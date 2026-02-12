Τραμπ για Ιράν: Πιθανή συμφωνία μέσα στον επόμενο μήνα - Τι είπε για τη δεύτερη φάση

Ανοιχτός στο ενδεχόμενο συμφωνίας με το Ιράν εμφανίστηκε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δεν αποκλείει, σε περίπτωση αποτυχίας, να φτάσει ακόμη και σε στρατιωτική επέμβαση, όπως άφησε να εννοηθεί.

Πάνω από μία φορά στις ίδιες δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο συμφωνίας με την Τεχεράνη για τα πυρηνικά.

«Πρέπει να κάνουμε συμφωνία, αλλιώς θα είναι πολύ τραυματικό [ενν. για το Ιράν]», πρόσθεσε.

Σε ερώτημα δημοσιογράφου αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για τη συμφωνία με το Ιράν, ο Τραμπ απάντησε «υποθέτω τον επόμενο μήνα, κάτι τέτοιο. Θα συμβεί πολύ γρήγορα»,.

Σε άλλο σημείο είπε ότι «θα συνομιλήσω με τους Ιρανούς για όσο διάστημα θέλω».

Trump on Iran:



I will talk to the Iranians as long as I like.



If we can't get a deal with them, we will go to phase two.



Phase two will be very tough for them.



I am not looking for that. pic.twitter.com/ToGq8x1NOy — Clash Report (@clashreport) February 12, 2026

Πρόσθεσε ότι «αν δεν καταφέρουμε να συνάψουμε συμφωνία μαζί τους, θα προχωρήσουμε στη δεύτερη φάση. Η δεύτερη φάση θα είναι πολύ δύσκολη για αυτούς και δεν επιθυμώ κάτι τέτοιο».

Πηγή: protothema.gr