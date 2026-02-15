Ιράν: Έτοιμο για συμβιβασμούς σε πυρηνική συμφωνία με τις ΗΠΑ - Εάν συζητήσουν άρση κυρώσεων

Το Ιράν είναι έτοιμο να εξετάσει συμβιβασμούς προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπό την προϋπόθεση ότι η Ουάσιγκτον θα είναι διατεθειμένη να συζητήσει την άρση των κυρώσεων. Αυτό δήλωσε ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, Ματζίντ Ταχτ-Ραβαντσί, σε συνέντευξή του στο BBC που δημοσιεύθηκε την Κυριακή.

Η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα τονίσει ότι είναι προετοιμασμένη να συζητήσει περιορισμούς στο πυρηνικό της πρόγραμμα με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων, αλλά έχει αποκλείσει κατηγορηματικά τη σύνδεση του ζητήματος με άλλα θέματα, όπως το πυραυλικό της πρόγραμμα.

Ο Ταχτ-Ραβαντσί επιβεβαίωσε ότι ένας δεύτερος γύρος πυρηνικών συνομιλιών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στη Γενεύη, μετά την επανέναρξη των συζητήσεων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον στο Ομάν νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

«Οι αρχικές συνομιλίες κινήθηκαν λίγο-πολύ σε θετική κατεύθυνση, αλλά είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα», δήλωσε ο Ταχτ-Ραβαντσί στο BBC.

Εν τω μεταξύ, σε σχέση με τις συνεχιζόμενες συνομιλίες, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, αμερικανική αντιπροσωπεία, στην οποία συμμετέχουν οι απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, θα συναντηθεί με την ιρανική πλευρά το πρωί της Τρίτης, με τη διαμεσολάβηση εκπροσώπων του Ομάν.

Ο επικεφαλής του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος δήλωσε τη Δευτέρα ότι η χώρα θα μπορούσε να συμφωνήσει στην αραίωση του πλέον εμπλουτισμένου ουρανίου της, με αντάλλαγμα την πλήρη άρση των οικονομικών κυρώσεων. Ο Ταχτ-Ραβαντσί χρησιμοποίησε αυτό το παράδειγμα στη συνέντευξή του για να αναδείξει την ευελιξία της Τεχεράνης.

Ωστόσο, ο Ιρανός διπλωμάτης επανέλαβε τη θέση της Τεχεράνης ότι δεν θα αποδεχθεί μηδενικό εμπλουτισμό ουρανίου, ζήτημα που αποτέλεσε βασικό εμπόδιο στην επίτευξη συμφωνίας πέρυσι, καθώς οι ΗΠΑ θεωρούν τον εμπλουτισμό εντός του Ιράν ως δίοδο προς την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Το Ιράν αρνείται ότι επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικών όπλων.

Πηγή: ΚΥΠΕ