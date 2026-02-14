Ξεκινά το shutdown στις ΗΠΑ λόγω πολιτικής σύγκρουσης για την ICE

Το αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας ετοιμαζόταν χθες Παρασκευή να υποστεί νέα δημοσιονομική παράλυση, εξαιτίας της αποτυχίας των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δημοκρατικών και των ρεπουμπλικάνων για την αστυνομία μετανάστευσης (ICE) με φόντο την κατακραυγή για τα γεγονότα στη Μινεάπολη.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ κι οι ρεπουμπλικάνοι αποφάσισαν πως δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον να διατηρήσουν την ICE υπό έλεγχο», ανέφερε χθες ο επικεφαλής της μειοψηφίας των δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις για να εξηγήσει αυτό το επιμέρους shutdown.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ από την άλλη κατακεραύνωσε την αντιπολίτευση, τονίζοντας στο Fox News ότι πίσω από το αδιέξοδο βρίσκονται «πολιτικοί και κομματικοί λόγοι», μερικές ώρες πριν από την παράλυση του Υπουργείου, τα μεσάνυχτα (σ.σ. στις 07:00 ώρα Κύπρου).

Τις επόμενες ημέρες, κατά συνέπεια, χιλιάδες ομοσπονδιακοί δημόσιοι υπάλληλοι θα τεθούν σε τεχνική ανεργία, ενώ χιλιάδες άλλοι, τα καθήκοντα των οποίων κρίνεται απόλυτα απαραίτητο να εκτελούνται, θα κληθούν να εργάζονται απλήρωτοι. Σε κάθε περίπτωση, οι μισθοί τους δεν θα καταβληθούν παρά μόνο αφού το Κογκρέσο εγκρίνει προϋπολογισμό για το υπουργείο.

Μολαταύτα, ενώ οι δημοκρατικοί λένε πως αρνούνται κάθε νέα χρηματοδότηση στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS) εξαιτίας των ενεργειών της ICE, αυτή η τελευταία αναμένεται να συνεχίσει να λειτουργεί κατά τη διάρκεια της παράλυσης του Υπουργείου, χάρη σε κεφάλαια που είχαν εγκριθεί το 2025 από το Κογκρέσο.

«Μηδενικός αντίκτυπος» στην ICE

Μια από τις λίγες φωνές στις τάξεις των δημοκρατικών που εναντιώνονται στο shutdown αυτό, ο γερουσιαστής Τζον Φέτερμαν, επισήμανε πως η παράλυση του υπουργείου θα έχει «κυριολεκτικά μηδενικό αντίκτυπο» στην αστυνομία μετανάστευσης.

Είναι άλλες υπηρεσίες υπαγόμενες στο DHS που θα υποστούν τις μεγαλύτερες συνέπειες της παράλυσης αυτής, ιδίως η FEMA, αρμόδια για την αντιμετώπιση καταστροφών.

Ενώ η TSA, υπηρεσία αρμόδια για τους ελέγχους ασφαλείας στα αεροδρόμια, προειδοποίησε μέσω X ότι τυχόν παρατεταμένο shutdown θα προκαλούσε ελλείψεις προσωπικού με «αξιοσημείωτες συνέπειες στα αεροδρόμια, ιδίως καθυστερήσεις, μεγαλύτερους χρόνους αναμονής και ακυρώσεις πτήσεων».

Για να εγκρίνουν νέο προϋπολογισμό του DHS, οι δημοκρατικοί απαιτούν βαθιές αλλαγές στον τρόπο που δρα η ICE σε όλη τη χώρα.

Θέλουν ιδίως να τερματιστούν οι περιπολίες της από αέρος, να απαγορευτεί στους πράκτορές της να καλύπτουν τα πρόσωπά τους και να γίνει υποχρεωτικό να έχουν στα χέρια δικαστικά εντάλματα προτού να προχωρούν σε συλλήψεις.

Η εναντίωσή τους στις πρακτικές της υπηρεσίας που αναφέρεται στο DHS εντάθηκε μετά τους θανάτους τον Ιανουάριο με μερικές εβδομάδες διαφορά της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι, δυο Αμερικανών που σκοτώθηκαν από σφαίρες ομοσπονδιακών αστυνομικών στη Μινεάπολη.

Ο Χακίμ Τζέφρις επέμεινε χθες ότι «τα δολάρια των φορολογούμενων θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται για να μειωθεί το υψηλό κόστος ζωής των Αμερικανών και να γίνει η ιατρική περίθαλψη πιο προσιτή», όχι για να χρηματοδοτούνται «ανεκπαίδευτοι και μασκοφόροι πράκτορες» που τους «συμπεριφέρονται βάναυσα» ή τους σκοτώνουν, προσθέτοντας «αρκετά».

«Σοβαρές διαπραγματεύσεις»

Δεδομένου του ισχύοντος κανονισμού της αμερικανικής Γερουσίας, απαιτούνται 60 από τις 100 ψήφους για την υιοθέτηση οποιουδήποτε κειμένου δημοσιονομικού χαρακτήρα και οι ρεπουμπλικάνοι, παρότι έχουν την πλειοψηφία, χρειάζονται την υποστήριξη μερίδας τουλάχιστον της αντιπολίτευσης για να υιοθετηθεί οποιαδήποτε πρόταση προϋπολογισμού του DHS.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε έτοιμος να διαπραγματευτεί με τους δημοκρατικούς και τους έστειλε αντιπρόταση το βράδυ της Τετάρτης.

«Ο Λευκός Οίκος είναι (...) προσηλωμένος στις συνομιλίες και στις σοβαρές διαπραγματεύσεις με τους δημοκρατικούς», διαβεβαίωσε η εκπρόσωπός του Λέβιτ χθες.

Ωστόσο επικεφαλής των ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία Τζον Θουν προειδοποιούσε προχθές Πέμπτη την αντιπολίτευση ως δεν θα εξασφαλίσει την ικανοποίηση «όλων» των αιτημάτων της.

Οι δημοκρατικοί απέρριψαν ξερά την αντιπρόταση της κυβέρνησης και η αποτυχία των συνομιλιών σημαίνει πως το DHS εισέρχεται ξανά σε κατάσταση παράλυσης τα μεσάνυχτα.

Θα είναι το τρίτο shutdown αφότου άρχισε η δεύτερη θητεία του Προέδρου Τραμπ έπειτα από εκείνο μερικών ημερών στις αρχές Φεβρουαρίου, και σε εκείνη την περίπτωση με αφορμή την ICE, κι εκείνο την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου του 2025, που έσπασε τα κοντέρ, καθώς διήρκεσε 43 ημέρες—διάστημα ρεκόρ.

KYΠΕ