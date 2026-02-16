Τεχνικά προβλήματα στο X: Δεκάδες χιλιάδες χρήστες χωρίς πρόσβαση

Η πλατφόρμα X (πρώην Twitter) παρουσίασε εκτεταμένα προβλήματα λειτουργίας το απόγευμα, επηρεάζοντας χιλιάδες χρήστες στην Κύπρο αλλά και παγκοσμίως. Σύμφωνα με το Down Detector, οι δυσλειτουργίες αφορούν την υπηρεσία του Έλον Μασκ σε πολλές χώρες.

Μέχρι στιγμής καταγράφηκαν πάνω από 10.000 αναφορές προβλημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο και περισσότερες από 42.000 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αιτία της διακοπής παραμένει άγνωστη.

Οι περισσότερες αναφορές (57%) σχετίζονται με τη λειτουργία της εφαρμογής, ενώ το 20% αφορά δυσκολίες στη ροή/χρονολόγιο και το 17% προβλήματα πρόσβασης στον ιστότοπο.

Η Daily Mail αναφέρει ότι, κατά την προσπάθεια πρόσβασης μέσω της εφαρμογής σε συσκευή iOS, εμφανίστηκε μήνυμα σφάλματος «Οι αναρτήσεις δεν φορτώνονται αυτή τη στιγμή». Παρόμοια εικόνα παρουσιάζεται και στην ιστοσελίδα, όπου τα tweets δεν εμφανίζονται και εμφανίζεται ειδοποίηση «Κάτι πήγε στραβά. Δοκιμάστε να φορτώσετε ξανά».