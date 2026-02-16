Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Επιστήμη και Τεχνολογία

Τεχνικά προβλήματα στο X: Δεκάδες χιλιάδες χρήστες χωρίς πρόσβαση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Μέχρι στιγμής καταγράφηκαν πάνω από 10.000 αναφορές προβλημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο και περισσότερες από 42.000 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αιτία της διακοπής παραμένει άγνωστη.

Η πλατφόρμα X (πρώην Twitter) παρουσίασε εκτεταμένα προβλήματα λειτουργίας το απόγευμα, επηρεάζοντας χιλιάδες χρήστες στην Κύπρο αλλά και παγκοσμίως. Σύμφωνα με το Down Detector, οι δυσλειτουργίες αφορούν την υπηρεσία του Έλον Μασκ σε πολλές χώρες.

Μέχρι στιγμής καταγράφηκαν πάνω από 10.000 αναφορές προβλημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο και περισσότερες από 42.000 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αιτία της διακοπής παραμένει άγνωστη.

Οι περισσότερες αναφορές (57%) σχετίζονται με τη λειτουργία της εφαρμογής, ενώ το 20% αφορά δυσκολίες στη ροή/χρονολόγιο και το 17% προβλήματα πρόσβασης στον ιστότοπο.

Η Daily Mail αναφέρει ότι, κατά την προσπάθεια πρόσβασης μέσω της εφαρμογής σε συσκευή iOS, εμφανίστηκε μήνυμα σφάλματος «Οι αναρτήσεις δεν φορτώνονται αυτή τη στιγμή». Παρόμοια εικόνα παρουσιάζεται και στην ιστοσελίδα, όπου τα tweets δεν εμφανίζονται και εμφανίζεται ειδοποίηση «Κάτι πήγε στραβά. Δοκιμάστε να φορτώσετε ξανά».

Tags

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα