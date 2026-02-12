Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τραμπ για Ιράν: Πιθανή συμφωνία μέσα στον επόμενο μήνα - Τι είπε για τη δεύτερη φάση

Αν δεν καταλήξουμε κάπου, θα πάμε στη δεύτερη φάση και θα είναι τραυματική, είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο

Ανοιχτός στο ενδεχόμενο συμφωνίας με το Ιράν εμφανίστηκε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δεν αποκλείει, σε περίπτωση αποτυχίας, να φτάσει ακόμη και σε στρατιωτική επέμβαση, όπως άφησε να εννοηθεί.

Πάνω από μία φορά στις ίδιες δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο συμφωνίας με την Τεχεράνη για τα πυρηνικά.

«Πρέπει να κάνουμε συμφωνία, αλλιώς θα είναι πολύ τραυματικό [ενν. για το Ιράν]», πρόσθεσε.

Σε ερώτημα δημοσιογράφου αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για τη συμφωνία με το Ιράν, ο Τραμπ απάντησε «υποθέτω τον επόμενο μήνα, κάτι τέτοιο. Θα συμβεί πολύ γρήγορα»,.

Σε άλλο σημείο είπε ότι «θα συνομιλήσω με τους Ιρανούς για όσο διάστημα θέλω».

Πρόσθεσε ότι «αν δεν καταφέρουμε να συνάψουμε συμφωνία μαζί τους, θα προχωρήσουμε στη δεύτερη φάση. Η δεύτερη φάση θα είναι πολύ δύσκολη για αυτούς και δεν επιθυμώ κάτι τέτοιο».

Πηγή: protothema.gr

