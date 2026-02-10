H ατζέντα της συνάντησης Ερντογάν - Μητσοτάκη και το «εξπρές» του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας

Διμερή αλλά και διεθνή θέματα θα συζητήσουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αύριο Τετάρτη (11/02) στην Άγκυρα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του CNN Greece, αναμένονται κάποιες συμφωνίες αλλά όχι μεγάλου βεληνεκούς, οι οποίες θα αφορούν κυρίως τη συνεργασία στην μετανάστευση και στην πολιτική προστασία.

Η προετοιμασία που έχει γίνει, είναι στα διεθνή ζητήματα οι δύο ηγέτες να συζήτησουν για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν, στη Συρία και στην Ουκρανία.

Η Αθήνα είναι έτοιμη να ανοίξει από πλευράς Ερντογάν ζήτημα συμμετοχής της Τουρκίας στο safe μετά το ελληνικό «μπλόκο», αλλά και ζήτημα Ισραήλ με αφορμή τις στενές σχέσεις Αθήνας - Τελ Αβίβ.

Από την πλευρά του ο Έλληνας Πρωθυπουργός σύμφωνα με πληροφορίες θα θέσει στη συνάντηση και «παλαβές» συμπεριφορές της Τουρκίας το τελευταίο διάσημα, όπως τη θεωρία των «επ αόριστον NAVTEX». Προτεραιότητα όμως για την ελληνική πλευρά είναι να διατηρηθούν και ει δυνατόν να επεκταθούν οι δίαυλοι ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ας σημειωθεί πως οι Τούρκοι σε ένδειξη καλής θέλησης πριν το τετ α τετ, υπαναχώρησαν στην υλοποίηση αεροναυτικής άσκησης που είχαν προγραμματίσει.

Με ενδιαφέρον αναμένει η Αθήνα το αν η Άγκυρα θα αναφερθεί στην οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και σε τι «μπουκέτο» θα τις εντάξει. Ο κ. Φιντάν πρόσφατα μίλησε για «ιστορική ευκαιρία της μόνιμης λύσης του προβλήματος του Αιγαίου».

Σε ερώτηση που δέχθηκε χθες ο κ. Φιντάν στο CNN Turk για το αν πιστεύει ότι η συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό Μητσοτάκη θα προκαλέσει μια κινητικότητα που θα μπορέσει να λύσει τα προβλήματα με την Ελλάδα απάντησε «εγώ πιστεύω ειλικρινά ότι τόσο ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης όσο και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έχουν την πρόθεση και την ικανότητα να λύσουν αυτό το πρόβλημα, δηλαδή να πάνε το θέμα ακόμα παραπέρα αλλά... το πολιτικό περιβάλλον στο εσωτερικό ... ο πολιτικός ανταγωνισμός δυστυχώς δεν δημιουργεί ένα περιβάλλον που να ευνοεί την επίλυση τέτοιων στρατηγικών προβλημάτων στην ελληνική πολιτική».

Η Άγκυρα αναμένεται να θέσει και θέμα τελωνειακής ένωσης. «Ο Πρόεδρός μας θα το θέσει οπωσδήποτε στην ατζέντα», αποκάλυψε χθες ο Τούρκος Υπ. Εξωτερικών.

Η χορογραφία

Η συνάντηση θα λάβει χώρα στο γνωστό και ως Ak Saray (Λευκό Παλάτι) του Ερντογάν στην Άγκυρα. Το Προεδρικό Μέγαρο σε ύφος οθωμανικό - σελτζουκικό, έχει χτιστεί σε μία δασώδη πλευρά της πρωτεύουσας σε έκταση 150.000 τ.μ. και είναι χαρακτηριστικό πως για να μετακινηθείς ενός του χρειάζεται βαν…

Η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν έχει προγραμματιστεί για το μεσημέρι της Τετάρτης και στο τετ α τετ αναμένεται να συμμετέχουν οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών, Γ. Γεραπετρίτης και Χ. Φιντάν και οι διπλωματικοί σύμβουλοι Μίλτον Νικολαΐδης και Ακίφ Τσαγκατάι Κιλίτς, κεντρική μορφή στην τουρκική εξωτερική πολιτική και ασφάλεια.

Το ραντεβού αναμένεται να λάβει χώρα στο κεντρικό κτίριο το Cumhurbaşkanlığı Sarayı με τα πάνω από 1.000 δωμάτια, το οποίο βρίσκεται στην κορυφή του λόφου και του Προεδρικού συγκροτήματος.

Η «θετική ατζέντα» και ο «πολιτικός διάλογος»

Μέχρι αργά το βράδυ της Δευτέρας, η σύνθεση της ελληνικής αποστολής ήταν ακόμη υπό διαμόρφωση, καθώς απαιτείται συνεννόηση με την Τουρκική πλευρά.

Μέχρι ώρας το παρών θα δώσει από την Ελληνική πλευρά ο Υφ. Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης ο οποίος χειρίζεται την λεγόμενη Θετική Ατζέντα με την Άγκυρα με τον ομόλογό του Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι. Η ατζέντα αφορά το εμπόριο, τον τουρισμό, την τεχνολογία, τις μεταφορές και την επιχειρηματική συνεργασία. Ο 9ος γύρος ελληνοτουρκικών συνομιλιών επί της Θετικής Ατζέντας έλαβε χώρα στα τέλη Ιανουαρίου και προετοίμασε τις συμφωνίες που θα υπογραφούν στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας.

Η Υφυπουργός Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία χειρίζεται τον κρίσιμο Πολιτικό Διάλογο, δεν θα ταξιδέψει τελικά στην Τουρκία, καθώς βαριά ίωση που κόλλησε κατά τη διάρκεια συνεδρίου στις ΗΠΑ την ταλαιπωρεί εδώ και μέρες.

Η ελληνική αποστολή

Η αποστολή δεν έχει «κλειδώσει» αλλά το παρών αναμένεται να δώσει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, αλλά και ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, καθώς στην Τουρκία το Υπουργείο Εσωτερικών χειρίζεται θέματα που καλύπτουν και τα δύο χαρτοφυλάκια, υπό τον Ali Yerlikaya.

Επί τάπητος αναμένεται να μπουν θέματα που αφορούν την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και Τουρκίας στην αντιμετώπιση του οργανωμένου διεθνικού εγκλήματος και στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Πρόσφατα συμφωνήθηκε η έναρξη κοινών επιχειρήσεων για την καταπολέμηση ναρκωτικών και πάσης φύσεως λαθρεμπορίου, ενώ την Αθήνα προβληματίζει ιδιαίτερα το οργανωμένο έγκλημα με δράστες Τούρκους υπηκόους και έχει ήδη προταθεί στην Άγκυρα από την Αθήνα η αξιοποίηση ευρωπαϊκών και διεθνών διαύλων, όπως η EUROPOL και η Interpol, καθώς και η δημιουργία ειδικής γραμμής άμεσης επικοινωνίας για την ταυτοποίηση Τούρκων συλληφθέντων.

Την Άγκυρα απασχολεί πάγια η προσπάθεια «γκιουλενιστών» να διαφύγουν προς τη χώρα μας.

Συγκεκριμένα στο μεταναστευτικό, θα συζητηθεί το περιστατικό στη Χίο, αλλά πληροφορίες του CNN Greece λένε πως η Τουρκία, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, συνεργάζεται. Οι ροές από τα παράλια έχουν πέσει δραματικά σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025 (3.000 πέρυσι, 800 φέτος), ενώ όσες φορές ειδοποιείται το τουρκικό λιμενικό να επέμβει, όταν εντοπίζονται βάρκες μεταναστών κοντά στα παραλιά τους, το πράττει. Η Αθήνα, βέβαια, εμμένει πως θα πρέπει η Άγκυρα να εφαρμόζει την συμφωνία για τις επιστροφές, στην οποία κάνει τα στραβά μάτια.

Την Κυβερνητική ομάδα θα ενισχύσει όπως όλα δείχνουν ο Υπ. Οικονομικών Κ. Πιερρακάκης.

Ευρεία προβολή από έντυπες και ηλεκτρονικές φιλοκυβερνητικές εκδόσεις στην Τουρκία λαμβάνει δημοσίευμα του πρακτορείου Anadolu με θέμα το διμερές εμπόριο, με τίτλο «Τουρκία και Ελλάδα επικεντρώνονται στον στόχο των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το εμπόριο», στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι «τα τελευταία χρόνια, η Τουρκία και η Ελλάδα, οι οποίες έχουν αναπτύξει συνεργασία σε πολλούς τομείς, όπως το εμπόριο και ο τουρισμός, έχουν επικεντρωθεί στον στόχο της αύξησης του όγκου των εμπορικών συναλλαγών τους στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια».

Το παρών αναμένεται να δώσει ακόμη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Α. Κεφαλογιάννης, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας και πιθανώς η Υπ. Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Λίγες ώρες πριν από το τετ α τετ η Άγκυρα επιλέγει να τραβήξει το σχοινί, με την Αθήνα να το κρατάει όμως σταθερά.

Στις εμπρηστικές δηλώσεις Τσελίκ και τις αιχμές για αποστρατιωτικοποίηση νησιών, τον Νίκο Δένδια, την Κύπρο και τους ελληνικούς εξοπλισμούς η Αθήνα επέλεξε να μην απαντήσει.

«Ωστόσο, δημοσιεύματα σχετικά με τον εξοπλισμό νησιών που, θα έπρεπε να είναι αποστρατικοποιημένα, καθώς και οι ακραίες δηλώσεις μελών του ελληνικού υπουργικού συμβουλίου, όπως στην περίπτωση του Νίκου Δένδια, που στοχοποιούν ευθέως την Τουρκία, δημιουργούν αρνητικό κλίμα και επιφέρουν δυσμενείς συνέπειες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του AKP.

Την ώρα που η Τουρκία στον «αυτόματο» προκαλεί και έναν πόλεμο NAVTEX και επαναφέρει στο προσκήνιο τις απόψεις της περί δικαιοδοσίας στο Αιγαίο και αρμοδιότητας στην έκδοση NAVTEX ανατολικά του 25ου μεσημβρινού.

Ο τουρκικός Τύπος συνολικά φαίνεται να κρατά μετριοπαθή στάση. «Υπάρχουν πολλά ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών που περιμένουν επίλυση εδώ και πολλά χρόνια. Αυτά περιλαμβάνουν τα νησιά του Αιγαίου με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, την επιθυμία της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια, την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ερντογάν και Μητσοτάκης θα επιδιώξουν συναίνεση για την επίλυση αυτών των θεμελιωδών ζητημάτων μέσω διαλόγου» αναφέρει το CNN Turk.

Δεν λείπουν βέβαια και εθνικιστικά μέσα όπως το το δελτίο του BenguTurk το οποίο αναφέρει ότι «τα UAV, τα οπλισμένα drones, τα εγχώριας παραγωγής πολεμικά πλοία και πυραυλικά συστήματα έχουν καταστήσει την Τουρκία έναν παράγοντα αποφασιστικής ισχύος, η συνάντηση της 11ης Φεβρουαρίου είναι κάτι περισσότερο από μια απλή διπλωματική ευκαιρία για την Τουρκία. Εκτιμάται ως μια κρίσιμη στιγμή κατά την οποία η Τουρκία επιδεικνύει τη δύναμή της στο τραπέζι και δείχνει άλλη μια φορά την αποφασιστικότητά της όσον αφορά τη ‘Γαλάζια Πατρίδα».

Πηγή: cnn.gr