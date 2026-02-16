Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Σπάει τη σιωπή της η Χίλαρι Κλίντον για την υπόθεση Έπστιν: «Τρομακτικές οι αποκαλύψεις, ζητούμε πλήρη διαφάνεια»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Όταν ρωτήθηκε για το θέμα στη Διάσκεψη του Μονάχου, η πρώην Πρώτη Κυρία είπε ότι ελπίζει ότι «νέες πληροφορίες θα δημοσιεύονται κάθε μέρα».

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χίλαρι Κλίντον, χαρακτήρισε «τρομακτικές» τις αποκαλύψεις που έγιναν με τη δημοσίευση νέων εγγράφων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπστιν.

Η κ. Κλίντον ρωτήθηκε για το θέμα στη Διάσκεψη του Μονάχου, και η πρώην Πρώτη Κυρία είπε ότι ελπίζει ότι «νέες πληροφορίες θα δημοσιεύονται κάθε μέρα».

Το όνομα και οι φωτογραφίες του συζύγου της και πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, εμφανίζονται επανειλημμένα στα αρχεία του Έπστιν. Σε αυτό το πλαίσιο, επανέλαβε ότι «μόνο και μόνο επειδή κάποιος αναφέρεται» στα αρχεία, «δεν σημαίνει ότι διέπραξε έγκλημα».

Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον θα ανακριθούν ξεχωριστά σχετικά με την υπόθεση στα τέλη Φεβρουαρίου από επιτροπή του Κογκρέσου των ΗΠΑ. Και οι δύο έχουν ζητήσει δημόσιες ακροάσεις, λέγοντας ότι θέλουν να αποφύγουν την εκμετάλλευση από τους Ρεπουμπλικάνους.

Naftemporiki.gr

Tags

ΔΙΕΘΝΗΤΖΕΦΡΙ ΕΠΣΤΑΪΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα