Σπάει τη σιωπή της η Χίλαρι Κλίντον για την υπόθεση Έπστιν: «Τρομακτικές οι αποκαλύψεις, ζητούμε πλήρη διαφάνεια»

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χίλαρι Κλίντον, χαρακτήρισε «τρομακτικές» τις αποκαλύψεις που έγιναν με τη δημοσίευση νέων εγγράφων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπστιν.

Η κ. Κλίντον ρωτήθηκε για το θέμα στη Διάσκεψη του Μονάχου, και η πρώην Πρώτη Κυρία είπε ότι ελπίζει ότι «νέες πληροφορίες θα δημοσιεύονται κάθε μέρα».

Το όνομα και οι φωτογραφίες του συζύγου της και πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, εμφανίζονται επανειλημμένα στα αρχεία του Έπστιν. Σε αυτό το πλαίσιο, επανέλαβε ότι «μόνο και μόνο επειδή κάποιος αναφέρεται» στα αρχεία, «δεν σημαίνει ότι διέπραξε έγκλημα».

Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον θα ανακριθούν ξεχωριστά σχετικά με την υπόθεση στα τέλη Φεβρουαρίου από επιτροπή του Κογκρέσου των ΗΠΑ. Και οι δύο έχουν ζητήσει δημόσιες ακροάσεις, λέγοντας ότι θέλουν να αποφύγουν την εκμετάλλευση από τους Ρεπουμπλικάνους.

