΠΑ, όταν χτυπήθηκαν εγκαταστάσεις στο Φορντό, στη Νατάνζ και στο Ισφαχάν». Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι πριν το Ισραήλ ξεκινήσει τον πόλεμο 12 ημερών με το Ιράν τον Ιούνιο, η Ισλαμική Δημοκρατία διέθετε τρεις βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις που συνδέονται με το πρόγραμμα της χώρας.

Η εγκατάσταση έξω από το Ισφαχάν ήταν κυρίως γνωστή για την παραγωγή αερίου ουρανίου, το οποίο τροφοδοτείται σε φυγοκεντρητές ώστε να περιστραφεί και να καθαριστεί. Τον προηγούμενο μήνα, δορυφορικές εικόνες έδειξαν να κατασκευάζονται στέγες στο Ισφαχάν, με το Institute for Science and International Security να εκτιμά ότι αυτό φαινόταν να αποτελεί μέρος επιχείρησης «ανάκτησης όσων απομένουν – περιουσιακών στοιχείων ή συντριμμιών – χωρίς να γίνει γνωστό τι ακριβώς απομακρύνεται από τον χώρο».

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει επανειλημμένα απαιτήσει από το Ιράν να διαπραγματευτεί συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα, προκειμένου να αποτραπούν αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα, τα οποία έχει απειλήσει στο πλαίσιο και της καταστολής διαδηλωτών στη χώρα.

Στην Ουάσινγκτον ο Νετανιάχου, προειδοποιήσεις από την Τεχεράνη

Στην Ουάσινγκτον μεταβαίνει σήμερα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με στόχο να επηρεάσει τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο που μίλησε στους Times of Israel λίγο πριν από την αναχώρησή του.

Όπως ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος, «ο πρωθυπουργός Νετανιάχου ταξιδεύει στην Ουάσινγκτον για να συναντηθεί με τον πρόεδρο Τραμπ με στόχο να επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν». Αρχικά, η επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού στον Λευκό Οίκο είχε προγραμματιστεί για αργότερα μέσα στον μήνα, ωστόσο ζήτησε να επισπευσθεί, κίνηση που ορισμένοι ερμηνεύουν ως ένδειξη ανησυχίας για την κατεύθυνση που ενδέχεται να λάβουν οι συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό αξιωματούχο, ο Νετανιάχου θεωρεί ότι οποιαδήποτε συμφωνία «πρέπει όχι μόνο να αποτρέπει το Ιράν από το να επιχειρήσει να επανεξοπλιστεί με πυρηνικά όπλα και να εξαλείφει κάθε δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου, αλλά και να περιορίζει το βαλλιστικό του πρόγραμμα, καθώς και να διασφαλίζει τη διακοπή της στήριξης και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τον άξονα του κακού».

Την ίδια ώρα, ανώτεροι αξιωματούχοι του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποίησαν την περασμένη εβδομάδα συνομιλίες στο Ομάν, τις οποίες και οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν θετικές. Χθες, η Τεχεράνη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παραχωρήσεων σε ό,τι αφορά τα αποθέματά της σε εμπλουτισμένο ουράνιο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν προτίθεται να συζητήσει ούτε το πυραυλικό της πρόγραμμα ούτε τη στήριξή της σε ένοπλες πολιτοφυλακές στη Μέση Ανατολή.

Ενόψει της επίσκεψης Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον, το Ιράν προειδοποίησε για τον «καταστροφικό» αντίκτυπο που, όπως υποστηρίζει, μπορεί να έχουν παρεμβάσεις στη διπλωματική διαδικασία. «Ο διαπραγματευτικός μας συνομιλητής είναι η Αμερική. Εναπόκειται στην Αμερική να αποφασίσει αν θα ενεργήσει ανεξάρτητα από πιέσεις και καταστροφικές επιρροές που είναι επιζήμιες για την περιοχή», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «το σιωνιστικό καθεστώς έχει επανειλημμένα αποδείξει, στον ρόλο του σαμποτέρ, ότι αντιτίθεται σε κάθε διπλωματική διαδικασία στην περιοχή μας που οδηγεί στην ειρήνη», ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους ενόψει των επαφών του Ισραηλινού πρωθυπουργού στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Πηγή: protothema.gr